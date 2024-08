Mi Jardín de Flores

No Estaría Construido en el Tiempo Requerido

‘El Estado no puede ir dando traspiés y caminando en la incertidumbre. Hace falta que el Estado y particularmente la Secretaría de Economía sean realistas en sus informes y acepten que es urgente la promoción de inversiones, sobre todo la inversión extranjera’: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 17 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ni Siquiera Estaría Construido en el Tiempo Requerido

DÍA CON día don David Monreal Ávila se sigue ganando el repudio de más gente, sobre todo por el empecinamiento de construir ese ‘elefante blanco’ llamado segundo piso del bulevar Metropolitano.

ME LLAMAN la atención dos cosas que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas con respecto a esa multimillonaria obra que costará al pueblo, al menos, 3 mil 600 millones de pesos.

EN ENTREVISTA, don David Monreal dijo al respecto del segundo piso del bulevar a los reporteros de la fuente:

‘SI ME preguntan ¿es tal la urgencia de mañana? ¡No!, nosotros lo estamos visualizando para que no nos toque lo que está viviendo Nuevo León o Jalisco, que frente a la crisis de movilidad, se vieron en la necesidad de manera abrupta. Por fortuna no tenemos esa condición, pero sí tenemos necesidad de ir a la modernización’.

“O SEA: don David reitera por enésima ocasión que la obra ya está decidida porque se quiere adelantar al futuro, pero luego invita a la ciudadanía a participar activamente en el debate sobre su segundo piso, subrayando que es esencial que todas las voces sean escuchadas, ¡vaya descaro!

“PERO DON David no está escuchando la voz de pueblo que tiene meses diciendo que no quiere esa obra faraónica, que tiene problemas apremiantes como la escasez de agua potable para beber y asearse, que es urgente la reparación de las carreteras que tienen más baches que cráteres la luna, que son cientos de miles de zacatecanos que con trabajo comen una sola vez al día, que hay muchísimo desempleo, que ninguna empresa local, estatal e internacional quiere invertir en Zacatecas por tanta violencia e inseguridad, que no hay turismo y la venta y consumo de drogas ya son alarmantes, que el campo sigue en agonía, que el Issstezac está a punto de desaparecer, que los migrantes ya no quieren venir porque no sólo arriesgan sus vehículos y sus objetos personales, sino hasta su propia vida y lo que faltaba: la policía ya no nos cuida, pero sí nos mata, como acaba de suceder en Fresnillo.

¿POR QUÉ mejor no invertimos esa super millonaria cantidad en carreteras, seguridad, agua potable, el campo y su industrialización? ¿Por qué para don David es más urgente una obra ‘futurista’ que las necesidades más apremiantes?, a don David lo contratamos como gobernador, no como empresario de obras multimillonarias que, de seguro, le dejarán enormes beneficios económicos, como lo afirma el pueblo quien, como dice el señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, es sabio, no tonto.

“LA OTRA cosa que me llamó la atención es lo que declararon en entrevista colectiva los señores ingenieros de la constructora ICSA, quien sería la encargada de construir el “elefante blanco’ que tanto repudia el pueblo de Zacatecas:

‘LA OBRA no podrá ser entregada en dos años y medio, tiempo establecido por las autoridades’, subrayaron.

“¡IMAGÍNENSE USTEDES! Si eso dicen hoy que no dirán mañana cuando comiencen a trabajar y encuentren dificultades -que siempre las hay-, lo que quiere decir que no entregarían el segundo piso a don David, sino a su sucesor o sucesora que, si es de otro partido, de seguro le encontrará algunas corruptelas.

“YO CREO que don David debe de olvidarse de su segundo piso e invertir esos miles de millones de pesos en el proyecto de Milpillas, el campo, carreteras o seguridad que son los temas más apremiantes”.

-PUES SÍ, porque los únicos beneficiados con el segundo piso serán los narcos, que escaparán de la ley a gran velocidad, jajaja…

-¿DÚDELO?-.

-NO LO dudo, por eso lo digo-.

Los Asesinatos en el ‘Año de la paz’

“PUES AYER, muy a la chita callando, se cometieron en Zacatecas cinco asesinatos, sólo que nomás se contabilizaron tres, pues los otros dos cadáveres los fueron a tirar a la comunidad Norias del Borrego, en terrenos con Asientos, Aguascalientes, zona que limita con Zacatecas”.

-PUES TRES asesinatos en un día es un gancho al hígado para el vituperado ‘Año de la paz Zacatecas 2024’-.

-PERO NO sólo se cometieron esos cinco o tres asesinatos en Zacatecas, sino que las desapariciones forzadas continúan.

EN CIUDAD Cuauhtémoc, Zacatecas, EFRAÍN LECHUGA GUTIÉRREZ de 55 años, fue privado ilegalmente de la libertad por criminales sujetos armados, el 16 de agosto de este 2024.

ADÁN RAMÍREZ RUIZ de 32 años, fue desaparecido forzadamente el 6 de agosto del presente año en Toribio, Calera de Victor Rosales, Zacatecas.

MOISÉS MEDINA SÁNCHEZ de 33 años, fue desaparecido forzadamente el 12 de agosto del presente año en Guadalupe, Zacatecas y, JUAN ANTONIO FELIX CARRILLO de 57 años, fue desaparecido en El Maguey, Zacatecas, el 14 de agosto de 2024.

TRES ASESINATOS, cuatro secuestros y los narcos se siguen zurrando en ‘El Año de la paz Zacatecas 2024’, ¡cuánta pinche impunidad!

Éxodo de Jóvenes Profesionistas

-PUES DON Efraín Arteaga Domínguez, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró que la migración de jóvenes profesionistas va en ascenso, o sea: hay fuga de cerebros porque este gobierno no ha podido industrializar el estado como don David lo prometió en campaña-.

-ES CORRECTO, la industrialización fue uno de los cuatro ejes tractores que ‘El Perro Asesino’ prometió sacar adelante en su gobierno, ya faltan pocos días para cumplir tres años de gobernador y nomás no avanzamos, pero sí retrocedemos como los cangrejos: ocupamos los últimos lugares en todo lo bueno-.

-LO QUE afirma Efraín lo debería de hacer suyo el gobernador: la UAZ educa a miles de jóvenes profesionistas y tienen que abandonar su tierra porque no hay oportunidades de empleo, es triste ¿cuántos profesionistas no egresan de la UAZ cada año? -EL DATO que tengo es de 2022, año en el que egresaron 2,535 profesionistas, de los cuales 1,011 fueron hombre y 1,524 mujeres.

“SEGÚN INFORMACIÓN del Gobierno de México, las áreas con más egresados fueron Ciencias sociales y derecho, 810; Ciencias de la Salud 565 y Administración y negocios 389.

“A VER, ¿dónde encuentran chamba en Zacatecas alrededor de 2,535 profesionistas cada año? Yo he visto a un restos de egresados de taxistas y hasta de meseros, no se vale tanta ineptitud de este gobierno que ni siquiera ha podido atraer empleos para los profesionistas egresados de la UAZ”.

-YA NECESITAMOS que don David se ponga las pilas y que todo aquel que no esté dando buenos resultados sea reemplazado-.

-COMENZANDO POR él: por el bien de Zacatecas, el David debería de pedir licencia-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.