“El Cártel de los Monreal es un Problema Para los Zacatecanos”

Protestan Contra Segundo Piso del Bulevar

* ”David Cambia de Primero los Pobres a Primero los Cuates”

Por Miguel Alvarado Valle

En protesta por la construcción del segundo piso en el bulevar, este domingo un grupo de ciudadanos marchó por las principales calles del Centro Histórico, desde la Máquina 30-30 hasta la Plaza de Armas.

De acuerdo con los manifestantes, el objetivo de la movilización fue expresar su inconformidad con el proyecto de gobierno del estado para la construcción del segundo piso del bulevar Adolfo López Mateos, el cual contempla una inversión de 3 mil 652 millones de pesos.

Los manifestantes se congregaron a partir de las 11:00 de la mañana en la Máquina 30- 30 y posteriormente recorrieron las calles, donde gritaron consignas como: “Ciudadano vecino, no al segundo piso”, “El segundo piso la gente no lo quiso” y “Queremos agua, no segundo piso”.

Decenas de participantes, entre comerciantes y personas de la sociedad civil, afirmaron que existen otras necesidades más apremiantes en la entidad, como la seguridad, el acceso al agua potable, y el mejoramiento de carreteras y calles.

Durante su pronunciamiento, el académico de la UAZ, Rodolfo García Zamora, aseguró que, de acuerdo con la empresa encuestadora Lema, 85% de los encuestados manifestó su rechazo al segundo piso.

“Esta obra no representa solución a ninguno de los problemas centrales del estado. La rapacidad de David Monreal y el cartel de los Monreal representan un problema para los zacatecanos”, afirmó García Zamora. “Es criminal, en un estado donde la prioridad deberían ser los 750 mil pobres, y ser coherentes con lo que dice Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum: ‘Primero los pobres’. Aquí parece que el cártel de los Monreal cambió el eslogan a ‘Primero los cuates’”, concluyó García Zamora.