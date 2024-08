Mi Jardín de Flores

Con Miguel Varela, no Habría Segundo Piso

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

A casi tres años de Gobierno, con unidad y con amor por esta tierra, estamos logrando salir adelante. Saneamos nuestras fi nanzas aplicando una política de austeridad republicana y un sentido humanista. Pusimos al Gobierno al servicio del pueblo, principalmente para los que menos tienen, y nos comprometimos a gobernar con honestidad, sin lujos y, sobre todo, sin endeudamiento: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 19 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Dónde Quedó el Victorioso Año de la paz?’, se Preguntan en Cuauhtémoc, Zacatecas .

HORAS de terror padecieron los habitantes del municipio de Cuauhtémoc, gobernado por Francisco Javier Arcos Ruiz, cuando a eso de las 7:00 de la mañana por diferentes colonias de la ciudad iniciaron balaceras.

EN UN principio corrió el rumor que las fuerzas del orden y narcotrafi cantes se enfrentaban a balazos, por lo que habitantes informaban a otros que no salieran de sus casas pues había el riesgo de alguna ‘bala perdida’.

DESPUÉS se dijo que el enfrentamiento era entre cárteles del narco y más se asustaron cuando las balaceras se recrudecieron y uno a otro bando le incendió un fl amante vehículo que terminó reducido a cenizas, pues los bomberos no pudieron extinguir el fuego a tiempo.

LUEGO se supo que el enfrentamiento entre ambos grupos del narcotrafi cantes dos delincuentes fueron asesinados; más tarde hicieron su aparición nubes de soldados y guardias nacionales además de policías estatales que patrullaron Cuauhtémoc, comunidades cercanas y se avivó el terror, el desconcierto, pues por redes las noticias eran alarmantes y se hablaba de decenas de muertos, ataques a la Comisaría de Policía y Presidencia Municipal.

FUE necesario que la página de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Zacatecas divulgara la realidad de las cosas: en el enfrentamiento armado entre miembros de la delincuencia Organizada, dos integrantes del crimen organizado murieron, un vehículo fue reducido a cenizas y otros más fueron decomisados”.

-POBRE gente, les arruinaron su día de descanso-.

-SIGUE la zozobra en Cuauhtémoc, la gente no quiere salir de sus casas en este momento, según las redes sociales-.

El Descontento va en Aumento

-EN LA capital del estado cientos de ciudadanos sacrifi caron su día de descanso y se unieron a la protesta contra la construcción del vituperado segundo piso del bulevar Metropolitano en el que derrocharían, al menos, 3 mil 650 millones de pesos.

DON Rodolfo García Zamora, connotado catedrático de la UAZ, se lanzó duro y en contra del ‘Cártel de los hermanos Monreal, que ya representan un grave problema para los zacatecanos: .

ES CRIMINAL, en un estado donde la prioridad deberían ser los 750 mil pobres, y ser coherentes con lo que dicen Morena, López Obrador y Claudia Sheinbaum: Primero los pobres; aquí el Cártel de los Monreal cambió el eslogan a Primero los cuates’.

-A LO mejor ni eso, pues el David sólo piensa para su santo: todo para él, no importa que se indigeste por comerse él solo el pastel, ‘el perro asesino’ es muy miserable.

A PROPÓSITO -continúa doña Petra- me dicen que para el tercer informe de gobierno del David Monreal, tienen la orden de no permitir la entrada a la Virginia de la Cruz López, so pena de correr a todos los encargados de la seguridad, pues sería catastrófi co que le volviera a mentar la madre y gritarle ‘¡perro asesino, devuélveme a mi hijo!’, delante de tantas personalidades”.

-NO LO dudo ni tantito, doña Virginia sí es capaz de hacerle otro desaguisado, el tercer de lo que va del año; esa mujer debe ser apoyada, su pena es terrible, perder así a un hijo es una cosa que ninguna madre debe de sufrir, don David debe de humanizarse, fi nalmente el presupuesto es para apoyar al pueblo-.

Volvieron a Anular el Triunfo de Miguel Varela

-El Trijez, sigue dividido: dos monitos son monrealistas y los otros dos panistas, lo bueno para David es que la magistrada presidenta, Magda Gloria Esparza Rodarte, es su comadre y con su voto decidió nuevamente la anulación de la elección por la alcaldía de la capital del estado, por lo que el Miguel Varela sigue muy encabronado y dice que seguirá luchando para que se le respete su triunfo-.

-ES QUE tienen temor de que se repita la elección porque los Monreal son un costal de mañas y soltarían a todos sus mapaches para avasallar a Miguel y, ahora sí, ganarle la eleccion-.

-PUES HABRÁ que ver, porque el asunto está muy cañón para los Intereses del Perro Asesino, porque el Miguel ya dijo que él, desde la presidencia municipal de Zacatecas, echará abajo el proyecto del David del Segundo Piso del bulevar Metropolitano-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.