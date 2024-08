Mi Jardín de Flores

David Sigue Ocultando Asesinatos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México. Nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba; la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos que dejan en libertad a delincuentes tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho, nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 20 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es tan Clara Como el Agua de Gualterio

ESTÁ VISTO que don David Monreal prefiere hacer obras de relumbrón a las que llama de “modernidad”, que obras que benefi cien al pueblo y, en entrevista banquetera, dejó en claro que su capricho llamado segundo piso al bulevar metropolitano en la capital del estado, se llevará a cabo contra viento y marea: .

LA HAN querido politizar diciendo que se pone en riesgo la declaratoria de Patrimonio Cultural, pero se tiene que atender para ver qué condiciones tienen nuestras vialidades, porque lo que nadie va a poder negar es que es un momento de modernización… de desarrollo, no lo puedes evitar; tarde o temprano sucederá, entonces hay que empezar temprano y por eso yo abrí un gran debate”.

-¡JA, DEBATE chicharronero, porque ‘El Pinche Perro Asesino’ ignoró a la gran mayoría de los zacatecanos y, fi nalmente, se saldrá con la suya-.

-DESGRACIADAMENTE ASÍ será, pues a David le importan más las obras de relumbrón que invertir en agua potable, carreteras, seguridad, campo, turismo, industrialización y hasta minería, éstos últimos fueron los cuatro ejes rectores con los que prometió gobernar, pero nos defraudó: sus intereses económicos lo pervirtieron-.

¿COMO es posible que inviertas 3 mil 600 millones de pesos en un pinchurriento segundo piso, mientras el narco sigue matando y secuestrando gente, las carreteras están pa’la chingada, el campo en agonía, hay una terrible escasez de agua potable, desempleo, ausencia de turismo y cientos de miles de zacatecanos comiendo una vez al día?, ¡es un crimen de lesa humanidad, no modernidad, que no mame!”.

-Y EL David se hincha como pavorreal y alardea que va a pagar su segundo piso con dinero del presupuesto, no de la federación ni crédito: ‘Gracias a la buena administración y función (el segundo piso), es de esas obras que van a quedar para la posteridad’, dijo, y recordó a ‘la chaparrita de oro, Amalia García, con su obra de ‘Ciudad Gobierno’, aunque sólo para echar caca: .

LA ÚNICA diferencia -alardeó- es que el segundo piso lo vamos a pagar con recursos propios (sic), en cambio esa obra (Ciudad Gobierno) costó 700 o 800 millones de pesos y vamos a venir pagando de 17 a 20 mil millones dr pesos, pero eso es algo que no se dice’.

LUEGO, también sin nombrarlo por su nombre, se lanzó contra ‘El RaTello’, a quien acusó de que durante 2019 o 2020, ‘tomó otra mala decisión, ya que pidió un fi deicomiso de mil millones de pesos y nadie se dio cuenta al amparo de un fi deicomiso en materia educativa’.

Y SE preguntó así mismo: ‘¿Qué escuela nueva se hizo o qué institución primaria, secundaria media o superior?, fue mucha maldad, ahora tenemos que pagar nueve mil millones de pesos. En cuatro años se han pagado apenas mil millones’, se quejó”.

-PUES que no se queje, está obligado a denunciarlo y meterlo a la cárcel ¿qué hizo el ‘RaTello’ con esos mil millones de pesos destinados a la educación? El David está obligado a recuperarlos, es dinero del pueblo, de nuestros impuestos, ¿no acaso en campaña dijo que iba a castigar a todos los corruptos y que no permitiría la impunidas?-.

-DON DAVID como autoridad está obligado a recuperar esos mil millones de pesos y los otros dos mil 900 millones, lo juramentó al tomar posesión como gobernador: .

PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION FEDERAL Y LOCAL Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE GOBERNADOR DE ZACATECAS QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE ZACATECAS, Y SI ASÍ NO LO HICIERE QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE.

ENTONCES don David está obligado a investigar qué pasó con ese fi deicomiso de mil millones de pesos, y si se hizo mal uso de ese dinero, actuar conforme lo mandata la ley, él mismo prometió castigar todo acto de corrupción y no permitir otros más, pero tal parece que el señor gobernador tiene problemas de amnesia o complicidad”.

-PERO acá estamos nosotros para recordarle que debe de actuar como lo mandatan nuestras constituciones y leyes; el gobernador no se manda solo, está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, ¡qué bueno que aquí tenemos la libertad de decir y comentar las cosas malas que suceden en Zacatecas, sin censura alguna-.

David Sigue Ocultando Cadáveres en su Clóset

-PUES con la novedad que David Monreal sigue ocultando asesinatos: hoy martes 20 me entero que ayer lunes sucedió en Zacatecas otro homicidio doloso y en ningún medio de comunicación salió, lo que quiere decir que David ordenó lo ocultaran en su closet.

SIN EMBARGO es el propio Gobierno de México el que nos informa: Zacatecas 1 asesinato y lo vamos acumulando en nuestra relación, con información ofi cial del Gobierno de México.

Las Privaciones Ilegales de la Libertad .

EN cuanto a secuestros, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas o como quieran nombrarlo que, para el caso es lo mismo, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes de Cédula de Búsqueda de: .

RICARDO GARCÍA CASTRO de 24 años, desaparecido forzadamente el 18 de agosto de 2024, en Fresnillo, Zacatecas y, .

ALEJANDRO ROBLES RAMÍREZ de 49 años, desaparecido en Pánuco, Zacatecas, el 18 de agosto del presente año.

¡Ya lo Agarró de Ojeriza!

-EL David ya Agarró de Ojeriza al maestro Martín Letechipia Alvarado-.

-¿POR QUÉ?-.

-LO DIJO la propia María Leticia Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura, quien reveló a nuestro Diario Página 24 Zacatecas: en administraciones anteriores Letechipia recibía hasta 230 mil pesos para llevar a cabo el Festival Gachita Amador, pero que para este año no le van a dar ni las gracias, ‘porque los 80 mil pesos que estaban etiquetados para esta edición, serán reorientados para otros eventos’-.

-PUES qué ojo de pescado es David-.

-¿OJO? ¡Ojete!, porque nomás te agarra de encargo y te friega porque te friega, ahí está la señora Virginia de la Cruz, por descubrir la podredumbre en el Semefo, la agarró de encargo bien gacho y nunca le dio la cara-.

-PERO QUÉ quemadota le dio: le dijo ‘Pinche Perro Asesino’ y hasta la madre le mentó-.

-OLVÍDENSE de esas cosas, ahí don David con su conciencia.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.

-ANTES de que se vaya madre Teresa, ¿cree usted que el David meta a ‘El RaTello’ a la cárcel? Como quiera que sea, ya se le acumularon otros mil millones de pesos, entonces estamos hablando de 3 mil 900 millones de pesos, con eso se pagaría el segundo piso del bulevar Metropolitano-.

-DEBERÍA, pero no le va a hacer nada más que seguir hundiéndolo en el desprestigio.

-BUENO, ahora sí me voy. Se quedan con Dios y María Santísimas de Guadalupe-.