Mi Jardín de Flores

No Ceden los Asesinatos y las Desapariciones Forzadas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Es un cambio muy profundo lo que representa la elección de jueces, magistrados y ministros en el país, de ministras, juezas y magistradas, es un cambio muy profundo, pero se propuso en la campa ña, no es algo que salió después de la campaña sino,que se propuso y la gente decidió votar por ello, es un cambio muy importante: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 21 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Son Muchos de Morena que Detestan al David

ES VOX populi que muchos morenistas repudian al David Monreal: esto todo Zacatecas lo sabe, incluso a nivel nacional, pero que lo haga público el propio presidente estatal de Morena, el Rubén Flores Márquez en rueda de prensa, cobra gran relevancia”.

-SÍ, don David muy pronto perdió el afecto no sólo de los zacatecanos, sino de los propios compañeros de partido, al grado de que lo detestan: a casi tres años de haber llegado a Palacio de Gobierno, la gente ya no quiere saber nada de él-.

-Y todavía falta el desgaste que va a sufrir cuando inicie su obra maldita: la construcción del segundo piso del bulevar r Metropolitano, en el cual se van a derrochar tres mil 600 millones de pesos, mínimo, además de que difícilmente se entregara en su administración, pues ya los ingenieros de la constructora reconocieron que la obra no se terminará en dos años y medio, que es lo que David les trata de imponer, y eso que todavía no inician de lleno.

ASÍ las cosa, serán más de tres años de incomodidades, no sólo para quienes viven y tienen ahí sus negocios en el bulevar y calles adyacentes, sino para todo Zacatecas y los visitantes, ¿qué necesidad de imponer una obra de esa magnitud a un pueblo que sufre escasez de agua potable, brutal desempleo, falta de oportunidades, un campo en agonía, unas carreteras desastrosas, un turismo muy diezmado y cientos de miles de zacatecanos comiendo una sola vez al día? .

¿POR que no invertir en los cuatro ejes tractores en los que David prometió trabajar en pos de un mejor Zacatecas, como son: Campo, Minería, Industrialización y Turismo? Imagínense al estado con un campo con tecnología de punta y con un madral de bordos para almacenar agua, con todos los productos con valor agregado, como sucede en Aguascalientes, con la empresa ‘La Huerta’, que exporta sus productos al extranjero.

¡CARAJO, mano de obra tenemos, ganas de trabajar también, inteligencia ni se diga, lo que necesitamos es un gobernador que de verdad quiera a su tierra, no a un mal zacatecano que nomás esté ideando cómo saquear más al pueblo! .

¿PA QUÉ chingaos quiere construir David un segundo piso si él mismo acaba de decir que de momento no se necesita, pero que quiere adelantarse al futuro? ¡Que no mame! Necesitamos agua, carreteras en buen estado, un campo pujante y turistas como antes, pero además seguridad, mucha seguridad para que los inversionistas se animen a invertir en Zacatecas, porque Aguascalientes, Jalisco, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y hasta Nayarit nos siguen comiendo el mandado”.

¡Seguridad, Chingao, Seguridad!

-YO RECUERDO que antes nomás oíamos hablar de Durango y hasta ñáñaras nos daban: era sinónimo de inseguridad y violencia, como también en su momento fueron Jalisco, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y hasta Nayarit.

ZACATECAS entonces era como una isla, pero poco a poco, el narco, como la humedad, fue penetrando hasta que llegó Alex y de plano les abrió las puertas de par en par y aumentaron los asesinatos, los secuestros, las extorsiones, los asaltos a mano armada en las carreteras y todo valió ‘chetos’; hoy David se para el cuello diciendo que ya Zacatecas está entre los estados más seguros del país, lo que es una auténtica mamada, pues los asesinatos continúan, lo que sucede es que los ocultan.

Dos Asesinatos dos

HOY MIÉRCOLES -continúa don Roberto- nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa del enésimo asesinato del mes: sucedió en la cabecera municipal de Guadalupe: la madrugada de ayer martes, un hombre que estaba a las puertas de su casa, ubicada en la calle Crisantemo, fraccionamiento Orquídeas, fue acribillado y su cadáver quedó en medio de un gran charco de sangre.

PERO SE cometió otro asesinato, como lo revela el Informe Diario de Homicidios Dolosos del Gobierno de México: ‘Zacatecas 2 asesinatos’; homicidio que le ocultaron a nuestro compañero Margarito.

EL SEGUNDO asesinato fue por la tarde: una mujer fue ejecutada a balazos dentro de su propio departamento ubicado en la calle Álamos, colonia Frontera, en la cabecera municipal de Jerez de García Salinas, a eso de las 6:00 de la tarde, o sea a pleno sol; los asesinos, como siempre sucede, huyeron con sospechosa facilidad.

ZACATECAS sigue hundido en la violencia e inseguridad, no obstante la perversa y millonaria campaña mediática del Año de la paz Zacatecas 2024, con la que el narco se limpia todos los días.

¿CREEN de verdad de que Zacatecas se cree la mamada esa de que el pinchurriento ño de la Paz 2024 es un éxito?

NO, pues como dice el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador: El pueblo no es tonto, tontos lo que creen que el pueblo es tonto.

-POR eso luego al David -dice doña Petra- le andan mentando la madre claro y de frente, como lo hizo la Virginia de la Cruz López, quien le reclamó a gritos en un evento público ante cientos de invitados: ¡Pinche perro asesino, devuélveme a mi hijo, dame la cara!.

-PUES así las cosas, ayer se cometieron dos asesinatos más, y nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de RAFAEL RIVERA CARRILLO de 66 años, privado de su libertad forzadamente en Monte Escobedo, Zacatecas, desde el pasado 15 de agosto.

ADEMÁS se publica la extorsión de 100 mil pesos a una familia y un joven que fue baleado en la capital del estado al resistirse a un asalto.

¿QUÉ LES parece el exitoso Año de la paz del año 2024?.

-ES OTRA más de las farsas perversas del David-.

Otros Males que Aquejan a Zacatecas

-PUES CON la novedad de que en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, don José Manuel Silva Ramos, director de la Unidad Académica de Medicina y Zootecnia, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), reveló una importante y dolorosa realidad:

VEINTE por ciento de alumnos egresados de la Unidad Académica de Medicina Zootecnia (UAMZ) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), no logran acomodarse en Zacatecas, pues no hay lugar, por lo que tienen que irse a otros estados e, incluso, a otro país, para poder ejercer su profesión.

Y ME pregunto, ¿cómo es posible que médicos veterinarios no encuentren trabajo cuando Zacatecas es un estado ganadero, chivero y lechero? Esto es kafkiano, no se vale, urge que la ganadería despegue, que el campo no sea un problema sino una solución, como lo expresó en campaña el propio don David.

LAS declaraciones de don José Manuel Silva Ramos, director de la UAMZ, deben de ser tomadas en cuenta y crear fuentes de empleo para nuestros profesionistas, con los que debemos de sacar adelante a nuestro hermoso Zacatecas.

La Tuberculosis Bovina .

¿CUÁNTOS años tiene Zacatecas padeciendo la tuberculosis bovina?

-LA VERDAD, no recuerdo, lo que sí que hace muchos años Zacatecas se distingu ía por exportar becerros en pie a Estados Unidos-.

-PUES DON José Palafox Uribe, presidente del Comité de Fomento y Protección Pecuaria de Zacatecas, se notó preocupado en entrevista con nuestro Diario, pues al no importar becerros a Estados Unidos, el productor pierde 40 y hasta 50 pesos por kilo; en la producción y exportación de ganado Chihuahua y Sonora nos llevan la delantera, sobre todo el segundo que tiene el estatus de libre, que le permite comercializar libremente sin pruebas, su ganado a los Estados Unidos.

-PUES DE que también en la ganadería andamos mal, pues andamos mal: Zacatecas bien puede competir con Chihuahua y Sonora, tenemos nuestra UAZ con la que podemos forjar profesionistas que saquen adelante la ganadería, pero ahora resulta que el David le dijo al rector Rubén Ibarra Reyes que este año no va a apoyar a la UAZ porque va a rescatar al Issstezac, ¿qué les parece?-.

-¡SANTO DIOS! ¿Y por qué castigar a la UAZ y no a los causantes de la quiebra del Issstezac que se enriquecieron? ¡AY NO, qué coraje con este desgobierno de don David que hace las cosas al revés.

MEJOR ME voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.