Alfonso del Real Alerta de Estafas a Nombre del SAT

Llama a no Dejarse Engañar y da Algunos Tips

Por Nallely de León Montellano

En conferencia de prensa, Alfonso del Real López, administrador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Zacatecas, informó que el número de contribuyentes que realizan su declaración anual va en aumento, aun sin tener la obligación de hacerlo (sic), lo que otorga mayores conocimientos sobre las bondades de mantenerse al día en cuanto a los respectivos ejercicios fiscales.

Informó que ocho de cada 10 contribuyentes que hacen este tipo de trámites reciben una remuneración monetaria de un aproximado de siete mil pesos, mientras que el resto queda al corriente con sus obligaciones ante esta autoridad fiscal.

Explicó que cada lunes el SAT informa a través de sus redes sociales sobre la situación que guarda el estatus de las citas en las 55 administraciones desconcentradas en el país y en los más de 100 módulos de servicios tributarios distribuidos en todo el territorio nacional.

“Comentarlo porque seguimos recibiendo de parte de los contribuyentes una idea equivocada de que no hay citas y de que se les está cobrando; es falso que no haya disponibilidad de citas, todos nuestros trámites son gratuitos y tenemos una amplia disponibilidad”, comentó. Por otro lado, el funcionario llamó a los contribuyentes a no dejarse engañar por información recibida mediante correos apócrifos ya que el personal del SAT detectó que algunos usuarios han recibido información que el SAT no emite.

Detalló que, para enfrentar este tipo de intento de extorsiones, es comunicarse vía telefónica a las oficinas del SAT para realizar el reporte correspondiente; verificar los logotipos del SAT y de la SHCP, los cuales no deben aparecer distorsionados o desproporcionados, y finalmente, hizo referencia a que, en los correos enviados por el SAT no se refieren a los usuarios por su correo electrónico.

Por lo anterior, hizo la recomendación a las y los usuarios a no acceder a los enlaces que recibían en los correos, no proporcionar información confidencial y en caso de haberlo hecho cambiar claves y contraseñas de inmediato.

También sugirió revisar su equipo de cómputo en caso de haber abierto algún enlace malicioso y, por último, eliminar de manera inmediata el correo falso recibido.

Explicó que, para identificar algún correo falso, es importante tomar en cuenta que los enlaces oficiales del SAT terminan con: .gob.mx, además de acceder a la liga denominada ‘sitios web falsos’ para denunciar la posible extorsión. Además, resaltó que la tipografía que utilizan en los correos falsos no es la que utiliza el personal del SAT.