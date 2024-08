Mi Jardín de Flores

El INAH no Autoriza la Construcción del Segundo Piso

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

El INAH no autoriza la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano. El permiso que otorga el INAH, así como en su momento otorga la Junta de Monumentos por efecto de la Ley local, no es una mera ocurrencia, debe estar debidamente motivado y fundado y debe revisarse que la construcción que en su casi se va a permitir ni va a ocasionar un daño al patrimonio cultural edifi cado’: Javier Calzada Vázquez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 23 de agosto de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El INAH no Autoriza Segundo Piso al Bulevar

EN RUEDA de prensa, como hoy viernes 23 lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el señor exdiputado don Javier Calzada Vázquez, revela que ‘el INAH no autoriza la construcción del segundo piso al bulevar metropolitano de la capital del estado, pues provoca un daño al patrimonio cultural edifi cado’.

PERO ADEMÁS, don Javier Calzada afi rmó que ‘el permiso otorgado por la Junta de Monumentos es ilegal porque no justifi – có la pertinencia de la obra y no analizó el impacto al patrimonio, por lo que la titular, Raquel Ciceley Toribio Rivas pudiera estar incurriendo en un ejercicio indebido del servicio público que figura como delito grave del Sistema Nacional Anticorrupción vigente’, ¿qué les parece?

-ES UNA buena noticia, no obstante el David fi nge que la virgen le habla, y continuará aferrado en construir su pinchurriento ‘elefante blanco’; en cuanto a la Raquel Ciceley, lo mejor que puede hacer es confesar que el David la obligó a darle el permiso y presentar su renuncia, porque el Javier tiene mucha razón: ‘podría ir a la cárcel’-.

-RAQUEL -tercia don Roberto- lo único que hizo fue acatar las órdenes de David, pues el cargo de presidenta o titular de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, depende del Ejecutivo, y fue creado para ‘colaborar con el gobernador para la protección y conservación del patrimonio cultural de Zacatecas’-.

-PUES AHÍ está el meollo del asunto: la Raquel debió de recordarle que no podía otorgar permiso alguno para darle en la madre al patrimonio cultural de Zacatecas, ¿se imaginan que en Roma, Italia, autorizaran una cosa semejante frente al Coliseo Romano? ¡No manchen!, jamás lo permitirían; o que abrieran una amplia avenida para llegar a la Fuente de Trevi, somos zacatecanos, no imbéciles; no hay que permitir semejante crimen a nuestro patrimonio arquitectónica, que hasta en Europa nos lo envidian; si el David quiere construir un segundo piso que lo haga en su rancho y con su propio dinero-.

-ESTOY DE acuerdo con usted, doña Petra, don David no puede ni debe alterar nuestro patrimonio arquitectónico, tan bonita nuestra capital como para destruir su belleza en aras de la ‘modernidad’, además de tener otras prioridades como la seguridad, por ejemplo.

A Propósito, Siguen Pitorreando del ‘Año de la Paz’

A PROPÓSITO de la seguridad, continúan los asesinatos, los narcotrafi cantes se siguen pitorreando del ‘Año de la Paz 2024 de Zacatecas’, decretado por el gobernador David Monreal.

ANOCHE, como hoy viernes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, se cometió el enésimo asesinato de la semana.

ALREDEDOR de las 8:30 de la noche, un joven de 18 años fue asesinado brutalmente a balazos; debió haber sido un profesional el matón a sueldo pues le destrozó la cabeza y huyó con suma facilidad.

ME imagino que tenía todo bien planeado, pues el asesino llegó justo en el momento en que su víctima cenaba -como de costumbre- un pollito con papas en el modesto restaurante ‘Leos Fried Chieken’, ubicado en la avenida Villa Asunción, colonia Villas de Guadalupe, en la cabecera de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe”.

-¡SANTO DIOS!, los malos organizados ubican muy bien a sus víctimas, mientras que nuestras autoridades nunca los atrapan infraganti, qué extraño es todo esto: por eso don David llama ‘inteligentes’ a esos señores, porque su gobierno carece totalmente de inteligencia-.

-SON valores entendidos, madre Teresa, este gobierno monrealesco esta podrido de raíz, sabe perfectamente quiénes son y dónde los puede encontrar pero no les hace nada porque está metido hasta el cuello, son muchos los policías de todos los niveles que están con Dios y con el diablo a la vez, esa es la maldita realidad: ¿cuántos gobernadores están presos por sus ligas con el narco? -¿QUIÉNES creen que mataron al ex gobernador Aristoteles Sandoval, en Puerto Vallarta, Jalisco?-.

Las Privaciones Ilegales de la Libertad

LO que tampoco cede son los secuestros, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas, levantones o cómo quieran llamarle.

HOY, nuestro Diario, continuando con su loable labor social que lo caracteriza, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

JOSÉ GUTIÉRREZ MARÍN de 20 años, privado ilegalmente de su libertad por criminales armados, en la comunidad de Río Florido, Fresnillo, Zacatecas, el 18 de agosto de 2024.

Y EN Río Grande, Zacatecas, desapareci ó forzadamente la familia nicaragüense, integrada por RICARDO JOSÉ CORTEZ GARCÍA de 56 años, NURIA MARIELA AGUSTÍN LÓPEZ de 29 años y el hijito de ambos RICHARD ALEXANDER CORTEZ AGUSTÍN de 2 años, el 20 de agosto del presente año.

-¡AY, Dios de mi Vida!, todos los días, todos los días, en nuestra amada tierra suceden homicidios dolosos y desapariciones forzadas con total impunidad, ¿hasta dónde vamos a llegar con este gobierno inútil, criminal y deshumanizado?-.

-EN LUGAR de construir el segundo piso en el bulevar, deberían de construirlo en su cabeza, a ver si así les cae el veinte-.

-NO SERÍA mala idea un segundo piso en el cerebro del gobierno monrealista-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.