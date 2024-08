Javier Nuñez Culpa al mal Tiempo Atraso de Remodelación de Obras

“Además de Realizar Pruebas Adicionales”

Por Miguel Alvarado Valle

Pese a que la remodelación de la a lbe r c a ol ímpi c a de l Ins t i tuto de Cul tura Física y Deporte del Estado de Zacatecas ( Incuf idez) se había proyectado para estar terminada en estas fechas, el director del instituto, Javier Núñez Orozco, reconoció que las obras aún no están concluidas.

Indicó que es te ret raso se debe pr inc ipa lment e a l a s condi c ione s cl imatológicas adversas que han dificul tado el avance de los trabajos, así como a la necesidad de real izar pruebas adicionales para garant izar la funcional idad y segur idad de la infraestructura.

Javier Núñez explicó que el equipo técnico ha comenzado con las pruebas de l lenado de la alberca, ya que es tos ensayos son cruciales para evaluar cómo responde la estructura con el peso del agua y su interacción con los productos químicos necesarios para su mantenimiento.

“Estamos real izando pruebas para verificar cómo reacciona la estructura de la alberca al peso del agua, así como al pH y la dureza del agua”, indicó Núñez Orozco.

Añadió que los resul tados de estas pruebas serán determinantes para poder establecer una fecha precisa y aperturar la alberca. Por otro lado, enfatizó que el costo total de la remodelación ha osci lado alrededor de los 8 millones de pesos, aunque señaló que ha habido ajustes y cambios durante el proceso, debido a circunstancias fuera del control del Incufidez.

A pesar de estos cont rat iempos, Núñez aseguró que la remodelación sigue siendo una prioridad y que se e s t án tomando toda s l a s medida s necesar ias para garant izar que las instalaciones cumplan con los estándares requeridos.