Mi Jardín de Flores

Humbelina se fue Decepcionada

‘Me voy muy contento por todo lo que se ha hecho en beneficio del pueblo, y me voy también muy contento porque quien me va a sustituir es una mujer extraordinaria, excepcional’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 24 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Se Siguen Pitorreando del ‘Año de la Paz Zacatecas 2024’

-¡CRISTO DEL Santo Entierro! Los malos organizados continúan matando gente, ahora fue en la capital del estado, frente a las instalaciones del PRI, ¿hasta dónde van a llegar esos señores?

-HASTA DONDE este gobierno monrealista se los permita, por lo pronto el narco sigue teniendo manga ancha: no para de asesinar gente a cualquier hora del día, la ejecución de ayer viernes sucedió a las 2:00 de la madrugada, en la avenida Nueva Celaya, cerca de las instalaciones del PRI y, como siempre sucede, no hay detenidos-.

“Y ESO que estamos en ‘El Año de la Paz Zacatecas 2024’, ¿qué tal y no estuviéramos? También en secuestros masivos, Zacatecas no canta mal las rancheras: durante el pasado mes de Julio se cometieron varios plagios, al igual que Puebla, Michoacán y Guanajuato sólo que éstos estados tienen mucho más habitantes que Zacatecas, entonces en promedio los superamos y seguimos siendo de los estados más peligrosos del país, por más que David lo quiera disfrazar con su decretado ‘Año de la Paz’, del que el narco se pitorrea a mandíbula batiente.

Preocupación por dos Hermanos Desaparecidos Forzadamente

“EN LA cuna de los hermanos Monreal, Fresnillo, hay mucha preocupación pues los hermanos LÁZARO JAVIER y JUAN HERNÁNDEZ MATA de 26 y 27 años respectivamente, desaparecieron el 22 de agosto del presente año allá en el Mineral y, obviamente, familiares, amigos y los ciudadanos del lugar están preocupados por su suerte.

“NO ESTOY descubriendo el hilo negro, pero todo esto repercute en la economía, como hoy viernes lo da a conocer el IIEG, en nuestro Diario: ‘Zacatecas ocupa el penúltimo estado en ‘la producción de la industria de la construcción, de junio de 2024, con 0.3, por 0.1, de Tlaxcala’.

“MISMA CALIFICACIÓN nos pone el INEGI, entonces no es ninguna casualidad, es la triste realidad: la violencia y la inseguridad repercute en todo, sobre todo en la economía, por eso es importante que le metan más presupuesto a seguridad, carreteras, campo, agua, turismo y se olviden del pinchurriento segundo piso, que nos va a acarrear muchos males, entre ellos que la UNESCO le quite el reconocimiento a nuestro Centro Histórico de ‘Patrimonio de la Humanidad’ que, como quiera que sea nos da prestigio y visitas de turistas de todo mundo, perdemos eso y, literalmente, hasta los calzones, todo por un pinche capricho de David, no se vale”.

Sobra Gente en el Gobierno

-SEGÚN LA Verónica Yvette Hernández López de Lara, titular de la Secretaría de Administración de Zacatecas, Gobierno del Estado tiene, al menos, 200 solicitudes de trabajadores que solicitaron su retiro voluntario, que no se ha hecho efectivo por falta de dinero-.

-¿CÓMO VA a ser? No tienen dinero para bajar el pago de nómina pero si para el segundo piso, ¿qué burla es esa?-.

-PUES LA frustrada señora de Monreal, dice que se necesitan algo así como 40 millones de pesos que, sin embargo, el secretario de Finanzas no quiere soltar, no lo dijo con estas palabras, pero así lo dio a entender a nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-UNA PREGUNTA: ¿esta no es la señora que estuvo a punto de causar el divorcio de don Ricardo Monreal con su esposa doña Mary Chuy?-.

-LA MISMITA que viste y calza-.

-¡QUÉ DESORDEN es ese!, meter a trabajar en el gobierno de su hermano a su amante, está considerado como tráfico de influencias y pudiera darse hasta nepotismo, todavía anda circulando en redes sociales, la plática amorosa que ambos tuvieron al respecto-.

-ESA ES una, a la mejor por ahí andan otras hasta del David, porque al igual que ‘El Monris’, ‘El Holgazán’ cojea del mismo pie: platican que no se quieren solos porque no se alcanzan, sino hasta ellos mismos se daban calor-.

-DÉJENSE DE chismes vulgares-.

-NO SON chismes, es la realidad, si escuchara lo que sucede en Puebla del Palmar… dicen que ahí está vigente el derecho de pernada-.

Oficial, Ernesto González Romo, Sucede a Humbelina

-¿POR QUÉ renunciaría la Mtra. Humbelina Elizabeth López Loera, a la titularidad de la Secretaría de la Función Pública? No es común que alguien renuncie a un cargo de esos y diga adiós a la administración pública-.

-HAY MUCHAS versiones, algunas muy descabelladas, otras no tanto, pero me aseguran que Humbelina renunció al cargo porque no quiso convertirse en cómplice y, que al final de la administración, la culparan a ella.

-ME ASEGURAN que Humbelina sufrió su primera decepción cuando David ordenó que su viejo amigo, Benjamín Medrano Quezada, no fuera encarcelado; me dicen que a Benjamín lo aprehendieron, pero David ordenó lo soltaran; ahí Humbelina sufrió su primera decepción: ‘Tanto trabajar en una difícil auditoría, para luego echar ese trabajo a la basura, no se vale’, dijo; también está grave el desfalco en Issstezac, y los 3 mil 900 millones que el mismo David dice que cometió Alex, además el desfalco millonario al municipio de Guadalupe, cometido por Julio César Chávez Padilla, antes de que se descubriera que era culpable de homicidio doloso y un resto de casos de corrupcion más que siguen impunes porque así lo ordenó David.

“ME DICEN que Humbelina estaba entregada al 100 a su trabajo, que ella confió en que David iba a meter a la cárcel a todos los corruptos, pero al no hacerlo se decepcionó y por eso mejor renuncio: ‘¿de qué sirve que mi gente y yo nos quememos las pestañas auditando a corruptos, si finalmente no les hace nada?’, dicen que dijo y por eso desde el 9 de julio Humbelina hizo oficial su renuncia.

“HOY, SU lugar está ocupado por el Ernesto González Romo, quien pidió licencia como diputado local para ocupar la Secretaría de la Función Pública”.

-PUES A lo mejor va a suceder lo mismo, no olvidemos de que el joven Ernesto demandó penalmente a diputados por corrupción y no pasó nada, entonces es factible que tropiece con la misma piedra y, al igual que la Mtra. Humbelina, renuncié al cargo-.

-PUES PUEDE ser, porque David nomás no da una: le faltan huevos para hacer las cosas bien, pero también le sobran para hacer las cosas mal-.

-PUES QUÉ pena, la verdad: este gobierno pintaba muy bien en la campaña electoral, pero ya en el poder se desdibujó por completo.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.