Aumenta la Violencia: Sara de Monreal

Primero las empezamos a preparar, les sacamos su credencial para votar. Una cuenta bancaria, un trabajo, una escuela, un lugar donde vivir; nosotros les ayudamos a poner sus primeros muebles, su estufa, su refrigerador, su cama, su sala y ya cuando tienen eso las acompañamos para que puedan acomodarse en ese espacio y que puedan hacer su vida: Sara Hernández Campa de Monreal.

Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal, un Político Inepto Crónico.

QUE EL señor gobernador, don David Monreal Ávila, sea criticado o señalado acremente por políticos de otros partidos, hasta cierto punto es comprensible, pero cuando las críticas y señalamiento vienen de los propios compañeros de partido, es gravísimo, sobre todo si como dice el propio presidente estatal de Morena, Rubén Flores Márquez, cada vez son más sus detractores que lanzan fuego amigo.

-ES QUE el David perdió la dimensión, madre Teresa, yo creo que ni él pensaba en su victoria, por eso cuando ganó la elección batalló muchísimo para formar su gabinete y los huecos que le fue imposible llenar, los cubrió con gente de un régimen al que en campaña y luego ya como gobernador siguió acusando de corrupto: fueron cargos de los más importantes: la Secretaría de Finanzas, con Ricardo Olivares Sánchez, la Fiscalía General de Justicia, Francisco José Murillo Ruiseco; y la Secretaría de Seguridad Pú- blica, con Arturo López Bazán, entre otros.

ESTO siempre me hizo pensar, que el David pensaba más en la derrota que en el triunfo, pues no tenía la gente para integrar su gabinete, por eso batalló mucho para integrarlo.

VARIOS factores infl uyeron para que el David se levantara con el triunfo: la enorme popularidad de mi cabecita de algodón, el acuerdo que hubo entre Alito y l Monris , para apoyarlo, el pésimo gobierno de El RaTello y las falsas promesas del propio David con las que defraudó al pueblo.

AL DAVID le pesaban mucho las dos derrotas consecutivas y prueba de ello fue que cuando ganó, no tenía a la gente para formar su gabinete; ya en el gobierno se volvió loquito, desconoció a quienes lo apoyaron en su campaña y los resultados los estamos viendo: David está califi cado por los propios zacatecanos, como el peor gobernador del país, apenas superado por el interino de Morelos.

-POR ESO don Luis Medina Lizalde no tuvo empacho en califi car a don David de político inepto crónico.

-¡QUÉ ELEGANCIA, la de Francia!, jajaja, El Oso barrió y trapeó con el David, y se lanzó con todo contra la construcción del tristemente celebre segundo piso del bulevar Metropolitano que, como lo dicen los propios ingenieros de la constructora tabasqueña, de llevarse a cabo la susodicha obra, David no la verá terminada en su administraci ón, según revelaron en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

NADIE quiere ese pinchurriento segundo piso porque tenemos otras necesidade más apremiantes de sobra conocidas, comenzando por la inseguridad, ¿cuántos asesinatos se cometieron ayer en el estado, don Roberto?.

Se Cansaron de Jalar el Gatillo

-NO REPORTARON ninguno, al parecer se cansaron de jalar el gatillo y prefi rieron privarlos de su libertad, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

ÁNGEL LEONARDO HERRERA DÍAZ de 22 años y GUSTAVO GONZALEZ VIDALES de 31 años, fueron privados ilegalmente de su libertad por criminales armados, el doble secuestro sucedió en la Colonia José María Morelos, en Fresnillo, Zacatecas, el 20 de agosto del presente año.

STEFANIE DE LA RIVA QUIÑONEZ de 17 años, desapareció forzadamente el 23 de agosto de 2024 en Jerez, Zacatecas.

MITZY JACQUELINE TORRES VEGA de 17 años, desapareció forzadamente el 23 de agosto de 2024 en Zacatecas, Zacatecas.

ÁNGEL ROBERTO CISNEROS MEZA de 15 años, desapareció forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 23 de agosto del presente año.

FERNANDO URIEL PÁNUCO VÁZQUEZ de 20 años, desapareció forzadamente el 23 de agosto del presente año en Jerez, Zacatecas.

BRIAN GUADALUPE IBARRA de 21 años, desapareció forzadamente en Jerez, Zacatecas, el 23 de agosto de 2024 y, .

ALBERTO FÉLIX CANO de 45 años desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el 22 de agosto del presente año.

-¡SANTO Señor de Chalma, son ocho las personas privadas ilegalmente de su libertad; pobres, lo que estarán sufriendo ellas y sus familias!-.

-NO CABE duda que tenemos una policía inepta y que no se aplica en su trabajo, son muchas las personas secuestradas ¿a cuantas de ellas les arrancaron o arrancarán la vida si no aceptan engrosar sus fi las?-.

-LA MAYORÍA, aunque más de uno se negará y será ejecutado seguramente-.

Descomposición Social

-DOÑA SARA Hernández Campa de Monreal, presidenta honoraria del Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), volvió a poner el dedo en la llaga, al dar a conocer por medio de nuestro Diario Página 24 Zacatecas,que se ha incrementado hasta 60% el número de ingresos de mujeres por temas de violencia, principalmente en la casa asistencial del Centro de Atención a la Violencia Familiar en el estado, lo que en verdad es alarmante:

HAY MUJERES -reveló doña Saraviolentadas de sus hogares, y las tenemos que recibir junto con su grupo de familia, de repente ellas se vuelven a reintegrar a la sociedad, a veces se van con un familiar, a veces les buscamos un apoyo extraordinario en Desarrollo Económico, pero sí se ha aumentado considerablemente.

-ES TEMA de lo mismo: los malos organizados echan a perder a las personas con sus drogas, sobre todo esa llamada Crystal; doña Sara dice que el SEDIF, el cual ella preside, está apoyando a 35 adolescentes en la casa hogar de jóvenes, que a tres más que ya están por salir debido a que cumplieron la mayoría de edad, los están atendiendo con programas sociales para que cuenten con una vivienda, empleo, estudios y con la formación de un proyecto de vida-.

-ESA NO me la sabía, es un programa integral y ¿cómo le hace para hacer tanto?-.

-PUES DICE que primero las empezamos a preparar, les sacamos su credencial para votar. Una cuenta bancaria, un trabajo, una escuela, un lugar donde vivir; nosotros les ayudamos a poner sus primeros muebles, su estufa, su refrigerador, su cama, su sala y ya cuando tienen eso las acompañamos para que puedan acomodarse en ese espacio y que puedan hacer su vida.

-ESA TAMPOCO me la sabía, es un apoyo completísimo-.

-REVELÓ cosas muy interesantes, como por ejemplo la convivencia entre los jóvenes: no obstante que la ley ya no permite que a partir de los 18 años, los jóvenes hombres y mujeres sigan viviendo en la casa hogar, las puertas siempre están abiertas para que puedan comer en compañía del resto de las niñas y niños, así como el personal de la institución’, ¿qué les parece?-.

-PUES que está muy bien, aunque se me hacen pocos 35 adolescentes, porque son miles los jóvenes que han quedado huérfanos por los asesinatos de sus padres y madres-.

-POR ALGO se empieza, además no es fácil, llegan con muchos traumas y se necesitan muchos psicólogos, un ejercito, son muchas las necesidades: casi todos los días matan, al menos, a un padre o a una madre de familia.

