Mi Jardín de Flores

Pinedo Volvió a Hablar y Fuerte

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Quieren construir un segundo piso en 3 mil 600 millones de pesos de tan sólo tres kilómetros y medio, ahora sÌ que a millón el metro y a mil millones el kiló- metro , entonces como yo desde campaña y como presidente electo me manifesté en contra del proyecto, este es uno de los trasfondos por el cual me anulan, porque obviamente con un servidor al frente de la capital, no permitiré estas corrupciones que se están haciendo y yo serÌa una piedra en el zapato a sus objetivos de un fraude económico: Miguel Varela Pinedo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 26 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Miguel Ángel Varela Pinedo Volvió a Hablar Fuerte

NUEVAMENTE el candidato triunfador al municipio de Zacatecas, el diputado federal panista, don Miguel Varela Pinedo, volvió a hablar fuerte, ahora desde la Ciudad de México, en contra de ‘la familia Monreal quien me quiere robar la elección porque me opongo al segundo piso del bulevar’, ¿qué les parece? -BUENO, si el Miguel cometió algunas irregularidades en la campaña, es normal que tomen esa bandera para anular la elección; en Fresnillo, cuna de los Monreal, perdió la Bennelly, del clan de los Monreal y nadie objetó nada: aguantaron callados la aplastante derrota y la humillación-.

-NO ES igual, en el municipio de Zacatecas están los tres poderes, ahí reside el gobernador David Monreal y desde ahí se manejan los grandes negocios, ejemplo de ello es el segundo piso del bulevar Metropolitano, cuya inversión inicial es de tres mil 600 millones de pesos; la vox pópuli asegura que de tan sólo de ’diezmo’ el gobernador se lleva 360 millones de pesos-.

-¡SANTO Dios, pues por eso don David está aferrado en la construcción del segundo piso; viene a mi mente aquella anécdota de don Porfi rio Díaz y su compadre don Manuel González, quien lo sucedió durante un período de cuatro años en la Presidencia: -COMPADRE, esto no deja, ganaba más dinero en mis negocios que como Presidente de México-.

-HAZ OBRAS, compadre, haz obras, fue la respuesta-.

Y SÍ, cuenta la leyenda que el famoso ‘Manco’ le hizo caso a su compadre don Porfi rio y en unos años amasó una inmensa fortuna que todavía disfrutan sus herederos.

-YO CREO que el ‘El Monris’ le recomendó lo mismo al David: ‘Haz obras, hermano, haz obras’, y de ahí el empecinamiento en construir el segundo piso del bulevar Metropolitano-.

-PUES si Miguel es el próximo alcalde de Zacatecas, David no podrá hacer negocio con esa obra, ya se la volvió a cantar ayer, y hoy lunes aparece en la primera plana de nuestro Diario Página 24 Zacatecas: .

QUIEREN construir un segundo piso en 3 mil 600 millones de pesos de tan sólo tres kilómetros y medio, ahora sÌ que a millón el metro y a mil millones el kilómetro, entonces como yo desde campaña y como presidente electo me manifesté en contra del proyecto, este es uno de los trasfondos por el cual me anulan, porque obviamente con un servidor al frente de la capital, no permitiré estas corrupciones que se están haciendo y yo serÌa una piedra en el zapato a sus obetivos de un fraude económico’.

PUES así está el meollo del asunto: si Miguel llega a la alcaldía de Zacatecas, a los ‘moches’ de David le van a salir alas: bye, bye, bye”.

También bye, bye, bye al Gustavo Díaz Ordaz

-DESDE ayer lo iba a comentar, pero se me barrió: nuestro Diario Página 24 Zacatecas publicó que Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quitó las nomenclaturas de Gustavo Díaz Ordaz de calles y avenidas; en su lugar puso el nombre de la escritora Elena Garro, y en el resto va a poner nombres de mujeres ilustres-.

-LO COMENTAMOS aquí hace ya varios años, y hace un par de meses le pedimos al David que le quite el nombre del genocida a la colonia y al Paseo Díaz Ordaz, en la capital del estado-.

-PERO A él no le compete, sino al Cabildo de Zacatecas, en este caso al actual alcalde Jorge Miranda Castro-.

-PERO ya se va-.

-PUES antes de que se vaya, que hable con el Cabildo para quitarle el nombre: sacaría un 10 de califi cación: nomás imagínense quitarle su nombre al ‘Chango’ y ponerle el de una zacatecana famosa, como por ejemplo el de la escritora y poetisa Amparo Dávila-.

-ÁNDELE, sería un buen reconocimiento a la esposa del gran Pedro Coronel, hermano de Rafael-.

-LO IMPORTANTE es que el nombre de ese criminal genocida sea borrado de Zacatecas como lo está siendo en la Ciudad de México y, probablemente, en todo el país-.

-PERO ¿ustedes creen que su nieto lo permita?-.

-¡ACHIS!, ¿tiene nieto así de infl uyente?-.

-CLARO, ahí está Rodrigo Reyes Mugüerza .Gustavito, secretario general de Gobierno-.

-¡AH JIJOS, lo había olvidado, jajaja!-.

-NO, ESE 8 de marzo no se olvida-.

-.NI SE olvidará., como dijo don Teofilito-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.