Sheinbaum Presenta a Víctor Rodríguez Padilla Como el Próximo Director General de Pemex

“Lo que no va a regresar son los abusos del pasado, lo que no va a regresar es un Pemex que tienda a desaparecer por decisión del gobierno, eso no va a pasar (…) Nosotros estamos construyendo un nuevo modelo de desarrollo para el país”, manifestó.

“Es un honor, un reto y una gran responsabilidad que acepto con alegría, entusiasmo y ánimo emprendedor”, comentó Víctor Rodríguez Padilla, próximo director general de Pemex.

Ciudad de México.- Con el objetivo de seguir construyendo un equipo de expertos para acompañarle a partir del 1o de octubre, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a Víctor Rodríguez Padilla como el próximo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El día de hoy tengo mucho gusto de presentar al próximo director de Petróleos Mexicanos, su nombre es Víctor Rodríguez Padilla”, anunció.

Durante la presentación del próximo titular de la empresa energía –a la que también asistió la futura titular de la Secretaría de Energía (SENER) Luz Elena González Escobar–, Claudia Sheinbaum destacó la cercanía de Rodríguez Padilla con Pemex, al ser uno de los asesores de la consejera Laura Itzel Castillo.

“Víctor conoce Pemex, además, recientemente estuvo de asesor de Laura Itzel Castillo como consejera de Pemex, y pues es un gusto que haya aceptado dejar la academia y ayudarnos en Pemex”, puntualizó.

La presidenta electa celebró la trayectoria de Víctor Rodríguez Padilla como ingeniero en energía e investigador, con quien ha trabajado en diferentes momentos de su trayectoria, con la coautoría de investigaciones, tal es el caso de “Política mexicana e indicadores de sustentabilidad” y artículos de opinión como “El colmo de la política energética zedillista”.

“Nos conocemos con Víctor desde, no quiero decir desde cuándo porque es hace muchísimos años (…) Pero tenemos la misma carrera aunque, estudiamos el doctorado en distintos lugares. Él estudió física también en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Quizá él fue el primer físico que se fue a hacer la maestría a la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería en Energía”.

“Tiene 42 años de experiencia en el sector energético, y por supuesto ha sido defensor de las empresas energéticas de la nación, de la soberanía energética; tiene diversos artículos, libros publicados sobre estos temas. Escribimos juntos varios artículos académicos y artículos de opinión, particularmente en La Jornada, en los 90s”, añadió.

Claudia Sheinbaum, aseguró que en su gobierno se buscará fortalecer y consolidar el trabajo colaborativo entre las empresas energéticas del estado, esto junto a Víctor Rodríguez Padilla; con la próxima directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja; con la futura titular de la Secretaría de Energía (Sener) Luz Elena González Escobar y con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Evidentemente hay que garantizar una producción base y trabajar para la transición energética. Hemos trabajado estos últimos años, pues ahora lo vamos a trabajar en equipo (…) Había una separación muy grande entre Secretaría de Energía y las empresas energéticas y ahora pues vamos a buscar que haya una comunicación muy grande y también con Secretaría de Hacienda”, destacó.

Al respecto, Claudia Sheinbaum puntualizó que uno de sus objetivos será fortalecer a Pemex como una empresa clave para la soberanía energética y de esta manera hacer de México una nación independiente, contrario a lo que se buscó en el periodo neoliberal, cuyo objetivo fue privatizar la producción de energía. ´

“Pemex, ¿por qué es importante para los mexicanos? Da por supuesto finanzas públicas, pero garantiza soberanía energética. Y ese es el gran cambio que hubo durante el periodo neoliberal que le dieron en la torre con Peña y su Reforma Energética, la soberanía dejó de ser algo importante. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresa a Pemex, a CFE, como una parte importante de la soberanía y no solo es un tema de convicción (…) Entonces, ¿cuál es la esencia de lo que estamos planteando, por supuesto, finanzas sanas, empresas públicas transparentes, pero son esencia de la soberanía energética y por lo tanto de la soberanía nacional”.

“Lo que no va a regresar es el neoliberalismo y eso no es algo nuevo, lo he dicho siempre. Lo que no va a regresar son los abusos del pasado, lo que no va a regresar es un Pemex que tienda a desaparecer por decisión del gobierno, eso no va a pasar, no vamos a regresar ni a Peña; ni a Calderón; ni a Fox; ni a Zedillo; ni a Salinas; ni a Miguel de la Madrid, ni a –¿quién estuvo antes?– López Portillo; ni Echeverria, no”.

“Nosotros estamos construyendo un nuevo modelo de desarrollo para el país y es un modelo que mantiene el libre comercio con Estados Unidos y con otros países, que mantiene su deseo de que siga habiendo inversiones en nuestro país, pero quedó atrás el modelo neoliberal en donde todo el apoyo iba a los de arriba ahora es un modelo económico distinto, se apoya a los de abajo y se ha demostrado que gracias a eso crece la economía”, concluyó.

Por su parte, Víctor Rodríguez Padilla, agradeció a la presidenta electa la oportunidad de ser parte del equipo que le acompañará a partir del 1o de octubre en una de las empresas más importantes para México y su pueblo.

“Quiero agradecer a la presidenta electa, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo por la gran oportunidad que me ha dado para participar en su equipo de gobierno, específicamente en Petróleos Mexicanos, la empresa más grande del país y sobre todo la empresa de todas y todos los mexicanos. Es un honor, un reto y una gran responsabilidad que aceptó con alegría, entusiasmo y ánimo emprendedor”, manifestó.

Aseguró que en los próximos años continuará y consolidará la nacionalización de Pemex, trabajo comenzado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio.

“En los últimos seis años ha sido un periodo muy importante en la historia de este país, porque hemos rescatado a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos quedó deshecho con las políticas neoliberales que se hicieron durante todo ese periodo de seis sexenios. Nos entregaron una empresa devastada, una empresa en ruinas, con refinerías cayéndose a pedazos, que afortunadamente se han restituido y estamos en procesos de aumentar su capacidad, ya ven lo que hemos logrado, de mejorar el Sistema Nacional de Refinación; hemos limitado las importaciones, estamos cerca de llegar a la autosuficiencia y ha sido un esfuerzo muy importante en términos de rescate, de rescate de esa empresa que tanto le ha dado a los mexicanos”, comentó.

Finalmente, puntualizó que entre las prioridades para Pemex en el siguiente gobierno se encuentra el impulsar la producción de energías limpias, el uso de recursos renovables y seguir en el camino de la sustentabilidad.

“Pemex no se va a limitar a hacer petróleo, gas, condensados, y lo que siempre ha hecho. No, ahora vamos a hacer proyectos nuevos. Vamos a tener asociaciones con la sociedad, con las universidades, con los empresarios para hacer los proyectos del futuro; vamos a hacer energía eólica, energía solar, energía eólica offshore; vamos a hacer materiales estratégicos, entre ellos el litio, una de las encomiendas de la presidenta (…) Pemex va a estar presente, Pemex va a dar un cambio hacia la sostenibilidad, es nuestro compromiso en los próximos seis años”, concluyó.

Víctor Rodríguez Padilla, es Físico y Maestro en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctor en Economía de la Energía por la Universidad de Grenoble, Francia. Cuenta con posdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía, Francia y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, Quebec, Canadá.

Fue profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de la Américas en California, y universidades en Bolivia y Colombia. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Investigación Económica Jesús Silva Herzog; la Cátedra especiales Mariano Hernández Barrenechea y Odón de Buen; así como la medalla Gabino Barreda en la UNAM.

Es Profesor del Posgrado de Ingeniería de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores; ha sido asesor en el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, la SCJN y varias dependencias gubernamentales; así mismo se ha desempeñado como consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Latinoamericana de Energía, Oxfam e Iniciativa Climática México, es miembro fundador de organismos no gubernamentales, entre ellos el Observatorio Ciudadano de la Energía, entre otros cargos de gran relevancia en materia energética.