Mi Jardín de Flores

¿Dónde Quedó el Año de la Paz?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

La Falsa creencia que tienen muchos gobiernos estatales de que construyendo viaductos elevados (segundos pisos) dan la solución al caos vial provocado por el cada vez más intenso tránsito vehicular generado por automóviles, vehículos de carga de distintos tamaños y motociclistas. Los lleva a pensar en que esas obras resolverán mágicamente la intensa carga vehicular: Juan L Kaye López

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 27 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Dónde Quedó el Año de la Paz Zacatecas 2024?

¡AY, NO!, ya ni la burla perdonan con su utópico ‘Año de la Paz Zacatecas 2024’, ‘¿dónde quedó ese costoso adefesio?’, es lo que se pregunta todo Chalchihuites, pues la inseguridad ya hasta se apoderó de la capital del estado, que no solamente se han incrementado los homicidios dolosos, sino que los malos organizados han inundado de drogas las calles de la capital del Estado: el narcotráfico está imparable.

-EL ATAQUE armado de ayer que le costó la vida a una mujer y dejó gravemente herido a su acompañante, fue un escándalo a nivel nacional, pues hay información de que las víctimas eran turistas de Durango, pero el Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, fue tendencioso al insinuar que es un problema entre narcos duranguenses.

-PUES TENDRÁ que demostrarlo; dijo que habían atrapado a los asesinos de la mujer y que también son de Durango, pero pues no revelaron sus nombres, ni boletinaron sus fotos y no dijeron por qué mataron a la mujer e hirieron al acompañante, cuando en otros estados dan toda la información de casos tan graves como el de ayer -.

-NO DAN información porque no les conviene, es vox pópuli que hay muchas autoridades metidas en el narco y no quieren reconocerlo; pero cuando estalle la bomba, un madral de funcionarios policiacos van a caer, al menos eso es lo que prometió Ernesto González Romo, diputado local con licencia y fl amante secretario de la Función Pública, quien ya tiene tiempo que trae entre ojos al ‘yéneral’ Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública; por algo a de s-e-r.

-PUES MIENTRAS son peras o son manzanas, la inseguridad persiste y ya está en puerta la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), que es cuando los narcos bajan a la Feria a divertirse y a apostar cientos de millones de pesos, para beneplácito de los concesionarios de la jugada y el palenque-.

-HE OÍDO que durante la Fenaza hay un pacto entre el narco y el gobierno del estado: ellos van a divertirse en sana paz y a apostar sus millones de pesos que siempre pierden, pero sin hacer escándalos y sin ser molestados a cambio; es lo que se dice desde que ‘El RaTello’ era el gobernador, falta comprobar si las cosas sigan igual con el David-.

No Hablen mal de Zacatecas, Dice don David

-YO NO sé por qué don David cada vez que tiene oportunidad pide a la ciudadanía ‘no hablar mal de Zacatecas, para no espantar al turismo’; yo no sé dónde se meta el señor gobernador que escucha hablar mal de Zacatecas, porque yo nunca lo he escuchado: hablan mal de su gobierno, pero no de Zacatecas-.

-INDUDABLEMENTE: el David no debe confundir Zacatecas con su pinchurriento gobierno, una cosa es Juan Domínguez y otra doña Josefa Ortiz de Domínguez, que no se la jale: su propia esposa, la Sara Hernández Campa de Monreal, hace unos días habló de los estragos que causa el narco con huérfanos, a quienes sus padres han sido asesinados por los narcos y el SEDIF los adopta como sus hijos y los apoya en todo hasta convertirlos en gente de bien, esa onda sí me gusta matarili liri lon, pues los hace vivir y convertirse en gente de bien, aquí sí la Sara me cayó muy bien; nunca, ninguna presidenta del SEDIF había apoyado tanto a las víctimas del narco como ella; la Sara es quien debió ser gobernadora, no el David.

TAMBIÉN está combatiendo la violencia familiar y eso es bueno, pues la descomposición social está ganando mucho terreno, en eso hasta el Gustavo Serrano Osornio, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, coincide con ella, pues en lo que va del año ha encarcelado a 140 personas por violencia familiar: el desempleo, la drogadicción y el alcoholismo van en aumento y éstas situaciones desestabilizan a familias completas, y aquí los DIF tienen muchas cosas que hacer y no andar viendo a ver cuánto se roban, porque como nadie las audita… salen multimillonarias como la Cristina-.

-POR CIERTO, el Benjamín Medrano Quezada aseguraba, antes de darse a la fuga, que él era inocente del fraude por 60 millones 100 mil pesos que le endilgó la Humbelina Elizabeth Loera López, secretaria de la Función Pública, pues la que hacía los negocios y fi rmaba, era la Cristina Rodríguez Pacheco, esposa de El RaTello-.

-BUENO, eso es lo que él dice, pero pues Benjamín era el mero mero petatero del Patronato de la Fenaza algún día se va a saber la verdad: son muchos 60 millones 100 pesos, desaparecidos en una sola Feria-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.