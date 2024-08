Mi Jardín de Flores

“No se lo Deseo ni al Mismo Diablo”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo dejo de cumplir mi responsabilidad constitucional como senador y como presidente de la JUCOPO el día último de agosto y comenzaré como diputado electo y probable presidente de la Junta de Coordinación Política por tener mayoría absoluta y ser coordinador de l Grupo Parlamentario por elección unánime el día de hoy, asumiré esa responsabi l idad a part ir del 1o. de septiembre’: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 28 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permi t ió sal i r del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sept iembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡Con los Niños, no!

HOY POR la mañana, mis hermanas y yo nos enteramos de un hor r ible crimen: la desaparición del niño Brayan Torres Hernández de 13 años, lo que nos provocó mucha indignación: ‘¡Con los niños no!’, exclamamos al unísono; ‘los malos no tienen perdón de Dios, ¿cómo es posible que se roben a los niños para, desde chiquitos conducirlos por el camino del mal?

-LOS NIÑOS deben disfrutar su niñez jugando, estudiando, aprendiendo cosas buenas, es pecado mortal guiarlos por el camino del mal, no, con los niños no se metan-.

-ESTOY VIENDO que el niño el Brayan Torres desapareció en Plateros, Fresnillo, Zacatecas, desde el 21 de enero de 2023, de seguro lo tienen en otro estado del país o del extranjero, esos desgraciados les lavan el cerebro y los entrenan como sicarios-.

-Página 24 Zacatecas -tercia don Roberto- dio santo y seña de Edgar Jimenez Lugo ‘El Ponchis’, un niño sicario que conmovió al mundo entero al confesar que había matado a cuatro, individuos degollándolos; el chavalillo reveló que desde los 11 años fue enrolado por el narco, según confesó tras su detención; de esto hace casi 14 años; el chavo sal ió en l ibertad y fue depor tado a Estados Unidos, donde nació; desde entonces no se sabe nada de él-.

-POBRE, era un niño y le ar rui – na ron su vida , ¿qué gana ron con el lo?, el cast igo eterno, por eso ‘con los niños no deben meterse’ , ojalá pronto aparezca sano y salvo Brayan Torres-.

Desaparecidas 467 Personas en lo que va del año

-SEGÚN don Eve r a rdo Ramí r e z Aguayo, comisionado de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, en lo que va de este año (1 de enero a 22 de agosto de 2024), ‘han desaparecido en Zacatecas 467 personas.

“ASEGURA que, en comparación con la misma fechas del año 2023, las desapariciones fueron 497, o sea, bajaron 30: ‘Aunque hemos visto una pequeña reducción en el número de desapariciones, aún así no estamos generando una situación de que esta problemática vaya a la baja’, aseguró don Everardo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas”.

-Y ES cierto, todos los maldi tos días hay desapar iciones forzadas , pero este gobierno le apuesta a que el pueblo pi erda su capacidad de indignación, de asombro, pero está pedorro: el zacatecano no olvida: ahí están las madres buscadoras que no ceden ni un ápice a pesar de su difícil tarea, vean a la Virginia de la Cruz López enfrentar al gobernador hasta el insulto, ese reclamo está grabado y ya forma forma parte de la historia colectiva: ‘¡Devuélveme a mi hijo!’, grito desgarrador que siempre estará presente y el David tendrá que seguir pagando el costo de no cumplir con sus promesas de campaña-.

Se Movilizaron las Madres Buscadoras

-PREVIO a l Dí a Int e rna c iona l de las Víct imas de Desapar iciones Forzadas, que se conmemora pasado mañana (viernes) , las Madres Buscadoras han tenido mucha actividad en la presente semana: conmueve verlas colocando Cédulas de Búsqueda ampliadas en mantas, en puentes peatonales y en varias partes ante la cruel indiferencia de la clase gobernante que, ojalá, no nunca estén en esa situación-.

-A NADIE se le desea eso, ni al mismo diablo, el pueblo es noble, pero.

. -BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.