INFONAVIT Llama a Acreditados a Convertir Créditos de VSM a Pesos

Podrían Tener Tasas de Interés más Bajas: Ornelas

Por Miguel Alvarado Valle

Roberto Ornelas García, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), dio a conocer un programa que servirá como un alivio financiero para aquellos acreditados que actualmente tienen sus créditos denominados en veces de salarios mínimos (VSM).

Enfatizó a Página 24 Zacatecas que a través del programa de Responsabilidad Compartida, los trabajadores pueden convertir sus créditos a pesos, una medida que dependiendo del nivel de ingresos de cada acreditado, podrían tener tasas de interés más bajas y congelar las mensualidades, proporcionando una mayor certeza sobre el momento en que terminarán de pagar su deuda.

El delegado destacó que la conversión de créditos a pesos es un trámite que los acreditados pueden realizar por sí mismos a través de la plataforma en línea de Mi Cuenta Infonavit, sin necesidad de intermediarios. Mencionó que este proceso es gratuito y permite a los acreditados beneficiarse de tasas de interés que van desde el 1% hasta el 10.45%, dependiendo de su nivel de ingresos.

Este cambio es especialmente relevante dado que, con un crédito en VSM, la deuda y la mensualidad aumentan cada año debido a los ajustes salariales y la inflación, y en algunos casos, la tasa de interés puede llegar hasta 12%.

Ornelas García resaltó que el programa de Responsabilidad Compartida no es nuevo, puesto que fue introducido en 2019 y se ha mantenido como una opción permanente desde entonces.

En este sentido, instó a los trabajadores a aprovechar este programa antes de que termine el año, ya que a partir de enero de 2025, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos establecerá un nuevo incremento.

La urgencia se debe a la experiencia pasada, como en diciembre de 2022, cuando las oficinas de INFONAVIT vieron largas filas de acreditados que buscaban adherirse al programa a última hora.

Indicó que uno de los beneficios más destacados de convertir los créditos a pesos es la posibilidad de congelar tanto el saldo como las mensualidades del crédito, lo cual, puede reducir significativamente el tiempo necesario para liquidar la deuda.

Finalmente el delegado informó que desde el inicio del programa en 2019, alrededor de 11 mil acreditados en Zacatecas han convertido sus créditos a pesos, de un universo inicial de 18 mil.

Sin embargo, todavía hay unos 7 mil acreditados que no han hecho la conversión, en parte porque ya no tienen un patrón o porque no están al tanto del programa.