Mi Jardín de Flores

¿Feria de Narcos?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

La relación con los gobiernos continúa, con Canadá y con Estados Unidos; es nada más con las embajadas y, en especial, con el embajador de Canadá y de Estados Unidos porque no les corresponde opinar sobre asuntos que sólo competen a los mexicanos. Es un asunto de respeto a nuestro país. Además, imagínense que dice el embajador de Estados Unidos, que si se elige a los jueces palabras más, palabras menos se afecta a la democracia ¿Cómo es eso, cómo se afecta a la democracia?: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC– Jueves 29 de agosto de 2024 Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Retorna el Colgadero de Gente

¡AY, DIOS de mi Vida!, la nota de primera plana de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, me hizo recordar el gobierno de don Alejandro Tello, cuando comenzó el colgadero de gente en los puentes peatonales.

-ES UNA prueba más del fracaso de la ‘Nueva Gobernanza’ del David, a casi tres años de su desgobierno la inseguridad y la violencia persisten, y eso que mi ‘cabecita de algodón’ le ha enviado miles de soldados del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional, pero pues ni siquiera tiene don de mando-.

-ES QUE David está en su zona de confort, no mueve un dedo en benefi cio de la gente, está estático si no se levanta temprano menos se pone a gobernar, todo lo deja al ahí se va, los problemas no se solucionan solos.

EN CAMBIO yo veo, por ejemplo, a la gobernadora de Aguascalientes muy activa; me dicen que todos los días tiene eventos por la mañana, tarde y noche mientras que David se la vive en la hueva; así no se gobierna, tiene mucha razón doña Petra: si David ni siquiera se levanta temprano ¿cómo le va a rendir el día? .

A VER: ¿qué eventos tuvo ayer David?, ¡ninguno! Mientras que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, tuvo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eventos; el más relevante fue la inauguración de las nuevas instalaciones en la planta Continental Aguascalientes, empresa que desde su instalación en Aguascalientes ha invertido 100 millones de euros, y es de las empresas más modestas, pues nomás trabajan poco más de mil personas ¿eh?, pero a todas, la gobernadora las impulsa por igual”.

-PUES SÍ que da envidia de la buena, porque la gobernadora de Aguascalientes dicen que sus días comienzan a las 6:00 de la mañana, mientras que el David, a esa hora esta ronca que ronca y pelléndose los talones, jajaja,nunca aprendió del ‘Monris’, ese sí se levantaba temprano a trabajar y era muy activo, no así el David que nació cansado: dicen que cuando nació ni se movía y hasta le daba hueva respirar, por lo que la comadrona le tuvo que dar tres nalgadas y sólo de esa manera se alivianó y comenzó a llorar, pero a los dos minutos se volvió a quedar dormido, jajaja… ‘es que mi chiquito nació cansado’, dicen que dijo doña Catalina-.

-PUES ESO debe de ser, por eso don Ricardo la primera recomendación que le hizo en la primera campaña electoral fue ‘levántate temprano y ponte a trabajar’, pero pues don David no puede o no quiere-.

Retorna el Colgadero de Gente II

-LA SITUACIÓN es que los narcos ya están colgando gente otra vez en los puentes peatonales y eso alarma mucho no sólo a los zacatecanos sino a los turistas: ahora los duranguenses ya la están volviendo a pensar para visitar la capital del estado, por el asesinato a balazos de una mujer del vecino estado y las lesiones que sufrió su pareja, mientras que los detenidos, al parecer, los dejaron libres porque nada tenían que ver con ese asesinato: no es la primera vez que asesinan a un turista, recuerden aquellos dos migrantes que mataron a balazos en el Cerro de la Bufa-.

Y ya Viene la Feria

-PUES YA está a la vuelta de la esquina la Feria Nacional de Zacatecas-.

-¿CUÁNDO empieza-.

-EL 6 de septiembre y termina el 22 de septiembre, pero el elenco de artistas para el Palenque y el Multiforo o Teatro del Pueblo está muy pobre, no cabe duda de que el Benjamín Medrano sí le sabía a ese negocio, porque vean a los artistas que van a traer:

LA CANTANTE Maricela, el 6 de septiembre.

EL PAYASO Brincos Dieras, el 12 de septiembre.

EL GRUPO norteño La Fiera de Ojinaga, el 13 de septiembre.

EL CANTANTE Remmy Valenzuela, el 14 de septiembre.

EL GRUPO La Firma, el 20 de septiembre y,

PANDORA & Flans, el 21 de septiembre.

ES LA programación que anuncian en el facebook de la Fenaza.

–-NO, pues va a valer chetos, las únicas que la van a rifar son Pandora y Flans, lo demás nomás no: a Maricela la hubieran traído hace 40 años, ahora ya ni por la radio se oye; es lo que les platiqué hace unos días: los narcos va a bajar a la Feria, para apostar fuerte en el Palenque y en la Jugada, lo malo es que si se ponen locochones va a correr sangre.

AQUÍ sí el Fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya, el secretario de Seguridad Pública; General Arturo Medina Mayoral y hasta el secretario de la Policía Municipal de Zacatecas, Gustavo Serrano Osornio, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tienen que coordinarse muy bien, de lo contrario la Feria se va a tornar peligrosa al encuentro de dos o más carteles.

-¡AY, no! Como están las cosas ni los niños estarán a gusto paseando en los caballitos-.

-ESTA ES una Feria de rancho, ¿quién va a ir a ver a un payaso majadero como El Brincos Dieras o un cantante desconocido como el tal Remmy? A ver que le pregunten al Arturo Nahle, jajaja-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.