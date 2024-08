Miriam García en Contra de que las Personas Discapacitadas Mendiguen en la Calle

No Estamos de Acuerdo con esa Cultura

Por Miguel Alvarado Valle

Miriam García Zamora, titular del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad en Zacatecas, expresó su postura en contra de que las personas con discapacidad recurran a pedir dinero en la vía pública o en el transporte público.

Enfatizó que el uso de la discapacidad como un medio para generar empatía y solicitar dinero en la vía pública, desde su perspectiva, esta práctica perpetúa una imagen de victimización y dependencia que es perjudicial para la integración y el empoderamiento de las personas con discapacidad.

Estamos en desacuerdo con esa política (sic) porque a nosotros no nos gusta la sobreprotecci ón, sino al contrario, nos gusta que sean personas productivas. Desafortunadamente la discapacidad se ha victimizado por parte de ellos

Destacó que aboga por una visión en la que estas personas sean reconocidas como individuos capaces de ser productivos y de acceder a las mismas oportunidades que cualquier otra persona en la sociedad.Por eso mencionaba que tenemos derechos pero también tenemos obligaciones.

Desde la institución promovemos una cultura diferente, el no pedir y no porque no tengan necesidad, sino de verdad queremos que nos vean de manera diferente ante la sociedad. Señaló que incluso algunas personas con discapacidad, o sus familiares, recurren a la mendicidad, usando la condición de discapacidad como un recurso para despertar compasión.

Cambiarles el chip a esas personas es complicado, nuestro trabajo es uno, cambiarles el chip de pensamiento o mitos en la sociedad pero también de las personas que viven con alguna discapacidad.

Asimismo resaltó que un aspecto que considera preocupante es la exposición de niños con discapacidad a la mendicidad, una situación que considera inaceptable. Afirmó que ha visto casos en los que, menores en condiciones precarias son utilizados para generar empatía y recibir donaciones.

Para ella, esta práctica no sólo es una violación de los derechos de los niños, sino también un refl ejo de una cultura que necesita cambiar.

Finalmente indicó que los niños, deberían estar en la escuela y disfrutar de una vida digna, no ser expuestos a las inclemencias del sol o a situaciones que comprometan su bienestar.

Abren Convocatoria Para el Reconocimiento Estatal

El Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, lanzó la Convocatoria al Reconocimiento Estatal a la Inclusión 2024, con el objetivo de reconocer la labor de una persona con discapacidad o de alguna institución que trabaje en benefi – cio de las mismas.

Durante el evento, mencionaron que este reconocimiento busca visibilizar el esfuerzo de aquellos que trabajan por la inclusión, considerando que la inclusión no es solo un discurso, sino una acción concreta y empática que debe ser reconocida y celebrada.

Miriam García Zamora directora del instituto, enfatizó que en Zacatecas hay personas muy comprometidas con la discapacidad, muchas de ellas, han dedicado su vida por generar cambio de conciencias y han visibilizado la discapacidad de una manera humana, con derechos y obligaciones.

La convocatoria se divide en dos categor ías principales: la primera, dirigida a instituciones que se hayan distinguido por su apoyo a personas con discapacidad, y la segunda, destinada a reconocer a personas con discapacidad que se destaquen en cualquier actividad noble.

Las instituciones participantes deberán presentar una carta descriptiva que incluya sus objetivos, misión, visión y las actividades realizadas en favor de este sector social, mientras que para la categoría de personas, el postulante deberá ser propuesto y las propuestas deben ser acompañadas por el Currículum Vitae de la persona y una carta que acredite su trayectoria.

La fecha de recepción de las propuestas están previstas hasta el viernes 8 de noviembre de 2024 y los ganadores de cada categoría recibirán una medalla de plata en una ceremonia ofi cial que se llevará a cabo el 3 de diciembre, durante la conmemoraci ón del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Asimismo informaron que la documentaci ón necesaria deberá ser entregada en las ofi cinas del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, ubicadas en Circuito Cerro del Gato, en la Ciudad Administrativa de Zacatecas, edificio K.