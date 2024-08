Mi Jardín de Flores

Las Personas Humildes Desaparecidas, no Cuentan

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Cuando hay un desaparecido de un político o persona prominente se despliegan grandes operativos de búsqueda, pero aquí, con los indígenas, no se hizo mucho. Faltó empatía con ellos, porque son personas muy humildes y vulnerables, pero sólo veo un expediente con un sinfín de solicitudes para apenas recabar información a diversas instituciones: Maricela Arteaga Solís.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 30 de agosto de 2024.

PUES SÍ, ‘cuando hay un desaparecido, familiar de un político o persona prominente, se despliegan grandes operativos de búsqueda, pero aquí en Zacatecas, con los indígenas o personas humildes, no se hace nada por encontrarlos. Falta empatía con ellos porque son personas muy humildes y vulnerables’, dijo Maricela Arteaga Solís, comisionada nacional jurídica de los Pueblos Originarios y gobernadora indígena de Zacatecas, en entrevista con la periodista Irma Mejía, que hoy viernes publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

ESTO VIENE a colación con el secuestro de tres indígenas wixárikas secuestrados en el municipio de Calera, a donde fueron a trabajar de jornaleros en los campos de cultivo.

LOS SECUESTRADOS son Julio García Carrillo, César García de la Cruz y Adrián García de la Cruz, padre e hijos respectivamente, a quienes hombres armados levantaron de dentro de su humilde vivienda y a golpes se los llevaron arrastrando, en la madrugada del sábado 13 de julio del presente año, y desde entonces no se sabe nada de ellos, aunque han llamado a sus familiares exigiendo rescate.

-ES CIERTO lo que dice Maricela Arteaga, ‘como es gente humilde, las autoridades no prestan atención siquiera, pero recuerden el escandalazo que hizo Ricardo Monreal cuando su suegro, Juan Pérez Martínez, fue secuestrado, o más reciente cuando familiares de David fueron secuestrados, asesinados y hasta la Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano intervinieron en su búsqueda hasta hallarlos sanos y salvos, pero a los ciudadanos de a pie no los busca nadie y este triple secuestro es un vivo ejemplo de que en Zacatecas hay ciudadanos de quinta categoría a quienes este pinche gobierno no pela-.

COINCIDO con usted, don Roberto -tercia doña Petra- pero no solamente las autoridades federales, estatales y municipales les echaron montón a los secuestradores y asesinos de parientes del David, si no hasta sus amigos ‘inteligentes’ del crimen organizado, quienes en una narcomanta mostraron su solidaridad:

SR. DAVID MONREAL ÁVILA GOBERNADOR del Estado de Zacatecas NUESTRAS más sentidas condolencias Y NUESTRO pésame para UD. y su apreciable y RESPETADA familia, lamentamos la pérdida DE SUS familiares de hechos recuentes ESTE ESCRITO para ud. en el sentido de que el CARTEL DEL NOROESTE DE LA PLAZA DE ZACATECAS NOS deslindamos de esos lamentables HECHOS los cuales no hay perdón de Dios, HECHOS los cuales los condenamos y LES damos nuestra palabra de apoyar PARA dar con los responsables para que NO quede impune .

AHÍ está, hasta grupos de los malos organizados se ponen al servicio del David, pero cuando se trata del pueblo no hay quien alce la voz, por eso el ciudadano de a pie necesita muchas voces como la de la Virginia de la Cruz López, que se oye fuerte y se hace escuchar en presa, radio, televisión y redes sociales: con una docena de mujeres como ella que irrumpiera al menos en un evento público diario y le dijera sus verdades al David, con eso bastaría con hacer que el gobernador rectifi cara su manera errática de gobernar y tratar a la gente”.

-QUIERA mi Padre Dios que pronto los tres secuestrados, padre e hijos regresen a su hogar sanos y salvos, desde hoy los invito a una cadena de oración en punto de las 8:00 de la noche para pedirle al Creador nos conceda ese milagro-.

Declaraciones Desafortunadas

–DICEN que el poder cambia a la gente y, desgraciadamente, en muchas ocasiones es verdad; hoy se comprueba una vez más con las desafortunadas declaraciones de la ingeniera Miriam García Zamora, directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas, quien en en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, se manifestó en contra de las personas con discapacidad que piden limosna en las calles.

-SÍ, YO también leí sus declaraciones y me parecieron propias de María Antonieta, reina de Francia: Cambiarles el chip a esas personas es complicado, nuestro trabajo es uno, cambiarles el chip de pensamiento o mitos en la sociedad pero también de las personas que viven con alguna discapacidad .

-FUE clara y contundente, se declaró en contra de que personas con discapacidad recurran a la mendicidad, usando la condici ón de discapacidad como un recurso para despertar compasión.

NO hablaba así cuando le reprochó a Claudia Edith Anaya Mota, no apoyarla cuando la hoy senadora tenía el lugar que ahora ostenta: vi la foto y no la reconocía: ya viste ropa de marca y se peina y maquilla muy a la moda, ya no es la misma persona sencilla que era, ahora demuestra arrogancia, pero olvida que ese cargo tiene fecha límite: 12 de septiembre de 2017.

.SI LE molesta que las personas con discapacidad pidan limosna para sobrevivir, que les consiga trabajo o que les ponga un negocio que para eso le pagan; si, la Miriam está irreconocible no sólo físicamente, sino mentalmente: las personas con discapacidad -reiteró- no deben pedir dinero en las calles, deben de ponerse a trabajar, que sean productivas, tienen derechos pero también obligaciones, palabras más, palabras menos, eso es lo que opina la actual directora del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Zacatecas.

-PUES qué mala onda-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.