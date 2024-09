Mi Jardín de Flores

Al David lo Único que le Interesa es el Segundo Piso del Bulevar

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nos preocupa especialmente que solamente en los últimos tres años y 8 meses se han registrado 2 mil 150 personas desaparecidas y no localizadas. El 2023 y el 2024 tienen las cifras más altas registradas. La gravedad de la problemática se acentúa si consideramos el número de mujeres, así como de niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de este crimen atroz’: Madre Buscadora.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 31 de agosto de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El David Presume ‘año de la paz’, Pero el Narco lo Ignora

¡AY DIOS de mi Vida!, ¿qué mensaje le está enviando don David al turismo si a plena luz del día y en el Centro Histórico, los malos organizados siguen arrancando vidas a balazos?

-MMM…

¿USTED cree que le interesa lo que piensa de Zacatecas el turista? ¡Claro que no!, si le interesara anduviera en chinga hablando con el comandantes de la 11 Zona Militar, general Alejandro Vargas González; el comandante de la Guardia Nacional, el Fiscal Cristian Paul, con el ‘yéneral’ Arturo Medina, secretario de Seguridad y hasta con el secretario de seguridad pública municipal, Gustavo Serrano Osornio, el delegado de la FGR y hasta jueces locales y federales para que se pongan más drásticos y castiguen a los narcos con todo el peso de la ley, así nomás vendan drogas al menudeo.

“TODAS LAS fuerzas del orden andan hechas camote, no saben ni qué purrún: el asesinato de ayer a plena luz del día y en el mero Centro Histórico de la capital; primero dijeron que fue enfrente de las instalaciones de la Ganadera, luego informaron que fue adentro y, la verdad, ni en eso se ponen de acuerdo, ¿cómo es posible que ni siquiera den información fidedigna? “TAMPOCO HAN identificado a la víctima o, al menos, no han dicho su nombre; luego dicen que detuvieron a los presuntos asesinos y no dicen ni como se llaman ni publican sus fotos, los zacatecanos tenemos derecho a estar bien informados: hay ocasiones que sí lo hacen aunque nomás ponen en nombre con la ‘N’ como apellido y los ojos tapados, pero pues cuando menos sabemos que, efectivamente, los detuvieron.

“VEAN LOS periódicos de otros estados, incluso, cuando los delincuentes son sentenciados, se publican sus fotos sin el ‘antifaz’ y con nombre y apellidos completos, pues su culpabilidad quedó demostrada y no hay razón para ocultarlo”.

-AHÍ VIENE ya la Fenaza -dice doña Petra- a ver quiénes son los valientes turistas que se atreven a exponer su vida; bendito Dios que Chalchihuites es como una isla, tenemos problemas pero son pequeños y todavía podemos salir en la noche sin temor a que nos pase algo malo”.

Las Madres Buscadoras son un mar de Lágrimas

-VER LAS imágenes de las Madres Buscadoras me parte el corazón: las 24 horas del día se la pasan pensando en sus hijos, hijas, viven en constante angustia y en un mar de lágrimas: debe ser horrible ver a tu hijo salir después de darle la bendición y luego no saber nada de él, como si la tierra se lo hubiera tragado:

‘ESTE 30 de agosto del 2024, Día Internacional de la Desaparición Forzada, una vez más volvemos a salir a las calles para denunciar la tragedia que padecemos los familiares con personas desaparecidas en Zacatecas y en todo México. Para nosotros se trata de la más cruel y dolorosa situación, parte del caos provocado por esta guerra confusa, incierta, compleja que afecta despiadadamente a nuestras familias’.

-ES EN el desgobierno del David, en las que las desapariciones forzadas han aumentado: ‘en el 2023 y 2024 están las cifras más altas registradas; la gravedad de la problemática -dijeron- se acentúa si consideramos el número de mujeres, niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de este crimen atroz’.

“YO CREÍ que al ‘RaTello’ nadie lo iba a superar, pero en el tema de las desapariciones forzadas, el David lo ha superado en los dos últimos años: 2023 y 2024; habrá qué ver en cuanto a asesinatos, porque ‘El RaTello’ tiene el récord: 30 asesinatos en un día, la mayor parte fue en enfrentamiento.

“TAMBIÉN EN cuanto a policías asesinados, con ‘El RaTello’ hubo un año en que fuimos primer lugar en uniformados asesinados, Zacatecas fue noticia nacional”.

-CON DAVID no cantamos mal las rancheras en cuanto a policías asesinados, en 2023, si no mal recuerdo, rebasamos los 30 policías asesinados.

“CIERTO QUE con Alex el narco se desfondo, pero si esto continúa sin freno, David lo va a superar, la verdad; y es que yo veo a David muy quedado, valiéndole madre todo lo que está pasando, es más: lo único que le interesa es el segundo piso y el dichoso proyecto mobi, en el que se va a in vertir otro tanto, o sea más de 7 mil millones de pesos: la inseguridad, violencia, escasez de agua, el campo en agonía, el desempleo, la falta de inversiones, educación, salud, carreteras destrozadas, etcétera, le valen una pura y dos con sal: todo, el David se lo está apostando al segundo piso y al mobi”.

-PUES A lo mejor se le hace-.

-EL PURRÚN es muy grande y si se llega a hacer, no creo que lo termine en los tres años que le quedan de gobierno, él o la siguiente gobernadora es quien se pararía el cuello, no David, quien además se vería expuesto a una auditoría a fondo, sobre todo y si el electorado ejerce el voto de castigo y gana la oposición-.

-BUENO, USTED sabe de esas cosas-.

-PUES POR eso lo digo, no es de ‘enchílame la otra’, es más, recuerden que ya unos ingenieros dijeron que el segundo piso no estaría terminado en la fecha que David les pidió, entonces, sobre aviso no hay engaño, si a Alex se la están perdonando, a David nadie se le perdonaría por ojete que es-.