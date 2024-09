Rescate de Trenes, una Nueva Esperanza y Símbolo de la Cuarta Transformación: Claudia Sheinbaum

En Marcha, la Estación Santa Fe del Tren Interurbano

“Vamos a iniciar dos proyectos, hacia el norte del país”, informó Claudia Sheinbaum sobre las rutas de trenes que continuará en su gobierno.

“Me voy mucho muy contento porque va a sustituirme una mujer excepcional, inteligente, honesta, sobre todo, de buenos sentimientos, de buen corazón”, expresó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.- El rescate de los trenes de pasajeros representan una nueva esperanza y son símbolo de la Cuarta Transformación, resaltó la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a la inauguración de la Estación Santa Fe del Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”.

“Los trenes, digo yo que es como una nostalgia convertida en esperanza, en porvenir, porque quienes ya tenemos algo de edad recordamos aquellas épocas en donde funcionaban los trenes de pasajeros. Y ahora, vemos a los trenes con una enorme esperanza, como bien dijeron aquí los ingenieros: ‘Como símbolo de la Cuarta Transformación’”,señaló.

Reconoció la decisión del presidente de México por dar continuidad a este proyecto en beneficio de las y los mexicanos de la Ciudad de México y el Estado de México para mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado y aprovechó para anunciar que, en diciembre, este tren llegará hasta Observatorio, en la capital del país.

“Tomó la decisión de seguir con el proyecto. Ahí nos pidió, entonces era jefa de Gobierno, que ayudáramos a darle continuidad. Hubo diversos problemas, muchos problemas: administrativos –tenía la obra–, técnicos, pero no hay nada que no se pueda resolver cuando hay convicción. Y finalmente, este tren no solamente llega hoy a Santa Fe, sino que ya nos dijo Jesús: en diciembre vamos a llegar hasta Observatorio.”, adelantó.

Por esta razón, dio a conocer que en su administración continuará el rescate de los trenes de pasajeros y no solo se dará continuidad a los que se iniciaron en este sexenio, sino que hay dos proyectos para conectar la Ciudad de México con Nuevo Laredo y Nogales.

“Pues el presidente recuperó los trenes de pasajeros, porque… Pues ‘El Insurgente’; el Tren Maya en el sureste; el Interoceánico, que le vamos a dar continuidad; pero no solamente vamos a terminar este “Insurgente”, sino que ahora, vamos a iniciar dos proyectos hacia el norte del país: Un tren que va a ir de la Ciudad de México a Nuevo Laredo y otro tren que va del otro lado, va México, Guadalajara y de ahí, por el Pacífico hasta Nogales.”, informó.

Aseveró que este tipo de políticas caracteriza a los gobiernos de la Cuarta Transformación, con una visión democrática y siempre en beneficio del pueblo de México, con valores y principios que tendrán continuidad en el segundo piso de la Transformación.

“Esta es una visión: es gobernar con el pueblo y para el pueblo, se llama ‘democracia’, se llama ‘un gobierno al servicio de su pueblo’. Y ahora que he tenido oportunidad de recorrer todo el país con nuestro presidente, es algo muy emotivo como el día de hoy que estamos aquí, porque en todos lados, a donde vamos, es cariño, amor, fraternidad, es hermoso. La verdad, es que el presidente tiene un enorme amor al pueblo, pero el pueblo le tiene un enorme amor al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador”, destacó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la capacidad, honestidad, pero, sobre todo, los buenos sentimientos de Claudia Sheinbaum que le permite irse tranquilo de que el país queda en buenas manos.

“Me voy mucho muy contento porque va a sustituirme una mujer excepcional, inteligente, honesta, sobre todo, de buenos sentimientos, de buen corazón. Por eso, ya cierro mi ciclo, ya nada más que nos quede el entendido de que nos queremos mucho, así como ustedes me quieren yo les quiero a ustedes, y a lo mejor un poquito más porque amor con amor se paga”, expresó.

Al evento también acudieron el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres; la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada; el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Felipe Verdugo López; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el próximo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; como invitado el ciudadano Jorge Mendoza Sánchez; el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous; y el director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, Manuel Gómez Parra.