Son 13 mil los Jóvenes Inscritos Este año en la UAZ: Ibarra Reyes

“Preocupan los Paros a Padres de Familia”

Por Nallely de León Montellano

Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) celebró que la cifra de ingreso de estudiantes está en su punto más alto con un total de 13 mil jóvenes inscritos este año; esto aunado a que, de manera inédita, la universidad abrió una segunda fase para dar oportunidad a más estudiantes de ingresar a la máxima casa de estudios.

“Tuvimos una aceptación muy importante y eso significa que eran jóvenes que habían decidido no venir a la UAZ, no estudiar tal vez, y con esta segunda oportunidad pudieron venir”.

Reconoció que existe decepción de los jóvenes, así como preocupación por parte de padres de familias respecto a los paros de labores que se han llevado a cabo meses atrás. En este sentido, señaló que los paros son innecesarios puesto que existen otras vías como la jurídica o el diálogo.

“Después está la vía de la presión, esos mecanismos arcaicos de tomar las instalaciones, de hacer paros para forzar las cosas ya no, la universidad ya no los aguanta, ya no los merece. Hacer ese tipo de movilizaciones es inhumano porque va en contra de la naturaleza propia de la universidad”.

En este sentido, el académico llamó a la sensibilidad de compañeros docentes, trabajadores y estudiantes a que busquen resoluciones a través de herramientas como el diálogo y la vía jurídica. En otro tema, Ibarra Reyes informó que se encuentra atendiendo el tema de la remodelación de las casas de estudiantes para comodidad de las y los alumnos foráneos de la máxima casa de estudios.

“No se les había hecho caso en un montón de años, estamos trabajando en otros espacios universitarios como en el caso de Ingeniería Eléctrica, en el campus y en otros espacios en la lógica de mejorar las condiciones del trabajo de los jóvenes”, mencionó.

De igual manera, informó que durante los próximos días dará a conocer los resultados de una importante mesa de trabajo mediante la cual se están regularizando los terrenos de la universidad, toda vez que 70% de los terrenos no están regularizados “y lo estamos haciendo por primera vez, prácticamente desde que existe la UAZ”.