Mi Jardín de Flores

El Narco, Despidió Agosto con 49 Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Lo digo con todo respeto y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces, que no olviden eso, que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. Y si quieren bibliografía, que busquen La democracia en América, de (Alexis) de Tocqueville. Ahí está cómo se fundó esa gran nación a partir de la democracia: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 2 de Septiembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Sigue Metiendo Cadáveres en el Clóset

EL SANTO Padre Amaro está sorprendido, por cómo en un momento aumentó abruptamente la Inseguridad en Zacatecas: seis homicidios dolosos en pocos minutos de enfrentamiento entre uniformados y malos organizados: un policía muerto y cinco civiles, con esta cifra despidieron el último día agosto.

-PUES como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador: Yo tengo otros datos.: no fueron 6 los homicidios dolosos del sábado 31 de agosto, sino 7; me estoy enterando en estos momentos con el Informe Diario del Gobierno de México, miren: Zacatecas, 7 asesinatos., por lo que ese día ocupamos el segundo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos-.

-YO, LA verdad -dice doña Petra-, no sé por qué el David intenta minimizar la violencia y la inseguridad, cuando las madres buscadoras. no dejan de denunciar públicamente que las desapariciones forzadas van en aumento y las Cédulas de Búsqueda son publicadas por nuestro Diario Página 24 Zacatecas y demás medios de información-.

-SEGURAMENTE lo hace para no alarmar a la gente, pero lo único que logra es que el pueblo le retire la confi anza y la credibilidad: don David las pierda a pasos agigantados, ya pocos o nadie le cree-.

Los Asesinatos de Agosto

-¿CUÁNTOS asesinatos se cometieron en agosto, don Roberto?-.

-NO LA quiero espantar, pero anótele por favor, son números ofi ciales que diariamente entrega el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia de Zacatecas, al Gobierno de México:

AGOSTO 1: 2 asesinatos.

AGOSTO 2: 1 asesinato.

AGOSTO 3: 2 asesinatos.

AGOSTO 4: 1 asesinato.

AGOSTO 5: 1 asesinato.

AGOSTO 6: 1 asesinato.

AGOSTO 7: 0 asesinatos.

AGOSTO 8: 0 asesinatos.

AGOSTO 9: 1 asesinato.

AGOSTO 10: 1 asesinato.

AGOSTO 11: 7 asesinatos.

AGOSTO 12: 1 asesinato.

AGOSTO 13: 7 asesinatos.

AGOSTO 14: 1 asesinato.

AGOSTO 15: 0 asesinatos.

AGOSTO 16: 3 asesinatos.

AGOSTO 17: 0 asesinatos.

AGOSTO 18: 2 asesinatos.

AGOSTO 19: 1 asesinato.

AGOSTO 20: 2 asesinatos.

AGOSTO 21: 1 asesinato.

AGOSTO 22: 2 asesinatos.

AGOSTO 23: 1 asesinato.

AGOSTO 24: 0 asesinatos.

AGOSTO 25: 1 asesinato.

AGOSTO 26: 1 asesinato.

AGOSTO 27: 0 asesinatos.

AGOSTO 28: 1 asesinato.

AGOSTO 29: 0 asesinatos.

AGOSTO 30: 1 asesinato.

AGOSTO 31: 7 asesinatos.

SON 49 asesinatos, o sea el mes pasado los narcos hicieron su agosto, en compa ración con el mes de julio.

AQUÍ ESTÁ la realidad de la tremenda inseguridad y violencia letal que padecemos los zacatecanos: son cifras oficiales del Gobierno de México, que echan al basurero de la historia el vituperado .

Año de la Paz Zacatecas 2024, decretado a lo pendejo por David Monreal.

Las Desapariciones Forzadas También van en Aumento .

LO QUE tampoco cesan y también van en aumento, son las Desapariciones forzadas, secuestros, privaciones ilegales de la libertad a como quieran llamarle que para el caso es lo mismo; hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

CARLOS Y JUAN JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ de 48 y 52 años, hermanos desaparecidos desde el 29 de agosto del presente año, en Fresnillo, Zacatecas, y .

ENRIQUE PÉREZ MENCHACA de 55 años, privado ilegalmente de su libertad por violentos criminales armados, el 31 de agosto de 2024, en Fresnillo, Zacatecas.

Los Turistas Tienen Miedo, por eso no Visitan Zacatecas

-TODOS los comerciantes y prestadores de servicios, principalmente, saben que la violencia y la inseguridad ahuyentan el turismo-.

-COMO lo dice la señora Araceli Ortega Robles de Helados el Nilo., con 29 años en ese negocio: .Los turistas no visitan Zacatecas porque tienen miedo., ¿y quien no?, pregunto porque hasta nosotros nos regresamos -casi llegando a Fresnillo- a Chalchihuites después de pasar un susto que no llegó a mayores, gracias a usted, madre Teresa, que invocó piedad en nombre de Dios, de no haber sido así de seguro ya no estuviéramos en este mundo.

-PERO LOS comerciantes y emprendedores son los que más lo resienten en su economía, por lo que muchos de ellos han cerrado sus negocios y han cambiado de giro para poder subsistir, porque la situaci ón económica está muy mal, por eso la mayoría de los empleados cuidan su trabajo, porque para hallar otra está muy difícil: el desempleo es el que domina en todo el estado, tanto, que ya han dejado de promover las llamadas Ferias de Empleo y Bolsas de Trabajo-.

-VOLVEMOS a lo mismo -madre Teresa-, por la violencia y la inseguridad, ni los coreanos que son los más aventados se atreven a invertir en Zacatecas, mejor se van a Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Coahuila o Nuevo León, bueno, hasta en Jalisco que está peor que nosotros, pero allá el gobierno les da mayores facilidades y apoyos.

-JALISCO está más grueso, pero per cápita en Zacatecas estamos peor: los inversionistas hacen sus estudios de factibilidad y demás vainas, por lo que a Zacatecas le hacen el feo ¿a poco creen ustedes que, por ejemplo, no saben que las carreteras de Zacatecas tienen más cráteres que la luna?, por supuesto que lo saben y hasta eso infl uye para no invertir en Zacatecas-.

-¡SANTO DIOS!, no sé qué esté pensando don David, pero su gobierna nada en las aguas de la corrupción, la impunidad y la ineptitud-.

-EXISTE mucha inconformidad con este gobierno, tanta, que ya se comienzan a escuchar voces de ¡Tello, regresa, te perdonamos!.

-NO, no me gustaría tocar ese tema, don Alejandro le hizo mucho mal a Zacatecas, comenzó muy bien, pero pronto se fue desdibujando y terminó su quinquenio muy mal y acusado de alta corrupción.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.