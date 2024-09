Arranca Caravana a Ciudad de México, Contra la Reforma del Poder Judicial

“San Luis Potosí, Primera Escala”

Por Nallely de León Montellano

Bajo la consigna de “¡El Poder Judicial no va a caer!”, desde primera hora de este lunes, aproximadamente 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Zacatecas, comenzaron a reunirse para dar inicio a la “Caravana Por la Justicia” con rumbo a la Ciudad de México, para darle seguimiento a las protestas en contra de la reforma judicial a nivel nacional.

Minutos después de las 8:00 horas dio inicio dicha caravana para la cual se estima un total de cuatro días de viaje comenzando con una primera etapa en la capital de Zacatecas, una primera escala en San Luis Potosí donde ya los estarán esperando compañeros del PJF de ese estado.

Posteriormente realizarán una nueva escala en Querétaro y finalmente se trasladarán a la Ciudad de México donde arribarán al Congreso de la Unión en San Lázaro.

“Estamos luchando por esta causa, por la democracia de México y por la carta judicial”, señaló uno de los trabajadores del PJF quien detalló que una vez que lleguen a la cámara de diputados reiterarán la exigencia de que no pase la reforma, la cual hasta el momento está aprobada en lo general por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desde el pasado 26 de agosto.

“Es una locura que salgamos a las calles, pero no vamos con los pies sino con el corazón, no es adónde vamos sino por lo que vamos. No podemos desgastar el país en una sola idea, el diálogo en México ha sido un tesoro y vamos por él”, advirtieron mientras emitían su pronunciamiento, y transeúntes hacían mutis y decían que “lo que defendían eran sus intereses y no la democracia, ni la justicia: los magistrados ganan más que el Presidente de México”.

De igual manera, los manifestantes elevaron un llamado a legisladores federales y senadores, así a como a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo para que analicen y escuchen al personal del PJF para que la reforma se establezca en otro sentido sin perjudicar a la población y al mismo personal en lo general, siendo que los intereses de los trabajadores son intocables como lo ha pronunciado el propio López Obrador.

Emitieron un agradecimiento a jóvenes universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como a jóvenes de otras universidades quienes se han sumado a las protestas por la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en torno a la elección popular de jueces y magistrados, entre otros puntos.