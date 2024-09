Exigen Validación de la Ley de Revocación de Mandato

Urgen se Publique Antes del 12 de Septiembre

Por Nallely de León Montellano

Con el respaldo de 200 firmas ciudadanas de distintos sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil entregaron un oficio dirigido al gobernador David Monreal Ávila, solicitando la publicación de la ley de Revocación de Mandato en el periódico oficial, la cual, para el caso de Zacatecas fue aprobada por la legislatura local desde el 8 de mayo de 2024.

En el documento presentado, especificaron que, una vez aprobado el decreto de la Ley de Revocación de Mandato fue turnado al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

“La aplicación del proceso de revocación de mandato establecida en esta Ley será efectiva en el gobierno electo para el periodo comprendido entre 2021 y 2027, no obstante, hasta el día de hoy no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y por lo tanto no ha entrado en vigor”, comentó Eduardo Goitia Martínez.

En este sentido, refrendaron la solicitud al gobernador David Monreal Ávila para que ordene de manera inmediata publicación oficial de la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Zacatecas, a efecto de que entre en vigor antes del 12 de septiembre, fecha en que concluye el tercer año de periodo constitucional del actual mandatario estatal.

Con lo anterior, la ciudadanía zacatecana tendría la posibilidad de solicitar que se lleve a cabo el proceso de revocación de mandato con respecto al actual gobierno estatal. Recordaron que la figura jurídica de revocación de mandato ya está instituida a nivel federal como un mecanismo de democracia participativa para que el pueblo pueda ejercer su derecho a modificar o alterar la forma de su gobierno.

“Ya no hay argumento para que esta Ley no se haya publicado hasta el momento, no comprendemos por qué razón el titular del Ejecutivo del Estado no la ha hecho publicar en el Periódico Oficial, puesto que incluso ya se le pasó el periodo para vetar o devolverla a la legislatura con observaciones”.

Señalaron que de no hacerse pública esta Ley antes del próximo 12 de septiembre, se estaría dando paso a que la ciudadanía pueda pensar que el gobierno estatal ‘tal vez’ está maniobrando para que no se pueda aplicar la figura de revocación de mandato con relación a su gobierno, por lo que consideran que lo más razonable sería que se publique a efecto de que entre en vigor al día siguiente.