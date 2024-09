Mi Jardín de Flores

Urge la Publicación de la Revocación de Mandato

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Yo sostengo que las sociedades no tienen por qué padecer los malos gobernantes y la revocación de mandato se convierte en un instrumento jurídico para que no se tenga que esperar el periodo legal y se pueda retirar la confi anza que le ha dado el pueblo a un gobernante... el pueblo quita y el pueblo pone: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 3 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

CANSADOS de tantas largas para la publicación de la Revocación de Mandato en el Periódico Ofi cial del Gobierno de Zacatecas, cientos de ciudadanos encabezados por don Eduardo Goitia Martínez, don José Santos Cervantes y don Efraín Arteaga Domínguez, exigen a don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, su publicación antes del 12 de septiembre para que se valide, pues desde el 8 de mayo de 2024 fue aprobada por la LXIV Legislatura; entonces don David ya debe de ordenar su inmediata validación.

ADEMÁS de que es justo y necesario, pues el señor gobernador, siendo candidato lo prometió en campaña y, como gobernador, ha estado haciendo declaraciones a favor-.

-NAAA… es pura pose de El Holgazán -dice doña Petra- él sabe que si se lleva a cabo la Revocación de Mandato, el pueblo le da cuello: cada día pierda más y más credibilidad y popularidad, por su pésimo gobierno-.

QUIEN sí llevó a cabo la Revocación de Mandato, en tiempo y forma, fue mi cabecita de algodón, él sí cumplió y la ganó con más de 90%, de aprobación, a él sí no le tembló la mano; él sí tiene palabra..

-PUES DAVID -tercia don Roberto- quien presume su admiración por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, debería de imitarlo y publicar en el Periódico Ofi cial la Revocación de Mandato y así darle luz verde de inmediato, pero no lo va a hacer porque sabe muy bien que sería su muerte política-.

-DON DAVID debería de refl exionar y a mitad del camino enderezarlo y gobernar con el pueblo como lo prometió cuando dio a conocer los cuatro ejes tractores con los que gobernaría:

CAMPO. MINERÍA. INDUSTRIALIZACION. TURISMO.

DON DAVID debe de sacar de la agonía al Campo, la Industrialización no se ve por ningún lado y el Turismo está desahuciado; de la Minería ni hablo, porque esos señores ganan tanto dinero que ni ruido hacen y el señor gobernador ahí no le entra; la clave es esa: gobernar con y para el pueblo: los municipios están muy abandonados, sus presupuestos son famélicos, si no fuera por los apoyos del señor Presidente y las remesas de nuestros migrantes, ya hubiera una revuelta en todo el estado.

Tampoco la COPARMEX Quiere Segundo Piso en Bulevar

-EL JOVEN licenciado Alejandro Romero Ávila, presidente local de la Confederaci ón Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), en conferencia de prensa dio a conocer que los agremiados de esa cá- mara empresarial rechazan la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano, por ser innecesario, ¿qué les parece?-.

-ES UN derroche de recursos, esos tres mil 600 millones de pesos deben de utilizarse en el campo, agua potable, bacheo de carreteras, turismo, seguridad, etcétera pues son necesidades apremiantes, por eso el exitoso empresario rechaza la construcción de ese elefante blanco.

EL JOVEN empresario, además, está preocupado por los más de 170 microempresarios que tienen sus negocios en las inmediaciones del bulevar, pues se irían a la quiebra irremediablemente: además, él no cree que en tres años terminarán la obra, sino que se alargará por más de cinco años y ¿qué negocio aguanta tanto tiempo?: .

DE POR sí, la empleabilidad formal en el estado va decreciendo, ahí vamos a perder más empleos. No sólo son las micro empresas, también ahí hay cadenas de farmacias, hay bancos que también están en riesgo de cerrar esas sucursales.

-EL ALEJANDRO es empresario y sabe perfectamente el costo de un capricho gubernamental, ¿a quien va a perjudicar esa mafufa obra? Pues a todos los zacatecanos y, directamente, a 80% que ni siquiera tiene vehículo propio, dijo y abundó: .

SI REALMENTE se busca un desarrollo económico inclusivo y social para el estado, tenemos -subraya el líder empresarialque escuchar todas las voces y no sólo las del gobierno; si apostamos por el futuro, son los transportes colectivos efi cientes, estos son más sostenibles medioambientalmente hablando, son más sostenibles porque van a generar empleos de forma permanente y no temporal como en el caso del segundo piso.

-PUES ahí está otra fuerte voz en contra del caprichito multimillonario del David, que parece tiene cabeza de burro, pues no entiende que no entiende-.

No es a Favor del Estado de Derecho, Sino de la Derecha

-YO CREÍ que El Monris, con ese largo y retorcido colmillo que tiene, iba a controlar el descontento que ha provocado el proyecto de la Reforma al Poder Judicial-.

-YO ESPERO que don Ricardo no esté actuando en contra del Movimiento; yo, la verdad, no le tengo confi anza, es un hombre sumamente vengativo, además de que ya ha traicionado y fácilmente puede volverlo a hacer: él es catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM) desde hace muchos años y presumía de llevar muy buenas relaciones con el estudiantado, sin embargo se unieron en contra la Reforma-.

-MUY BUENAS sus observaciones, madre Teresa, doña Petra, Ricardo es impredecible y muy amigo de los reaccionarios, con quienes coqueteó para que lo hicieran candidato a la Presidencia de la República, no logró su objetivo y poco a poco volvió a ganarse la confi anza de la Dra. Sheinbaum, con quien tuvo diferencias primero por la Jefatura de la Ciudad de México, y luego por la Presidencia de la República, por lo que no me extrañaría que Ricardo estuviera atizando ese fuego-.

-DE LOS Monreales -dice doña Petrahay que esperar todo: vean las chicanadas que le están haciendo a la Alessandra Rojo de la Vega, por la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y a Miguel Varela Pinedo en la alcaldía de Zacatecas: a ambos lograron que se les anulara su triunfo por nimiedades, no se vale pues además ganaron por amplio margen-.

-TODAVÍA falta, ya están defendiendo sus triunfos en otro instancia; lo que sí me preocupa es lo de los estudiantes de Derecho de la UNAM, son muy aguerridos-.

-BUENO, de eso hablaremos otro día, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.