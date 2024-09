Se Vale Soñar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

No hemos tenido casos graves de corrupción como sucedía en gobiernos pasados, porque en los otros gobiernos la corrupción era el distintivo. El gobierno estaba hecho para la corrupción, por eso se cayó en una decadencia en nuestro país, ahora no hemos tenido problemas graves de corrupción. Uno que ya se está atendiendo que fue el de Segalmex, se logr ó recuperar un dinero, una cantidad de dinero considerable y hay detenidos por este caso, porque no sólo no hemos permitido la corrupción, no hemos permitido la impunidad que van de la mano siempre: Andrés Manuel López Obrador.