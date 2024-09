Mi Jardín de Flores

Cierto, los Narcos se Carcajean del Año de la Paz

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata: es que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros, como se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente; es lo mismo: Andrés Manuel López Obrador

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 5 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Cierto, los Narcos se Carcajean del Año de la Paz

ESTO ya es una burla, una verdadera pachanga, los narcos se carcajean del Año de la Paz, que David Monreal, como mago de barrio, sacó de su sombrero para ilusionar a sus ilusos fans que cada vez son menos.

COMO hoy jueves lo informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, ayer miércoles se cometieron tres asesinatos a balazos: dos en Pinos y el tercero en Guadalupe.

LOS dos primeros fueron secuestrados, torturados, asesinados a balazos y sus cad áveres fueron arrojados en un camino de terracería que va a Jaulas de Abajo: no han sido identifi cados.

OBVIO, tampoco no hay detenidos y los dos asesinatos serán anotados en la lista de crímenes impunes.

EL ASESINATO número 3 del día ocurrió es la esquina de las calles Juan de la Barrera y Josefa Ortiz de Domínguez, colonia El Paraíso, en la cabecera municipal de Guadalupe: uno mujer fue asesinada de cuatro balazos, el ataque fue a quemarropa y sin darle tiempo de nada.

EL ATAQUE armado sucedió a eso de la 1:00 de la madrugada y, al igual que el doble asesinato ocurrido en Pinos, Zacatecas, no hubo detenidos.

-¡SANTO DIOS!, tres homicidios violentos en un día y no hay detenidos: ¿dónde queda la seguridad prometida?, ¿En dónde quedó el tan pregonado Año de la Paz? -.

-SÓLO EN la mente del Holgazán que tanto lo pregona, convencido de que una mentira repetida mil veces se convierte en realidad’, como lo afi rmaba el nazi Joseph Göbbels, ministro de propaganda del genocida Adolf Hitler-.

-¿QUIÉN CREEN ustedes que sea más mitómano: don David Monreal o don Alejandro Tello?-.

-¡HUYYY MADRE Teresa, me la pone muy difícil!, El Pinocho de Bernárdez se echaba unas mentirotas inverosímiles, pero El Holgazán no se queda atrás, entonces, yo les daría un empate-.

-YO CREO -toma la palabra don Roberto- que David está más cabrón, porque es muy cínico, en cambio Alex era un poco más recatado, como que disfrazaba más sus mentiras, aunque su nariz lo delataba: se ponía roja y le crecía… la nariz, ¿eh?, como aquella ocasión que dijo que las mineras lo quisieron sobornar con cinco millones de dólares, por bájarle a tu rollo-.

-¡JAJAJA.. ni él se la creyó!; sí, El RaTello era más divertido, tenía cierta gracia, en cambio El Holgazán, lo cagó el loro, no tiene ángel, ¿recuerdan cuando dijo que la mejor manera de sentirse seguros era encomendarse a Dios? .

HOY YA cambió de chip, presume de haber recuperado la paz, pero pues todo Zacatecas sabe que, si bien se han reducido los asesinatos, está en chino recuperar la paz: el narco trae a su gobierno hecho pendejo: se calma uno, dos días pero al siguiente bolas, hasta policías anda matando!.

-PUES qué se puede esperar, si a don Ricardo Monreal le mataron a balazos a un cuñado, y a don David a un sobrino y les secuestraron a familiares.

-PUES SÍ, ni ellos están a salvo, desgraciadamente-.

Buenísimo el Cartón de El Monris con la Catalina

-¡AY CÓMO me reí con el cartón del Fer que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: El Monris apareció muy elocuente enseñando la mazorca y diciendo a la Catalina:

ALGÚ DÍA, HIJA MÍA, TODO ESTO SERÁ TUYO… ¡¡HAIGA SIDO COMO HAIGA SIDO!!.; arriba a la derecha aparece la nomenclatura de Alcaldía Cuauhtémoc. y en chiquito al lado izquierdo aparece la Catalina muy sonriente, jajaja… me dio tanta risa que por poco me hago pipí-.

-¿CREEN USTEDES que haya nuevas elecciones?, la señora Alessandra dijo en que hoy jueves impugnará la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por presunta violencia de género contra la hija de don Ricardo Monreal-.

-LA VERDAD, la verdad, se pasaron de lanza con esa anulación, pues las dos se dijeron sus verdades: ahora puede suceder otra cosa, que la Alessandra vuelva a ganar pues la victimizaron y el ridículo para El Monris y la Catalina será mayúsculo-.

-¿SERÁ CIERTO que don Ricardo está muy desprestigiado y que por más que le busquen su hija volverá a perder?-.

-ES LO que se afi rma, recuerden que hasta le gritaban ¿traidor! y que en la elección interna para la candidatura a la Presidencia de México quedó en último lugar.

A la Catalina le pesa el apellido: no sólo lo lleva su padre sino sus tíos el David y el Saúl que no cantan mal las rancheras: no olviden que en las fi estas de cumpleaños de sus hijas quinceañeras, el David y el Saúl compitieron para ver quién de los dos hacía la fi esta más ostentosa: derrocharon millones de pesos-.

-Y QUIÉN ganó, doña Petra.

-PUES EL David, el pachangón de XV años de su hija fue en el Hotel Quinta Real, y dicen que estuvo de pelos, que ni Obama le hizo una fi esta así a su hija Malia cuando cumplió su 15-.

-QUÉ DE cosas; bueno, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.