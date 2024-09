La Estrategia de Seguridad del Gobierno del Estado, Fracasó

La Percepción de Inseguridad, Continúa: Adán González

Por Miguel Alvarado Valle

Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), dijo a Página 24 que la ciudadanía tiene desconfianza en las autoridades de seguridad, resaltando que la estrategia de pacificación de gobierno del estado no ha funcionado.

En este sentido, expresó su inquietud sobre los recientes hechos de violencia, especialmente en las zonas urbanas, .yo creo que el gobierno con su estrategia buscaba de alguna manera equilibrar este problema pero creo que fue más mediático que de resultados.

Adán González lamentó que pese a estos esfuerzos mediáticos la percepción de la población no ha cambiado, puesto que siguen observando que las cosas no están bien en materia de seguridad, generando una sensación constante de peligro. Indicó que una de las posibles causas del aumento de la inseguridad podría ser por una provocación del crimen organizado, o pueda ser en parte por el avance que el gobierno dice que se está dando en la inseguridad.

Lo cierto es que en cuestión de percepción las cosas están empeorando.. González Acosta, destacó que no se puede declarar un avance en seguridad cuando la percepción popular indica lo contrario. Enfatizó que no es suficiente desplegar más policías o armamento, sino que la clave está en ganar la confianza de la sociedad, la cual siente que no hay respaldo real cuando se trata de denunciar crímenes o colaborar con las autoridades.

Finalmente González Acosta sugirió que parte de la solución al problema de la inseguridad no solo recae en las estrategias de seguridad, sino que también se debe de abordar desde una perspectiva más amplia que considere los factores sociales y económicos que alimentan la violencia.

Si en nuestro estado la economía es mala y no hay empleo, eso facilita que el crimen organizado sume a jóvenes que, por necesidad, terminan ayudando en actividades ilícitas.

