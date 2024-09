Mi Jardín de Flores

Gobierno Fascista…

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Marla Rivera Jáuregui y Juan Carlos Flores Solís han estado demorando la justicia laboral de una manera descarada y desvergonzada; el plazo máximo para que puedan salir los procedimientos ordinarios es de seis meses, sin embargo al día de la fecha tenemos asuntos que apenas van a entrar a la etapa de admisión de pruebas, esos asuntos ya tienen desde 2021: Moisés Muñoz Cadena.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 6 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Gobierno Fascista…

¡QUÉ barbaridad!, esa sí que no me la sabía, ¿cómo está eso de que a las niñas se secundaria que se tiñan el cabello la corren de la escuela, allá en la capital del estado?, este caso sale publicado hoy viernes en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-YO TAMBIÉN lo leí, madre Teresa; es una aberración; una auténtica jalada -contesta doña Petra-, lo bueno es que intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) si no, de lo contrario, iríamos directos a un estado neofascista-monrealista-.

-YO QUIERO felicitar a los padres de la jovencita -tercia don Roberto-, que no se doblegaron y la niña ganó un amparo a principio del año, pues el reglamento es muy mamón en su punto 12: .

(LOS ALUMNOS) deberán traer un corte de cabello natural y sin gel. Los alumnos deberán traer peinado adecuado, no estrafalario, sin tinte, sin mechas o rayos.

-¡AH, ya recordé! -alza la voz doña Petra- Es la niña que se pintó el pelo de azul, ¿verdad?-.

-SÍ, ocurrió el año pasado, y en este enero ganó un amparo, pero ni así quedaron conformes la directora y subdirectora de la escuela Secundaria General de Zacatecas, y ocurrieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una recomendación a favor de la alumna.

UNA cosa me inquieta: la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Maricela Dimas Reveles, es incapaz de enfrentar a las autoridades, si no ha sido por la CNDH, la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) se hubiera salido con la suya y hubieras frustrado a la niña de por vida: ¿desde cuándo es un delito teñirse el pelo? ¡No mamen! .

ESE pinche reglamento hitleriano debe de desaparecer, atenta contra los derechos humanos de los alumnos, haber ¿no la anterior secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro, se teñía el pelo rubio?.

-CIERTO, la Maribel Villalpando era güera balín, a lo mejor por eso la corrió el David y la hizo diputada por Jalpa, jajaja.

-NO ELUCUBREN, lo que hicieron con esa niña estuvo muy mal, ojalá y la recomendación de la CNDH sea sufi ciente para echar abajo ese artículo fascista; que desaparezca porque es aberrante-.

Hoy Viernes Inicia la Feria en la Capital

-HOY EN la capital están de manteles largos, inicia la Feria Nacional de Zacatecas-.

-FERIA cacahuetera, la verdad está muy pinchurrienta; en mis tiempos venían artistas de moda, el palenque se llenaba y los precios no eran exhorbitantes, ¿verdad, don Roberto?-.

-NOS la pasábamos bien en nuestros tiempos de estudiante, andábamos en las últimas, pero no faltaba quien nos invitara: el riquillo del grupo era Raúl Casillas-.

-PUES TODO está en santa paz, no ha habido homicidios dolosos-.

-AY, no, esto está muy tenso, no me gusta; me da mala espina, vean, las Desapariciones continúan-.

-ESO SÍ: hasta señoras grandes como doña CRECENCIA FERNÁNDEZ AGUILAR, que desapareció ayer 5 de septiembre, en Guadalupe, Zacatecas.

Y LA jovencita BÁRBARA LIZBETH MÁRQUEZ MÉNDEZ de 17 años, desaparecida desde el 15 de marzo del presente año en Fresnillo, Zacatecas-.

-PUES no por nada don Adán González Acosta, asegura que la estrategia de Seguridad del Gobierno del Estado, fracasó; y en cuanto a la criminalidad, esto en gran parte se debe a que si en Zacatecas la economía es mala y no hay empleo, eso facilita que el crimen organizado sume a jóvenes que, que necesidad, terminan ayudando en actividades ilícitas-.

-EN PARTE es cierto pero yo tengo otros datos: a la mayoría se los llevan a otros estados bajo amenazas de muerte para ellos y sus familias-.

-Y LA policía bien, gracias-.

Los Nuevos Diputados

-PUES mañana sábado 7 (hoy) toman posesión los fl amantes diputados que integrarán la LXV Legislatura de Zacatecas, y pasado mañana (domingo), don David Monreal Ávila, rendirá su tercer informe de labores, ¿alguien sabe los nombres de esos legisladores?

AQUÍ LOS tengo, estos son los diputados y diputadas que comerán con manteca los siguientes tres años, a costillas del sufrido pueblo, van:

DISTRITO 1 Zacatecas: Ruth Calderón Baún (Morena)

DISTRITO 2 Zacatecas: Santos Antonio González Huerta (Morena)

DISTRITO 3 Guadalupe: María Teresa López García (PAN) DISTRITO 4 Guadalupe: Saúl de Jesús Cordero Becerril (Morena)

DISTRITO 5 Guadalupe: Susana Andrea Barragán Espinosa (Morena) DISTRITO 6 Fresnillo: Jesús Eduardo Badillo Méndez (PAN)

DISTRITO 7 Fresnillo: Martín Álvarez Casio (Morena) DISTRITO 8 Fresnillo: Eleuterio Ramos Leal (PRD)

DISTRITO 9 Calera: Georgia Fernanda Miranda Herrera (Verde)

DISTRITO 10 Jerez: José Luis González Orozco (Morena)

DISTRITO 11 Ojocaliente: Karla Fernanda Hernández Martínez (Morena)

DISTRITO 12 Villa de Cos: José David González Hernández (PRI)

DISTRITO 13 Loreto: Imelda Mauricio Esparza (Morena)

DISTRITO 14 Pinos: Óscar Rafael Novella Macías (Morena)

DISTRITO 15 Jalpa: Maribel Villalpando Haro (Morena)

DISTRITO 16 Tlaltenango: Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (Verde)

DISTRITO 17 Río Grande: Jaime Manuel Esquivel Hurtado (Morena)

DISTRITO 18 Sombrerete: Jesús Padilla Estrada (Morena)

DIPUTADOS Plurinominales:

GUADALUPE Isadora Santiváñez (PRI).

CARLOS AURELIO Peña Badillo (PRI)

ROBERTO LAMAS Alvarado (PRI)

RENATA ÁVILA Valdez (PT).

ALFREDO FEMAT Bañuelos (PT).

ALBERTO NAHLE Sánchez (PT).

ANA MARÍA Romo Fonseca (MC).

MARCO VINICIO Flores Guerrero (MC).

MARÍA DOLORES Trejo Calzada (Morena).

KARLA GUADALUPE Estrada García (PAN).

MARÍA ELENA Canales Castañeda (PRD).

KARLA ESMERALDA Rivera Rodríguez (Panal).

ESTOS LOS nuevos riquillos de Zacatecas, ¿qué les parecen?”.

-.SUERTE TE dé Dios, que del saber puro camote”, dijo el Caifán-.

-OJALÁ y se pongan del lado del pueblo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.