El Narco y el Corrupto 8 Años Después

Honestamente no sé nada de la obra, he oído de ella, pero no actualmente, desde que la gobernadora Amalia Garc ía propuso por primera vez esa obra, después ya no quedó en nada, pasaron gobierno y yo no opté por el segundo piso, nos fuimos por el tema de la Manuel Felguérez una obra que estoy convencido que el día de mañana que conecte a la carretera a Fresnillo va a servir mucho a los zacatecanos: Alejandro Tello Cristerna.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 8 de Septiembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡Reapareció El RaTello Después de Casi Tres Años de Ausencia!

¡HOY DOMINGO, El RaTello -abre la conversación doña Petra- se robó la portada completa de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, toda para él solito!, ¿qué andaría haciendo ayer sábado en pleno Centro Hist órico, acompañado de la Cristina, acaso fue invitado al tercer informe de gobierno de El Holgazán?.

-A LO mejor recibió una notifi cación del Ministerio Público, por aquellos 2 mil 900 millones de pesos que defraudó al erario, como lo ha denunciado públicamente el señor gobernador don David Monreal; yo noto a don Alejandro Tello Cristerna muy triste, bueno, así se ve en la foto, además como que ha perdido un poco de pelo-.

-QUÉ TRISTE ni qué las hilachas -tercia don Roberto-, Alex salió bien forrado de la Casa de los Perros, además de que dinero llama dinero y construyendo casitas para vender en Querétaro, como presume, de seguro que también le deja un buen billete.

-PUES A mí me pareció triste, temeroso y hasta con la nariz más chica; no quiso opinar sobre la obra del segundo piso al bulevar Metropolitano, y sí se me hace extraño que haya aparecido en público un día antes del tercer informe del señor gobernador: a lo mejor ya hicieron las paces y mañana aparecen dándose un abrazo, en primer plana de nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

–SÍ, CÓMO no y hasta un beso, jajaja ¡pero de judas!, porque ambos se mascan pero no se tragan, recuerden todo lo que se dijeron cuando ambos eran candidatos a gobernador: el David acusaba de corrupto al Alejandro y éste acusaba a los Monreal de narcos y de vivir del erario los últimos 200 años: acuérdense que se aventaban duro, aunque cuando se fueron él y la Cristina de Zacatecas, se despidieron muy civilizadamente a las puertas de Palacio de Gobierno, pero por sus adentros, seguramente, su odio jarocho se acrecentó-.

CON toda la información que tenemos de los dos hasta podríamos hacer un libro de ambos personajes: todavía se escucha el ruido de ese río de acusaciones entre El RaTello y El Holgazán, ambos se dieron hasta con la cubeta: .

EL NARIZÓN abanderado por el PRI, PVEM y Panal arengaba en mítines y ruedas de prensa: .

NI UN voto a quienes permitieron que se estableciera el narcotráfi co y la delincuencia organizada en Zacatecas, ni un voto a quienes representan la Inseguridad, ni un voto a la mentira y a la farsa de quienes buscan engañar a la gente, ni un voto a quienes se disfrazan de cambio o transformación, pero no son más que la misma familia que se ha enriquecido de la política durante años y años, y entre todos suman dos siglos de vivir del gobierno.

Y más: .

FUE EN el municipio de Fresnillo, en el lapso del 2007 al 2010, cuando la delincuencia incursionó en el Mineral y de ahí se expandió a todo el estado, esto lo sabemos todos los zacatecanos perfectamente: David Monreal gobernaba ese municipio y quien facilitó que la delincuencia se asentara; yo no quiero un Zacatecas en manos de la delincuencia, quiero un Zacatecas en paz.

Y más: .

LOS zacatecanos sabemos quién es quién, quienes hemos vivido honestamente y actuado con congruencia, mientras otros representan a una familia que pretense enquistarse en el poder para enriquecerse.

¡VIRGEN Santísima, que serias acusaciones le hacía don Alejandro Tello a don David Monreal!.

-Y LE cuajaron, pues Alex arrasó en la votación: casi 260 mil votos, más de 10 puntos de ventaja-.

-EL DAVID se puso furioso y anduvo poniendo demandas y demandas pero ni una prosperó; y llegó el día de las elecciones: domingo 5 de junio y el Alejandro sepultó con votos las aspiraciones de El Holgazán

NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publicó la reacción del David: .

FUE UNA elección de estado, dijo, y cusó de complicidad al INE, al IEEZ y a los señalamiento de narcotrafi cante que, directamente, le hizo el Tello: .

DAVID Monreal Ávila, candidato de Morena a la gubernatura -escribió la compa ñera Verónica Espinosa-, desconoció los resultados electorales que le dan el triunfo al priísta Alejandro Tello, al afi rmar que la entidad vivió una elección de Estado caracterizada por actos intimidatorios y compra de votos, particularmente en el medio rural, en la que, según acusó, fueron cómplices el INE y el Instituto Electoral zacatecano (IEEZ), que favorecieron una guerra sucia que hizo mella en su imagen como candidato.

NO SÉ cuánto (las acusaciones de vínculos con el narcotráfi co) incidieron y cuánto fue la operación del PRI-gobierno; no sé en qué porcentaje cada cosa, pero sí se logró inhibir, asustar a la gente, señaló este mediodía en conferencia de prensa.

SEGÚN EL candidato, los resultados en Zacatecas y en el país ‘refl ejan la reedición del Pacto por México entre el PRI, el PAN y el PRD. Acompañado de la dirigencia estatal de Morena y de la candidata de su partido a la alcaldía de la capital, Soledad Luévano virtual ganadora de la elección municipal–, David Monreal aclaró que no le interesa revertir el resultado de la elección de gobernador o impugnarlo, lo que queremos es limpiarla, vamos a intentar limpiarla hasta donde sea posible, de esta suciedad. Lo que sí advirtió es que se defender án municipios y distritos que Morena tiene ganados o donde la contienda continúa cerrada y los tiene a su favor, como es el caso de la capital.

MONREAL explicó que también se está revisando toda la información y elementos que se tienen de las acusaciones que hoy mencionó para proceder ante las instancias, pero no dio más detalles al respecto.

SEGÚN David, el PRI desplegó una operaci ón de compra del voto, particularmente en las zonas rurales, además de la utilización de las policías del estado y municipales, no sólo para intimidar a los representantes de Morena o a votantes, sino para resguardar a los integrantes de la coalición PRI-PVEMPanal para la compra y coacción del voto, como se reportó en Pinos, Fresnillo y Loreto.

DAVID expuso que hubo un claro voto diferenciado entre las cabeceras municipales y las comunidades rurales, puesto que Morena ganó en las cabeceras de Zacatecas, en Guadalupe y Fresnillo, donde se promedia una participación de 50 a 52% de votantes, mientras que en las zonas rurales de estos mismos municipios gana el PRI y se reporta una participación hasta de 66%, algo absurdo, detalló.

LUEGO exhibió algunos panfl etos que adjudicó al PRI como parte de la guerra sucia y difamatoria en su contra, por la que sostuvo que continuará con las demandas penales y por la vía civil que interpuso, particularmente por el uso del PRI en mensajes y propaganda, de los señalamientos en contra de los Monreal por presuntos nexos con grupos del narcotráfi co.

USARON A los policías para colgar mantas de la guerra sucia testigos de todo esto fueron el INE y el órgano electoral del estado, ambos fueron operadores del PRI, y desde que me quisieron quitar la candidatura quedó demostrado; aceptar el resultado sería legitimar todas las tropelías cometidas, señaló.

FINALMENTE, aclaró que no accederá a la convocatoria del virtual ganador, el exsecretario de Finanzas estatal Alejandro Tello Cristerna a un encuentro para dirimir diferencias: No tengo ningún interés en reunirme con esos pillos, concluyó.

ASÍ terminó el segundo intento frustrado del David, de ser gobernador en 2016.

-NO, no, no pero se dieron durísimo en campaña, Alex acusó de ‘narcotrafi cante’ a David y David de corrupto a Alex, con propiedades en el extranjero.

-¡QUÉ DE cosas!

BUENO, yo me voy.