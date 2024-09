“Hacen Falta más Jueces, más Magistrados, más Secretarios y más Espacios Para que Realmente Llegue la Justicia a la Sociedad”

Al Presidente del TSJEZ, no lo Convence la Reforma al Poder Judicial

Por Miguel Alvarado Valle

Carlos Villegas Márquez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), señaló la necesidad de realizar un análisis más profundo sobre la reforma judicial, si lo que se busca es beneficiar a la sociedad.

Consideró que los lineamientos que se manejan en la reforma para la elección de jueces y magistrados no son los más adecuados, ya que no toman en cuenta elementos cruciales como la experiencia y la capacidad de los candidatos, lo cual es fundamental para garantizar que quienes ocupen estos cargos tengan una trayectoria sólida en el ámbito jurisdiccional.

Enfatizó que la meritocracia debería ser uno de los pilares de la elección de jueces, magistrados y otros funcionarios resaltando que solo aquellos con suficiente tiempo y trayectoria en el ejercicio jurisdiccional pueden desempeñar adecuadamente el rol que la sociedad demanda.

En su opinión, no basta con cambiar a los titulares del poder judicial, sino es necesario fortalecer todas las instituciones que inciden en la justicia, como las defensorías, fiscalías, policías, y el propio poder judicial, para alcanzar un verdadero beneficio social.

“En la reforma hay áreas de oportunidad, me parece que tiene que cuidarse y tiene que ser objeto de un mayor estudio, no que necesariamente no sirva para nada, pero si el objetivo final es beneficiar a la sociedad pues hagamos toda una modificación de todas las áreas que inciden en el poder judicial no solamente en sus titulares. Se requiere de más jueces, más magistrados, más secretarios y más espacios para que la justicia realmente llegue a la sociedad”, afirmó.

Otro punto que destacó el magistrado es la necesidad de aplicar criterios estrictos y objetivos en la selección de jueces, como ejemplo dijo

“En el poder judicial del estado de zacatecas tenemos carrera judicial, en el primer peldaño que es secretario auxiliar, los requisitos que tenemos en Zacatecas son superiores a los que contiene la reforma”.

Considera que los exámenes de oposición, que valoran capacidades, aptitudes y actitudes de los aspirantes, son el mejor mecanismo para asegurar que solo los más preparados accedan a estos puestos. Finalmente destacó que esta evaluación se debe de aplicar no sólo en el ámbito judicial, sino en cualquier profesión “quienes deben de estar en los mejores lugares pues los más preparados y los más capacitados”.