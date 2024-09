Ciudadanía Participativa Condena la “Incapacidad Maldita” del Gobernador David Monreal Avila

“Se Ganó el Repudio de Campesinos, Empresarios, Profesionistas y Ciudadanos”

El colectivo Ciudadanía Participativa Zacatecas, anunció que luego de que el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicó el pasado 22 de agosto el acuerdo que da inicio al procedimiento para la emisión de la Declaratoria como Zona de Monumentos Históricos a Zacatecas y su Centro Histórico, se solicitó la ampliación del catálogo y polígono de protección, a fin de proteger el patrimonio histórico ante la eventual construcción del Viaducto Elevado, que aseguraron, al día de hoy no cuenta con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el aval de la UNESCO.

El universitario Rodolfo García Zamora, en un balance en torno a los tres años de gestión del ejecutivo estatal señaló que la realidad es impecable, en tanto que la “incapacidad maldita” “de David Monreal y todo su equipo de gobierno, como lo muestran el repudio de líderes campesinos, colonos, empresarios, profesionistas, ciudadanos de todas las regiones del estado y el castigo electoral en las principales ciudades de Zacatecas.

Así, lo muestra, también, el repudio generalizado a su intento de atraco con el Segundo Piso de Zacatecas por 3,652 millones de pesos, en lugar de orientarlos a los problemas centrales del estado”.

García Zamora advirtió que, si persiste en el auto engaño de la “herencia maldita” para justificar su incapacidad, en el autoelogio de la gobernanza de su equipo, incondicionales y beneficiarios de 2024 a 2027, “además del repudio generalizado de los zacatecanos, se ganará a pulso ser el máximo exponente de la “incapacidad maldita” y ratificarse como el cáncer de Morena a nivel nacional al actuar en contra de sus principios fundamentales: No Mentir, No Traicionar, No Robar. Su incapacidad ya muestra impactos para el corporativo político del grupo Monreal, sus empresarios y beneficiarios. Por lo pronto, también, ha quedado por debajo de la sensibilidad política de quien supo escuchar al pueblo y suspender el Segundo Piso”, sentenció.

Indicó que, si la administración estatal es coherente con las propuestas de democracia, de honestidad y servicio a los intereses del Pueblo que hace Morena a nivel nacional, “David Monreal tendrá que publicar antes del 11 de septiembre la Ley de Revocación de Mandato en el Estado de Zacatecas.

Deberá realizar un cambio a fondo en todo su equipo de gobierno que le permita superar “su incapacidad maldita” y revertir la rapiña del Segundo Piso, orientando los 3,652 millones de pesos y los presupuestos 2025 a 2027 a enfrentar la pobreza, los problemas del campo, las carreteras, las escuelas, las clínicas, el problema generalizado del agua, la quiebra financiera de 50 municipios y los problemas de violencia e inseguridad en todo el estado”.

En conferencia de prensa, el colectivo integrado por universitarios, activistas, comerciantes y sociedad civil, en voz de Francisco Valerio Quintero, explicaron que se solicitó al INAH la ampliación el polígono de protección a inmuebles históricos, así como el perímetro B y que incluye el Puente de Zamora, templo del Niño, Tronera del Ete, templo de la Sagrada Familia y el Panteón La Purísima.

Detalló que la solicitud se realizó a Valeria Valero, coordinadora Nacional de Monumentos Históricos e Inmuebles del INAH a fin de que, con dicha ampliación de la zona de monumentos históricos, se impida la construcción del Viaducto Elevado, tema que dijo representa solamente 3.3 kilómetros de carretera, “por lo que es indispensable que gobierno del estado demuestre que los problemas de los zacatecanos se concentran en 3.3 km de carretera”.

El académico de la UAZ, Valerio Quintero detalló que dicha solicitud, recibida de manera oficial el pasado viernes 6 del presente por el INAH, señala la necesidad de ampliar la zona de protección de monumentos para que sea esta instancia federal la que los sitios enlistados “se incorporen al catálogo de monumentos que forma parte del procedimiento de Declaratoria de la ciudad de Zacatecas como Zona de Monumentos”.

Señaló que, en dicha petición de ampliación de dicho catálogo, se solicitó a la instancia federal que se haga de forma definitiva, ya que se atiende la importancia del fortalecimiento de la apropiación social de los bienes patrimoniales, “tanto culturales como naturales, para procurar su preservación y sostenibilidad, en consecuencia, le demandamos dicte las medidas de protección adecuadas, de manera precautoria y, una vez declarada la Zona de Monumentos Históricos.

Por su parte Javier Calzada, señaló que la obra no ha comenzado por la falta de permisos del INAH, instancia a la que de manera urgente y diligente se le ha solicitado la ampliación de zona de monumentos, y es el propio INAH quien tiene todas las facultades legales para frenar la construcción del Viaducto Elevado, además de que la Secretaría de Obras Públicas (SOP) no cuenta con la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) del gobierno Federal y la del Ayuntamiento de Zacatecas.

Recordó que, en el sexenio de la entonces gobernadora del estado, Amalia García Medina, se licitó el proyecto en 111 millones de pesos, a precio de 10.92 pesos por dólar de este momento, en tanto que con el actual gobierno de David Monreal el costo por kilómetro se tiene proyectado a un costo de mil 107 millones de pesos, con un total de 3 mil 652 por 3.3 kilómetros, cuando se tienen problemas estructurales que frenan el deterioro y avance de Zacatecas.

El ex secretario de Finanzas del Estado, coincidió al señalar que la obra del Viaducto Elevado es por demás innecesaria y que de fondo -explicó-evidencia el concepto de desarrollo para Zacatecas, “donde el gobierno estatal afirma que, con la construcción de un puente, un viaducto elevado vamos a ser un estado moderno, desarrollado, que vamos a ser un nuevo Zacatecas, por nuestra parte creemos que al Estado le hacen muchísimas cosas más que una obra innecesaria en la que el ejecutivo está empecinado”.

Detalló que, el foco de la problemática social está en temas sensibles como la Presa Milpillas y La federalización de la nómina magisterial, temas que cuentan con el apoyo de la federación y las bolsas de los recursos, pero por la falta de oficio político y atención de la administración estatal, encabezada por David Monreal e la entidad no se le da la atención debida.

El ex diputado local advirtió que con dicha obra solo se genera una terrible inequidad social en una entidad con un proyecto que nadie pidió, y agregó que “cuando el gobernador dice que se va a apegar a la norma para cumplir con todos los requisitos, miente.

Cuando el gobernador dice que quiere socializar el proyecto, miente”, y adelantó que se prevén más movilizaciones sociales para recordarle al gobierno estatal la insatisfacción, molestia y enojo, que existe en una buena parte de la sociedad zacatecana.