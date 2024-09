La Presidenta de la SCJN Reconoce Nepotismo Dentro del Poder Judicial: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- El análisis “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”, presentado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, reconoce el nepotismo que existe en el Poder Judicial, así lo reveló la Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien expuso que dicho documento da muestra de que hoy en día las relaciones familiares son la principal vía para ingresar a los órganos judiciales y no la Carrera Judicial.

“Hay un reconocimiento de ella. Esto viene en su documento, me llamó mucho la atención, está también en las redes sociales: Comparativo de relaciones familiares en órganos jurisdiccionales. La mitad de las personas servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial. Esto es de su documento. Según ella ha disminuido, ¿verdad? Pero de todas maneras es escandaloso, es un escándalo. Es un reconocimiento de que, en efecto, la manera de entrar al Poder Judicial es por relaciones familiares, no por Carrera Judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto. Por eso es tan importante la Reforma al Poder Judicial”.

“Y ya estamos a unos días de que sea aprobada en el Senado de la República, y que sea una realidad la democratización del Poder Judicial en México. Fíjense nada más, ¡increíble! Es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte del nepotismo dentro del Poder Judicial. Entonces pues evidentemente tiene que sacudirse ese Poder, y la propuesta que hizo el presidente –que después fue modificada por los diputados y diputados de la Legislatura pasada, que lo aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales–, pues recupera parte de lo que se planteó en los foros al proponer que sean convocatorias abiertas, que haya una Comisión que revise quienes pueden cumplir o no cumplir”, destacó.

Puntualizó que el análisis de la SCJN, muestra la necesidad de democratizar el Poder Judicial, lo que además aseguró dará certeza en otras áreas como es el caso de las inversiones que llegan al país, las cuales enfatizó estarán completamente seguras.

“No tienen de qué preocuparse los inversionistas nacionales y extranjeros. Va a haber un mejor Poder Judicial en México. O sea, vean el escándalo, más de la mitad o la mitad vinculados con nepotismo. Lo que se quiere es sanear, que no haya corrupción en el Poder Judicial, y va a haber un verdadero estado de derecho. “No como ahora, o sea, porque, ¿qué dicen de todas las liberaciones que ha habido de delincuentes? De los ‘sabadazos’ que ha reportado el presidente López Obrador en sus mañaneras. Entonces, al revés, que sepan los inversionistas nacionales, extranjeros, que sus inversiones van a estar bien cuidadas en México y que esta Reforma al Poder Judicial, al revés, lo que fortalece es la democracia y la justicia en nuestro país. Y eso es lo que queremos todos en México”, agregó.

Asimismo, Claudia Sheinbaum aseguró ante los medios de comunicación que la Reforma al Poder Judicial es parte de un mandato que el pueblo de México dio al elegir la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Hay un enorme apoyo y gusto del pueblo de México por la Transformación. Habrá oposición, y que bueno que haya oposición siempre, es parte de la democracia, pero realmente el movimiento de Transformación, es el movimiento de Transformación del pueblo de México y así va a seguir siendo (…) México está viviendo un momento espectacular, es una hazaña lo que ha hecho el pueblo de México”, aseveró.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum también manifestó que el General Ricardo Trevilla Trejo, futuro titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien presidirá la Secretaría de Marina (Semar), cuentan con una visión afín a la Transformación que vive México y los describió como dos hombres comprometidos con la construcción de la paz y el desarrollo del país.

“Son personas honestas, comprometidas con su país y pues nos van a acompañar los próximos seis años”. “Es muy bueno que nuestras Fuerzas Armadas tengan esta visión de que son parte de un gobierno, son parte de la democracia, y por lo tanto, reciben órdenes del Comandante en Jefe, en este caso será la Comandanta en Jefa de las Fuerzas Armadas. Y nosotros, pues, evidentemente, lo que queremos es seguir construyendo la paz y el desarrollo en el país con todas las capacidades de estas dos grandes instituciones”, destacó.

Finalmente, la presidenta electa informó que durante su mandato su lugar de residencia será Palacio Nacional, de esta manera podrá tener una mayor gestión del tiempo para la realización de las tareas que competen a la Presidencia de la República.