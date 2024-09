Mi Jardín de Flores

La Incapacidad Maldita de David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

La obra del segundo piso del bulevar Metropolitano no ha comenzado por la falta de permisos del INAH, instancia a la que de manera urgente y diligente se le ha solicitado la ampliación de zona de monumentos, y es el propio INAH quien tiene todas las facultades legales para frenar la construcción del Viaducto Elevado, además de que la Secretaría de Obras Públicas (SOP) no cuenta con la autorización de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) del gobierno Federal y la del Ayuntamiento de Zacatecas: Francisco Javier Calzada Vázquez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 10 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

DON RODOLFO García Zamora, don Francisco Javier Calzada Vázquez y don Juan Francisco Valerio Quintero entre otros integrantes de Ciudadanía Participativa Zacatecas, convocaron a una rueda de prensa para ratifi car que la obra del segundo piso del bulevar Metropolitano, presupuestado en tres mil 652 millones de pesos, no solamente no tiene el aval de la UNESCO, ni los permisos del iNAH, además de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, el Ayuntamiento de Zacatecas y la reprobaci ón de la mayoría de los zacatecanos, ¿sí leyeron la nota, verdad?

-POR SUPUESTO, madre Teresa -interviene doña Petra-, comentaron lo desastroso del tercer informe del David, y de que la .herencia maldita de hace tres años, se convierto en incapacidad maldita, pues El Holgazán no ha sabido gobernar, pero que además ha actuado en contra de los principios fundamentales de Morena: No mentir, No Traicionar, No Robar.

DIJERON que su incapacidad ya muestra impactos para el corporativo pol ítico del grupo Monreal, sus empresarios y benefi cºiarios. Por lo pronto, también, ha quedado por debajo de la sensibilidad política por no saber escuchar al pueblo y no suspender la construcción del segundo piso.

LO CONMINARON a revertir la rapiña del segundo piso, orientando los tres mil 652 millones de pesos y los presupuestos de egresos de 2025, 2026 y 2027 a enfrentar la pobreza, los problemas del campo, las carreteras, las escuelas, las clí- nicas, el problema generalizado del agua, la quiebra fi nanciera de 50 municipios y los problemas de violencia e inseguridad en todo el estado.

-REVELARON que hicieron -tercia don Roberto- una solicitud al INAH para ampliar el polígono de protección a inmuebles históricos, el perímetro B, el Puente de Zamora, el Templo del Niño, la Tronera del Ete, el templo de la Sagrada Familia y el Panteón La Purísima, para que con esta ampliación de la zona de monumentos históricos, se impida la construcción del segundo piso, que representa solamente 3.3 kilómetros de carretera, que para el gobierno del estado los problemas de los zacatecanos se concentran en esa obra.

VALERIO Quintero recordó que en el sexenio de la gobernadora Amalia García Medina, dicha obra se licitó en 111 millones de pesos, cuando estaba a $10.92 por dólar; y ahora a $20.00, se licita en tres mil 652 millones.

-CARÍSIMO, es muchísima la diferencia: ahí está el bisne de El Holgazán: por eso David Monreal está empecinado en construir una obra innecesaria como costosa, lo dice el exdiputado local, exsubsecretario de Ingresos, exdirector de Contabilidad y exdirector de Fiscalización del gobierno del estado, el Francisco Javier Vázquez que, de obra pública, debe saber muchísimo.

PARA EL exdiputado, el foco rojo de la problemática social está en temas sensibles como la Presa Milpillas y La federalización de la nómina magisterial, temas que cuentan con el apoyo de la federaci ón y las bolsas de los recursos, pero por la falta de ofi cio político y atención de la administración estatal, encabezada por David Monreal en la entidad no se le da la atención debida; pues ahí está el meollo del asunto, cada vez son más los zacatecanos que están en contra de ese elefante blanco llamado segundo piso.

EL RODOLFO García Zamora, con cinco palabras describió con exactitud al desgobernador: David Monreal padece incapacidad maldita.

-TAMBIÉN mencionaron la Revocación de Mandato, pero, lo que no sabían es que ya se publicó en el Periódico Ofi cial, ahora sólo falta ponerle fecha para que se vote: se va o se queda-.

-PUES YO creo que se va, la mayoría de la gente no lo quiere: aquí en Chalchiuites, por ejemplo, ocho de cada 10 habitantes, lo detestan-.

Desastrosa Organización del Tercer Informe

-DON CARLOS Peña Badillo no se aguantó las ganas y opinó que la organizaci ón del tercer informe de don David, fue desastrosa, sin pies ni cabeza, y lamentó que muchos diputados y diputadas no pudieron entrar, pues les negaron el acceso: el miedo y la preocupación eran demasiados o no tuvieron la sensibilidad para ubicar a las personas que fueron invitadas y que, cuando menos, debieron ser atendidas-.

-TODOS andaban cagados, seguramente cuidando que no fuera a pasar lo de la señora Virginia de la Cruz, por eso a los cientos de elementos de seguridad les proporcionaron con días de anticipación, fotos y nombres de los .indeseables y negarles la entrada al desinforme para evitar que insultaran a David: el miedo no anda en burro-.