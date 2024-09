Mi Jardín de Flores

Regresaron los Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Sepan que vamos a hacer un gobierno honesto, íntegro, que dará orgullo a nuestro pueblo y de algo pueden estar seguros, pues por nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos de nuestro pueblo: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 11 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Regresan los Asesinatos

DESPUÉS de tres días sin asesinatos, gala, lo mejor hubiera sido que llegara con la Gorra de guarnición de gala, aunque a lo mejor no quiso ponérsela para no quitarle refl ectores a David, su uniforme apantalla-.

-PERO SE colgó muchas corcholatas, nomás le faltaron una de la Pepsi y otra de la Coca-Cola, jajaja.

-EL GENERAL no debió de asistir al informe de don David, él no es político y su misión es resguardar el estado, el hombre es secretario de Seguridad de Zacatecas, no de Gobierno-.

-LA QUE llegó rompiendo corazones y con un súper vestido pegado a su esbelto cuerpo, fue la guapérrima Verónica Yvette Hernández López de Lara, secretaria de Administración, en el gobierno de David; ahora me explico por qué trajo loquito a Ricardo Monreal, se veía guapísima .

-NO SE veía, está muy guapa y eso hay que reconocerlo, a ver si el David también recibe esa ‘herencia bendita’, jajaja-.

-DICEN QUE recibe un sueldo de más de 100 mil pesos mensuales, no lo creo, es muchísimo dinero: más de 3,333 pesos diarios: la gente, en ocasiones, fantasea-.

-PUES NO es ninguna fantasía ¿eh? Verónica sí gana más de 100 mil pesos mensuales, pero los desquita, su trabajo es muy pesado y de mucha responsabilidad-.

-ES USTED un viejo volado, no sé por qué la defi ende, si les contara cómo sufrió la Marychuy, esposa del ‘Monris’ ya hasta se andaban divorciando-.

-CAMBIEMOS de plática, yo creo que ambos son mayores de edad y saben lo que hacen-.

-¡AH NO, si ese dinero es del pueblo no del Monris ni de su cuñado el David!, ¿quieren amante? Que la mantenga con su sueldo o con el producto de sus transas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe- anoche, pasaditas las 22 horas, dos jóvenes de entre 20 y 25 años fueron acribillados a balazos en la cabecera municipal de Guadalupe.

EL DOBLE y cobarde asesinato sucedi ó dentro de una casa ubicada en la calle Bugambilias, fraccionamiento Jardines de Sauceda.

A ESA hora llegaron varios matones a sueldo con la intención de secuestrarlos pero, como opusieron resistencia, los acribillaron a tiros para enseguida huir con total impunidad.

A LOS pocos minutos llegaron elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE), quiene organizaron una pesquisa por el lugar y alrededores en busca de los asesinos, pero éstos se volvieron ojo de hormiga.

-¡SANTO DIOS, la impunidad es alarmante nunca los detienen infraganti!-.

-PUES SÍ -tercia doña Petra-, si no atrapan a los asesinos y RaTellos de cuello blanco que están identifi cados y ubicados, menos a esos inteligentes narcos expertos en huir del lugar del crimen-.

-DESGRACIADAMENTE así son las autoridades de la Nueva Gobernanza que, mañana jueves (hoy), cumplen su tercer año.

EN cuanto a las desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad o secuestros, como ustedes quieran llamarlo, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de JUAN JOSÉ LÓPEZ RIVERA de 37 años, desaparecido forzadamente el 8 de septiembre del presente año en Trancoso, Zacatecas.

LO BUENO que este 2024 es el Año de la Paz en Zacatecas, que si no.

-DOS jóvenes en plena fl or de la vida, acribillados a balazos, es un doble y abominable crimen que pide Justicia al Cielo-.

Bendito mi Padre Dios, la Reforma al Poder Judicial fue Aprobada

-QUÉ bueno que, fi nalmente, la reforma al Poder Judicial fue aprobada y que no hubo víctimas durante las violentas protestas, como las de anoche en la Cámara de Senadores-.

-ES QUE mi cabecita de algodón es tolerante, ¿se imaginan si el Ricardo o el David Monreal fueran el presidente?, aquello hubiera terminado como el 2 de octubre de 1968-.

-CAUSARON muchos destrozos, pero bueno, esos tienen remedio, Noroña tuvo una actuación impecable, la que se volvió loca, como de costumbre, fue la Lilly Té- llez, quien se pasó de lanza al reclamar el secuestro de un senador de Movimiento Ciudadano, cosa que no fue cierta y quedaron en ridículo.

AHORA viene lo más difícil: conformar un buen equipo de magistrados y jueces; en cuanto a los empleados y trabajadores, éstos no tendrán problema alguno y podrán seguir trabajando como hasta ahora.

-SE NOS va mi .cabecita de algodón, el próximo 30 de septiembre dirá adiós y van a ver ustedes un lloradero de gente; lo bueno que la Presidencia de la República caerá en buenas manos: la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo quien, de seguro, continuar á por el camino trazado por el mejor Presidente que México haya tenido en los últimos 84 años-.

-SÍ, se le va a extrañar-.

-AFORTUNADAMENTE dejará el timón de la nación en buenas manos, la Dra. Sheinbaum tiene los mismos ideales-.

De Pipa y Guante

–MUY elegante el yéneral, Arturo Medina Mayoral, el día del tercer informe del David, hasta parecía la estrella del evento: rechinando de limpio llegó con su uniforme de gala, aunque a mucha gente no le gustó la boina que se puso-.

-PUES SÍ, si llegó con su uniforme de