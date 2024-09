Mi Jardín de Flores

El Autodestape de Jorge Álvarez Máynez

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo. Estoy muy contento porque se va a lograr la renovaci ón del Poder Judicial; hacía falta. Es una decisión que tomaron los legisladores y diría de manera libre. Esto no deja satisfechos a muchos, a otros sí les agrada el que se haya aprobado esta reforma al Poder Judicial; yo estoy en los últimos, a mí me agrada: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 12 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Otros dos Asesinatos

LOS narcos le volvieron a dar un mentís al tristemente célebre Año de la Paz 2024 Zacatecas -abre la plática de hoy don Roberto- y nuevamente demostraron que son ellos los que dictan la agenda al cometer, al menos, otros dos asesinatos ayer miércoles.

COMO hoy jueves lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el primer asesinato cometido por sicarios al servicio del crimen organizado sucedió en pleno Centro Histórico: sobre la calle Genaro Codina, a unos metros de la Catedral Basílica de la Capital del estado, al fi lo de la 1:30 de la madrugada.

VECINOS del lugar al escuchar los plomazos de inmediato llamaron al 911 con la esperanza de la pronta intervención de las autoridades de seguridad y que detuvieran a los responsables del escándalo, pero cuando la policía llegó los delincuentes ya tenían minutos de haber huido, luego de haber acribillado a balazos a un hombre.

EL INDIVIDUO no ha sido identifi cado y su cuerpo continúa en la morgue, en donde poco después le practicaron la necropsia de ley.

POR LA noche, cuando las autoridades creían que ese asesinato en el Centro Hist órico, sería el único del día, otra llamado al 911 las sacaron de su error: alrededor de las 11:00 de la noche, unos sujetos que tripulaban una camioneta arrojaron el cadáver de un sujeto partido en cachitos y a su lado dejaron un narcomensaje.

OBVIO, en este otro asesinato, deshumanizado, cruel como pocos, tampoco hubo detenidos; ayer fue el segundo día consecutivo en que los inteligentes y organizados matones a sueldo al servicio del narco, cometen dos asesinatos.

-¡SANTO Dios!, ¿dónde quedó el Año de la Paz 2024 de Zacatecas?-

-EN EL relleno sanitario, ahí cayó desde el primer día en que lo decretó el David-tercia doña Petra-.

Las Desapariciones al Alza

EN CUANTO a las desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

MARÍA GUADALUPE SOLÍS GARCIA de 31 años y JOSÉ DELGADO ÁVILA de 35 años, desaparecidos forzadamente en Ojocaliente, Zacatecas, el pasado 11 de septiembre del presente año y, .

RICARDO VÁZQUEZ TORRES de 21 años, desaparecido forzadamente desde el 11 de agosto del presente año, en Loreto, Zacatecas.

-¡AY DIOS de mi Vida, esto parece no terminará nunca, ya son muchos los años los que vivimos todos los días con el Jesús en la boca, no hemos perdido la capacidad de asombro y de indignación, urge la revocaci ón de mandato, para que otra persona lleve las riendas de nuestro estado, ¡basta ya de impunidad, no es posible que una caterva de malos organizados sigan arrancándole la vida a nuestra gente con total impunidad!-.

El Repudiado Segundo Piso

-Y A su entero capricho, madre Teresa, el David gobierna el estado como le viene en gana, él sí es un aprendiz de dictador, la gente toda le pide que no haga esa obra faraónica del segundo piso al bulevar Metropolitano, por costosa e innecesaria, pero El Holgazán, está emperrado en hacerla, le vale gorro el descontento de los zacatecanos, es un Gabino Barreda que nomás anda en la borrachera.

AYER, nuevamente decenas de ciudadanos protestaron en uno de los puentes peatonales del bulevar Metropolitano y colgaron mantas y pancartas diciendo NO al segundo piso, pero pues el David sigue aferrado pues se cree el dueño del estado, imagínense el poder que tiene: su hermano el Monris es diputado federal, y el otro hermano, el Saúl, es senador, ¿cuándo en la historia de Zacatecas había sucedido este nepotismo tan degradante? ¡Nunca!-.

Ya hay un Tirador a la Gubernatura

-EL GOBIERNO del David está tan mal, que a tres años de dejar el poder ya salió un tirador a la gubernatura: el risueño Jorge Alvárez Máynez, excandidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano, quien se acaba de autodestapar-.

-PERO SI a don David todavía la faltan tres años, digo, siempre y cuando no tenga éxito la revocación de mandato, ¿no se les hace muy adelantado el destape.

-ME IMAGINO que Jorge Alvarez quiere aprovechar la impopularidad de David, para tomar ventaja: en Movimiento Ciudadano es la mejor carta que tienen para gobernar Zacatecas, Amalita García, ya fue gobernadora, y la Nanis Romo ya tuvo su oportunidad en la contienda anterior, entonces no hay otro candidato en MC con más espolones que el hijo de Felipe Álvarez, expresidente municipal de Guadalupe, quien por cierto hizo muy buen papel como alcalde-.

-CIERTO, y desde cualquier ángulo que lo quieran ver, el Jorge Álvarez ya comenzó su campaña en pos de la gubernatura-.

SI EL PRIAN sigue unido y destapa a su gallo o gallina, todos los refl ectores se dirigir án a los aspirantes a suceder a El Holgazán., quien le falló horriblemente al pueblo de Zacatecas: ¿se imaginan que el PRIAN destapara al Fito Bonilla?, los hombres del campo lo recuerdan gratamente porque los apoyó mucho, es un buen político.

-ESTARÍAN bien esos dos candidatos: el Álvarez Máynez por MC, y Fito Bonilla por el PRIAN, ¿quién por Morena?-.

-NO HAY gallo, el indicado era Julio Cé- sar Chávez, pero hoy está siendo procesado por asesinato y Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, está fi chado por el tribunal del pueblo por represor y nadie quiera en el gobierno a un imitador del genocida Gustavo Díaz Ordaz-.

-EL MÁS abocado sería el joven exdiputado local Ernesto González Romo, hoy secretario de la Función Pública, pero.

– BUENO, mejor ya me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.