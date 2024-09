Mi Jardín de Flores

Una tal María Teresa López

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre porque es una reforma importantísima. Es reafi rmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores pú- blicos de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano de acuerdo a la Constituci ón, tiene derecho a votar y ser votado y esa es la democracia representativa y, al mismo tiempo, democracia participativa: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 13 de Septiembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿USTEDES conocen a la vieja esa llamada María Teresa López García, fl amante diputada local panadera, que insultó a mi cabecita de algodón, al llamarle desquiciado ?

-NO, LA verdad no, hasta ahora supe de ella porque apareció en nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-VENDE tortas -tercia don Roberto-, es fi fí y presume tener varios negocios más y una constructora llamada Dicozac; es panadera desde hace muchos y diputada plurinominal-.

-EL QUE sea fi fí y que tenga muchos negocios y mucho dinero, no le da derecho de insultar al mejor Presidente de la República que ha tenido nuestro país, del general Lázaro Cárdenas del Río para acá; mi cabecita de algodón no está solo, que lo sepa de una vez la vieja pedorra esa-.

-NO SE enoje, doña Petra, lo que sucede es que doña María Teresa estaba molesta porque se aprobó la reforma al Poder Judicial Federal-.

-PUES que les reclame a sus propios correligionarios que no han sabido llegarle al pueblo, ahí está el tal Miguel Ángel Yunes Márquez, senador panadero que voto a favor de la reforma y al de MC que no asistió a la Cámara de Senadores a votar en contra, pero que a mi cabecita de algodón lo respete la vieja loca esa resentida.

LA güey dijo que la reforma estaba plagada de cosas ridículas, la ridícula es ella que llegó al poder por la vía plurinominal, porque por mayoría no hubiera llegado la pedorra esa.

-TRANQUILA, doña Petra, no haga corajes: total, no le haga caso, ignórela-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, dijo que Zacatecas es uno de los estados más violentos del país, pero del David no dijo nada, sabiendo de que él es el responsable: zacatito pal conejo, ¿verdad?, ¡vieja mamona, ojalá y se le echen a perder sus tortas!-.

El Eleuterio Ramos le Dejó un Cochinero a la Lupita Ortiz

-QUIEN SE sacó la rifa del tigre, es doña María Guadalupe Ortiz Robles, alcaldesa electa del municipio de Valparaíso, quien heredará graves problemas fi nancieros y con apenas 22 policías, según dijo a nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-SÍ SE las va a ver difícil, me dicen que el Eleuterio saqueó al municipio y que por eso no quería que la Lupita ganara la Presidencia Municipal, porque ella sí lo metería a la cárcel, por eso hasta ordenó balear su auto y la amenazó durante toda la campaña para amedrentarla, por lo que ella y decenas de simpatizantes ocurrieron al Ministerio Público a denunciar los hechos criminales en su contra.

LA LUPITA ganó a ley, pues el Eleuterio hizo un mal gobierno y le dejó un cochinero.

-YO CREO -dice don Roberto- que ella ahora tendrá que demostrar que Eleuterio le metió las manos al cajón y demandarlo penalmente, ya es tiempo de actuar drásticamente contra políticos ratas que le roban al pueblo, que Lupita no vaya a actuar como David, haciendo acusaciones mediáticas e incumpliendo la ley, pues se convertiría en cómplice-.

-PUES SÍ, si don Eleuterio hizo mal uso de los recursos públicos, no solamente se le debe exigir devolver lo sustraído, sino un castigo conforme lo ordena la ley, de lo contrario la 4T quedará en evidencia-.

-¡ÁNDELE, como el David que resultó puro jarabe de pico!, quemó gacho al Ra- Tello, al Benjamín Medrano y a otros, pero le temblaron las corvas y no los ha metido a la cárcel, por algo será seguramente-.

-SI, ALGÚN día se sabrá por qué esa complicidad tan descarada-.

Buena Onda el Jorge Miranda

-QUÉ bueno que el Jorge Miranda Castro, alcalde del municipio de la capital del estado, va a compensar a 123 de sus policías por buen desempeño: hay como sea es una lanita extra que bien se la merecen y hasta les salen debiendo porque bien que arriesgan su vida todos los días las 24 horas.

LOS cuicos.

sí que tienen vocación de servicio, por eso yo siempre les doy una manzana, un duraznito, un platanito o una naranja y ellos me platican muchas cosas ‘con la condición de que no los identifi que para no perder su chamba.

ASÍ COMO EL Jorge Miranda les dará 10 mil pesos de estimulo a cada uno de esos 123 elementos, el Julio Alfredo Lazalde López, alcalde saliente de aquí de Chalchihuites, los debió de estimular, pero nunca lo hizo, fue muy marro, ojalá el Pedrito Miranda Morales sí los apapache, porque los pobres ya andan en las últimas.

-BUENO, yo me voy Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.