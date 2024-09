Maestros de Telesecundaria Exigen Ser Basificados

“Nos Tienen con Contratos Temporales”, Protestan

Por Nallely de León Montellano

Desde las 6:00 de la mañana de este jueves, docentes de telesecundaria se manifestaron en la Secretaría de Educación de Zacatecas para exigir ser basificados, ya que han permanecido trabajando mediante contratos temporales y las bases de las convocatorias les impide concursar para ser acreedores para una base a más de 200 docentes de todo el estado.

En este sentido, mencionaron que existen al menos 75 espacios que quedarán disponibles debido a algunas jubilaciones, sin embargo, lamentaron que las autoridades se han negado a entregar las bases para los docentes que están en espera y en cambio se han limitado a entregar contratos temporales, lo cual, señalaron, es perjudicial para ellos debido a que al ser trabajadores de contrato aparecen como activos y ya no pueden ser acreedores a una base.

Informaron que días atrás ya habían dialogado con las autoridades, sin embargo, no se cumplieron con los acuerdos establecidos, por lo que decidieron manifestarse de manera pacífica para buscar una solución a sus demandas.

“Ahora resulta que van a dar puros contratos, el sindicato ya nos había dado la información, iban a ser aproximadamente 50 bases y el evento lo iban a programar para el martes, pero llegó un mensaje donde dice que se va a programar para el sábado y todo se va a dar por contratos”, lamentaron.

Por lo anterior, los docentes inconformes advirtieron que sus manifestaciones no cesarán hasta que se establezca una mesa de diálogo, así como acuerdos favorables. Para finalizar resaltaron que no les sirve ser los primeros en la lista si no cuentan con un trabajo de base, por lo que continuarán exigiendo que se liberen las basificaciones para quienes se encuentran en espera y con base en las jubilaciones que se han ido liberando.