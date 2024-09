Mi Jardín de Flores

No Tiene un Pelo de Tonto

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros en la Capital, no le debemos nada a nadie, no le debemos al Seguro Social, al Infonavit, a la CFE, al Sistema de Administración Tributaria ni al SAT; Zacatecas seguirá́ siendo ejemplo de perseverancia y resiliencia. La transformación que hemos comenzado no termina aquí́, es sólo el comienzo de una nueva etapa para nuestra querida ciudad Capital’: Jorge Miranda Castro.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 14 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ahora sí se Enojó don David Monreal

-SABRÁ DIOS cómo andan las finanzas en las secretarías de estado y las presidencias municipales, porque hoy, en la entrevista a don David Monreal, que publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, lo noté muy molesto porque varias de sus secretarías y algunas presidencias municipales, no están practicando la austeridad, ¿qué les parece? -CUANDO EL río suena -contesta doña Petra- es porque agua lleva; nomás le faltó al David decir a quiénes se refería, porque con esas declaraciones está protegiendo a quienes se están pasando de lanza-.

-PARA QUE David haya dicho lo que dijo, el problema no es cualquier cosa, sobre todo si se trata de su propio gabinete y algunos de sus presidentes municipales que no han sabido responder a su confianza: me imagino que esos alcaldes que le metieron la mano al cajón, son de Morena-.

-PUES CON el perdón de Dios, pero el primero que debió de actuar con austeridad, es el propio don David: por las fotos que veo, estrena finos trajes de vestir muy seguido y se nota que son de buena calidad, así como sus sombreros y calzado que, de seguro, son con cargo al sufrido pueblo-.

-Y EL MILLONARIO pachangón que le hizo a su hija Camila para celebrar sus XV años, no se midió y hasta lo presumió en sus redes el 25 de marzo de 2023:

‘HOY ES un día muy especial para quienes integramos la familia Monreal Hernández; Camila, nuestra hija, celebra sus 15 años de vida. También celebramos la persona que es y en la que se está convirtiendo.

Sin importar que le depare su camino, como la familia unida que somos, siempre estaremos dispuestos a darle todo nuestro apoyo y amor incondicional’, claro está que muchos zacatecanos y zacatecanas le reclamaron el derroche millonario que hizo en tal celebración:

‘ISAAC SILVA encabezó los comentarios y le respondió:

‘QUÉ BUENO Que Tuvieron Resguardado Todo El Hotel Quinta Real Para Sus Carros Así Como Catedral Para Una Fiesta Que Todo El Pueblo Pagó. Ponte A Trabajar David Monreal Ávila Puros Muertos & Desgracias En El Estado, Ya Renuncia’.

“LORE LORE comentó: ‘Gracias a dios usted puede festejar un año más de vida de su hija, pero en cambio muchas mamás ya no podemos festejar ni un cumpleaños más de nuestros hijos porque les han arrebatado la vida de la forma más cruel gracias a la Inseguridad que vive Zac.

“NADIA MARTÍNEZ Recendez le reprochó: Yo también tengo una Camila que próximamente cumplirá sus quince primero Dios. No tendrá la dicha de que su papá la presente Sr. David Monreal Ávila, pues falleció en un accidente a unos días del termino de su campaña del 2010 y aún no tenemos nada de lo que usted nos prometió el día de su funeral por haber demostrado tanto empeño en su trabajo. Aun así, le deseo siempre lo mejor a usted y su familia. Dios me los bendiga. Me prometí a mí misma que ahora que usted quedara como gobernador, sería mi último intento de volver a recordar si promesa de ayudarme a mí y a mis hijos y ya hace un año me volvió a decir que tendríamos usted y yo una plática con respecto al asunto y nada.

Mi esposo cumplirá 13 años de fallecido el 28 de junio y usted aún no cumple su promesa. Siga siendo feliz y espero me recuerde siempre…’.

“ZITRO ZENITRAN escribió: ‘Sí que felicidad para esta señorita, también sería una felicidad saber que su padre un día hizo una promesa a una familia que se quedó sin su papá por seguirlo en su campaña y que también está aquella pequeña que ahora está por cumplir sus XV años sin su papá para organizar su fiesta… señor gobernador David Monreal Ávila se ha tardado varios años sin cumplir su promesa’.

“¡DIOS DE mi Vida, son muchos los reclamos!”.

-SI LES leo todos, nos da para escribir un libro; David no puede exigir a sus subordinados austeridad y responsabilidad cuando él no la practica-.

Más Bien Andaba Nervioso

-YO MÁS bien creo que esos exabruptos son producto de su nerviosismo: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está por resolver el caso de la anulación o no de la elección municipal de Zacatecas, y todo indica que le harán justicia a Miguel Varela Pinedo, pues las influencias del Clan Monreal Ávila no llegan hasta la máxima autoridad electoral: ahí si no tiene comadres ni compadres que lo favorezcan; sí, pa’mí que andaba nervioso: ya presiente el fuerte trancazo a su investidura-.

-LOS POLÍTICOS expertos platican que los sexenios de gobernantes chafas son de dos etapas: los primeros tres años de cuesta arriba y los otros tres de cuesta abajo, obvio que el de David ya comenzó cuesta abajo su rodada, como cantaba Carlitos Gardel-.

El Narco no Cede: Sigue los Asesinatos

-NO HAY que negar que el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, le sigue echando muchas ganas a su trabajo.

-PUES A mí no me parece, los asesinatos no ceden: la tierra zacatecana sigue estando roja por tanta sangre derramada-.

-LO QUE sucede es que sus segundos de a bordo no le echan los kilos, y no se los echan porque ya se los he comentado: son muchos los policías de los tres niveles de gobierno que están con dios y con el diablo, recuerden la máxima del narco: ‘Plata o plomo’, por eso asesinan a balazos a policías: no le entran y los llenan de plomo.

“EL NARCO sigue crecido, ayer viernes mataron a balazos a dos hombres más: a uno de ellos lo secuestraron, lo torturaron, lo mataron a balazos y tiraron su cadáver a media carretera, con la intención que lo despedazaran los vehículos, cosa que sucedió.

LOS HECHOS sucedieron en terrenos del municipio de Vetagrande, Obviamente, no hay detenidos.

-Y COMO dijo don Teofilito: ‘ni los habrá’-.

-DESGRACIADAMENTE ASÍ sucede en 95% de los asesinatos.

“EN TERRENOS de Juan Aldama, Zacatecas, los Narcocarniceros volvieron a hacer de las suyas: asesinaron a plomazos a un hombre, lo partieron en ‘cachitos’ y fueron a tirar su desmembrado cadáver en la carretera federa 49, en el tramo Juan Aldama- Río Grande, a la altura de la comunidad La Honda.

“ESTO, A plena luz del día a eso de las 9:00 de la mañana: dos asesinatos en pocas horas y tampoco en este hubo detenidos, Zacatecas es tierra de impunidad, no sólo para ‘RaTellos’ y Benjamines, sino también para asesinos y si no que le pregunten a Julio César Chávez Padilla y esposa ‘Susy’.

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de SANDRA MARINA RAMÍREZ CARDONA de 40 años, desaparecida en la Ciudad de México, el 11 de septiembre del presente año”.

Ahí Viene la Revocación de Mandato

-HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas publica una entrevista que le hizo la sagaz reportera Irma Mejía, corresponsal de nuestra agencia El Universal, a Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IEEZ, sobre la revocación de mandato del gobernador David Monreal, ¿la leyeron?-.

-SÍ, YA se le está cerrando el círculo a don David Monreal, quien el pasado 12 de septiembre cumplió sus primero tres años como gobernador de Zacatecas; don Juan Manuel Frausto confirmó que recibió un escrito de intención de una agrupación ciudadana que busca activar el mecanismo de la revocación de mandato.

“SON MUCHOS los requisitos que piden, seguramente para hacer más difícil la revocación, para que los ciudadanos se desilusionen y dejen la revocación de mandato por la paz”.

-TIENEN QUE ponerle piedritas al camino, porque saben que si se lleva a cabo la revocación de mandato el David va pa’fuera, no ha podido recuperar popularidad, que tenía como candidato, sigue siendo el penúltimo gobernador peor calificado, apenas por encima del gobernador de Morelos: si todo saliera bien en cuanto al cumplimiento de las normas para llevar a cabo la revocación de mandato, el Juan Manuel dice que por ahí de la primera quincena de abril se haría la jornada de la susodicha revocación de mandato-.

-HUY... FALTARÍAN siete meses: ¿saben qué? La revocación de mandato se llevará a cabo hasta en la siguiente administración-.

-NO LO dudo ni tantito, así como están los requisitos para que se haga la votación, es claro que don David compró la soga para su sucesor o sucesora, no para él, no tiene un pelo de tonto.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.