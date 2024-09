Mi Jardín de Flores

Comienza el Declive de el David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Estamos conscientes que el municipio enfrenta un grave problema de inseguridad, así como servicios públicos deficientes, retroceso en la actividad turística, desempleo y falta de políticas sociales incluyentes, pero juntos lograremos avanzar en el desarrollo que tanto requiere Zacatecas: Miguel Varela Pinedo.

CHALCHIHUITES, Zac.- Domingo 15 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

-MUY CERTERA su opinión de ayer, don Roberto, el señor gobernador, don David Monreal Ávila si andaba nervioso y se lanzó contra su propio gabinete, seguramente porque sospechaba o ya sabía que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ), le regresaría el triunfo a don Miguel Varela Pinedo, candidato triunfador de la elección del domingo 2 de junio, a presidente municipal de Zacatecas.

GRACIAS a mi Padre Dios que se hizo justicia; ahora a trabajar porque el municipio de la capital del estado tiene muchas carencias.

-SI AYER David andaba nervioso, hoy debe de estar súper encabronado, porque Miguel Varela adelantó su grito: ¡Ganamos! mientras que David cargará a cuestas la pérdida del municipio más importante y emblemático del estado: Zacatecas.

-DEBE de ser un golpe muy duro para su ego, que el municipio en donde radican los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial gobierne la oposición, cuando hizo mil y una triquiñuelas para robarle la alcaldía a Miguel y, fi nalmente, no lograrlo-.

-PERO espérense, ahora el segundo piso al Bulevar Metropolitano se ha quedado huérfano, porque el Miguel siempre se ha opuesto a su construcción y ha venido diciendo que él, como alcalde, no permitir á la construcción del susodicho segundo piso: esta derrota es un madrazozote para el David: a esas toneladas de billetes le acaban de salir grandes y poderosas alas-.

-BUENO, a lo mejor don Miguel, ya en la alcaldía, llega a algún acuerdo con don Daviy y..

-¡NIGUAS, si el Miguel da su brazo a torcer, la gente se le va a echar encima!, en cambio, si no da marcha atrás, no se deja mangonear por el David, se va a ganar a la gente y las canicas que logre le alcanzarán hasta para ser el próximo candidato del PRIAN a gobernador de Zacatecas: ese es el chanche que ahora tiene el Miguel, nomás que debe de ponerse aguzado, muy aguzado, porque no olvidemos que el clan Monreal es mafi oso como la chimoltrufia, no se tienta el corazón para cometer alguna barbaridad: los conozco como a la palma de mi mano, ¡cuidado!

-PUES como dice la Madre Superiora: Ese arroz no sólo se coció sino que ya está servido en la mesa!

-AHORA en nuestro partido, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena ya debe estar investigando el, motivo de la derrota en el municipio de la capital del estado y la de Fresnillo-.

-PUES no tienen que rascarle mucho para, si es que no lo saben, enterarse de que el único responsable de estas dos derrota y todas las demás es don David Monreal Ávila: toda su campaña se la pasó diciendo que combatiría la corrupción, la impunidad y mintió: .

EL 29 de abril de 2021, dijo que en los últimos 11 años ha habido destrucción, corrupción, impunidad y mala administración, por lo que pidió el voto de los zacatecanos para aspirar a una nueva sociedad, para recuperar el patrimonio y reordenar la entidad, subrayando que en su gobierno se va a meter orden y se hará lo que se pueda hacer bien; que el PRI y el PAN le piden el voto a la sociedad y la van a seguir enga- ñando, cuando lo mejor sería que tuvieran humildad y reconocer que fallaron.

-¿ESO dijo el David?-.

-TAL cual-.

-¡PINCHE Holgazán tan hipócrita!, no está haciendo lo que prometió cumplir; es cierto, el único culpable de la derrota en el municipio de la capital y su tierra, Fresnillo, es él por ojete: nomás llegó a la Casa de los Perros y desconoció no sólo a sus amigos sino a lo que lo apoyaron incondicionalmente en toda la campaña, incluso poniendo dinero de su bolsillo, pero nomás protestó como gobernador y no habla con la gente que lo busca, se esconde y no da la cara el wey: se alejó totalmente del pueblo, no en vano es el gobernador peor calificado del país, apenas por encima del gobernador de Morelos, un tal Samuel Sotelo Salgado que ni en su casa conocen-.

-ES CIERTO: cuesta abajo es su rodada’, el reconfi rmado triunfo de don Miguel ya comenzó a acelerar su caída-. Miguel Varela Entró muy Bravo

-PUES MIGUEL Varela llegó a la alcaldía muy bravo y decidido: se lanzó muy duro contra su antecesor, Jorge Miranda Castro y señaló con índice de fuego:

DESDE LA campaña denunciamos las corruptelas de Jorge Miranda y demostramos que es un delincuente electoral, como quedó establecido en la resolución del TRIJEZ, el cual determinó que incurrió en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña, lo que también fue ratifi cado por la Sala Regional de Monterrey y la Sala Superior’.

ASÍ ES que si el fl amante presidente municipal encuentra cosas turbias, yo creo que Miguel no se va a andar entre las ramas, se le va a ir a la yugular Al tiempo.

-QUÉ DE cosas, ¿verdad?

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.