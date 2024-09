Mi Jardín de Flores

Cuando el Cuauhtémoc Puso de Rodillas al Carlos Slim

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Finalmente se respetó la voluntad de las y los zacatecanos, lo increíble es porque lo estuvieron regateando, porque presionaron a los magistrados locales. Aquí la votación fue dos magistrados en un sentido y dos en otro y el voto de la presidenta del tribunal fue el que marcó la diferencia y violento el derecho de las y los zacatecanos a elegir: Marko Cortés Mendoza.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 17 de Septiembre de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Diferencia.

ME EMOCIONÉ al ver tanta gente en el Grito de Independencia, en la Ciudad de Mé- xico: el último de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, provocó lágrimas en muchos de los asistentes: ¡No te vayas AMLO, no te vayas!. ¡Dios de mi vida, cómo quiere la gente a nuestro presidente!

-POR SUPUESTO, madre Teresa -contesta muy oronda doña Petra-:cabecita de algodón es todo un Rockstar: el segundo presidente mejor evaluado del mundo y no de ahorita sino desde su primer año, lo vamos a extrañar; nomás recuerdo cómo la gente vitoreaba a AMLO y hasta se me enchina la piel; en cambio al David lo volvieron a abuchear, la gente ya no lo quiere-.

-ÉL SE LO ganó, doña Petra, esos cargos son para servir a la gente, no para servirse de la gente y hacer lo que les venga en gana; me dicen que muchas personas asistieron al grito nomás para imitar a la señora Virginia de la Cruz y, una vez que terminó el grito, se fueron aun sin haber visto los juegos pirotécnico: doña Virginia se multiplicó en esa gente la noche del domingo 15 de septiembre, en Plaza de Armas-.

-DON DAVID ya entró a su cuarto año de gobierno y no se ve cómo vaya a enderezar el barco, pues sigue aferrado en construir el segundo piso del bulevar de la capital del estado, a pesar de que el pueblo lo que quiere es agua potable, paz, tranquilidad, empleo, medicinas, pero ahora ya ni siquiera dan despensas a la gente pobre: doña Sara recibe cientos de millones de pesos y no se ve que haga algo por las familias más pobres, en cambio ella a cada rato estrena vestidos de marca ¿cuánto costaría el vestido verde que lució en el Grito?-.

-PUES VARIOS miles de pesos: yo les aseguró que no lo compró en la Comercial Mexicana y ella ¿de dónde si no cobra sueldo?, su trabajo de presidenta del SEDIF es honorífi co; además, nunca he visto que repita vestido, debe de tener por cientos, anda estrene y estrene y no son garritas cualquiera-.

-BUENO, a ver cómo nos va a los zacatecanos en el segundo y último tramo del gobierno de David: asesinatos y desapariciones no cesan-.

La Muerte Llama.

-NO ME había fi jado en un detalle, pero hace un par de días mi esposo descubrió que en la gorra del yéneral el Arturo Medina, está el dibujo de una calavera y…

-¡NOOO! ¿Una calavera? Son los narcos los que adoran a la Santa Muerte -dice don Roberto-, no puede ser que el secretario de Seguridad Pública, traiga una calavera en su gorra: la muerte llama a la muerte-.

-ESO MISMO digo, por eso mi marido y yo nos sorprendimos mucho con la boina esa del general: nomás faltó que se colgara en su traje de gala una calavera en lugar de una de sus tantas corcholatas doradas: miren, aquí esta la foto.

-NO SE nota.

-DEJEN PONGO el zoom mírenla ahí se ve claramente la calavera en su boina de gala.

-¡SANTO Dios, yo creí que el señor general, siendo un hombre muy preparado, era una persona de amplio criterio!-.

-ES QUE hay cada loco que nos mandan a Zacatecas que… ya mejor ni hablo, da coraje-.

El PRIANRD y MC Están Crecidos.

-PUES la oposición en Zacatecas: PRIANRD, MC y otros partidos se quedaron con la mayoría de los 58 municipios, que el pasado domingo estrenaron alcalde: 38, y los restantes 20 para Morena; lo que me llama la atención es que son muchos los partidos políticos locales y los votos quedaron muy divididos en las elecciones del pasado domingo 2 de junio, chequen esto: .

MORENA, con 213,706 votos, gana 20 municipios.

PRI, con 144,893 votos, obtiene 10 municipios.

PAN, con 87,080 votos, obtuvo 5 mu nicipios .

MC, con 58,036 votos, logró 3 municipios.

PRD, con 52,878 votos, logró 3 municipio.

PVEM, con 47,710 votos, logró 6 municipios.

PT, con 45,316 votos, tiene 5 municipios.

NUEVA Alianza, con 28,353 votos, ganó 4 municipios.

FUERZA por México, con 17,922 votos, gana 1 municipio.

PRPZ, con 13,232 votos, gana 0 municipios.

PES, con 7,969 votos, gana 1 municipio.

PMAZ, con 4,010 votos, gana 0 municipios

MORENA, en solitario, obtuvo 213,706 votos para un 28.4% de sufragios efectivos (en 2021, logró 30.23%); ahora, si persiste el desgaste de David y su desgobierno como se avisora, entonces en las elecciones de 2027 el gobierno será del PRIANRD, y de quien o quienes más se coaliguen.

-ES LO que me molesta, El Holgazán no ve más allá de sus narices, cree que la luna es de queso y que el dueño es él; no le cae el veinte que la Casa de los Perros no es de su propiedad, sino que simplemente es un inquilino y que su contrato, cuando mucho, es por seis años: ni un día más-.

Ahí Está la Oportunidad

-PUES la mesa está servida: el PAN tiene la oportunidad de, ahora sí, dar el salto a la gubernatura de Zacatecas con el Miguel Varela: éste tiene dos años para posesionarse bien en la alcaldía y desde ahí catapultarse a la Casa de los Perros.

EL PAN la tuvo en el 2010 con el Cuauhtémoc Calderón, que hizo un buen gobierno, tan buen gobierno que puso de rodillas a Carlos Slim, al obligarlo a pagar impuestos por varios millones de pesos.

EL HOMBRE más rico de México no pagaba impuestos por las casetas telefónicas que eran algo así como cinco mil y el Cuauhtémoc le ganó el pleito que terminó en la Corte; desde entonces el Cuau me cae muy bien porque ponerse al tú por tú con el Carlos Slim, no es enchílame la otra, eso sólo lo hace mi cabecita de algodón.

YO CREO que el PAN no supo aprovechar al Cuauhtémoc, lo hubiera proyectado mejor, pero pues en aquellos años el que dominaba a los panistas era el Chabelo Trejo, que agarraba uno tras otro jale de legislador federal, hasta que se aburrió de levantar dinero con la pala y ahora disfruta la vida, según me dicen, como enano millonario.

PUES ahí está la oportunidad otra vez con el Miguel: que hoy por hoy la esperanza del PAN y si logra que el David no se salga con su capricho de construir su pinchurriento segundo piso que afectaría el Centro Histórico, tendrá medio cuerpo en la Casa de los Perros.

-PUES si don Miguel cumple con su promesa de campaña y no permite la construcci ón del segundo piso, el PRIANRD tendrá en él, a un buen candidato que puede dar la sorpresa en el 2027.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.