Mi Jardín de Flores

En su Salud lo Hallará

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

La seguridad pública en nuestro estado debe ser la política pública más importante, pero no en la expresión, se tiene que ver en los hechos y tiene que manifestar resultados: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 18 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Mejor Debería Quedarse Callado

APENAS David Monreal dijo que la seguridad pública en nuestro estado debe ser la política pública más importante, pero no en la expresión, se tiene que ver en los hechos y tiene qué manifestarse en los resultados, cuando los narcos volvieron a hacer de las suyas: secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo asesinaron a balazos y fueron a tirar su cadáver en la carretera federal 49, en terrenos de Fresnillo, cuna de los tristemente célebres hermanos Monreal Ávila.

-¡SANTO Dios, don David mejor debió haberse quedado callado!-.

-Y EL Holgazán presumió -terció doña Petra- de que en lo que va de septiembre, nomás han asesinado a 13 personas, casi una diaria y al David se le hacen pocas esas muertes, no tiene vergüenza el infeliz agarra nalgas.

-DAVID –tercia don Roberto- hizo un comparativo con su primer septiembre, pero la verdad está muy lejos de recuperar la paz y la tranquilidad de antaño, cuando las puertas de nuestras casas estaban abiertas y no sucedía robo alguno, menos un asesinato, los zacatecanos somos gente de una pieza: honesta y trabajadora.

AÚN con esos pocoss asesinatos, Coahuila, Durango, Nayarit, SLP y Aguascalientes, son más seguros que Zacatecas, los únicos estados vecinos más violentos que nosotros son Jalisco y Nuevo León, aunque su economía es muchísimo más boyante que la nuestra; me platican que Zacatecas continúa con la tradición de ir a Aguascalientes los fi nes de semana a pasear, comer, ir al cine y de compras, pues es un estado tranquilo con buenos cines, mejores centros comerciales y restaurantes de postín, donde se respira paz y tranquilidad.

ADEMÁS de que muchas familias de empresarios zacatecanos radican e invierten sus capitales allá, como Pepe Aguirre, Marco Antonio Flores, Cuauhtémoc Calderón y otros; obvio, les va muy bien, aunque no dejan de añorar el terruño, con la esperanza de que se compongan las cosas y poder regresar.

-NAAA... si hasta el Eulogio, hermano de los Monreal Ávila tiene años radicando en Aguascalientes y, a pesar de que sus carnales son dueños de Zacatecas, él por nada ha querido regresar a la tierra que lo vio nacer: por algo será.

Tardó el David en Reaccionar

-¡AH, CÓMO es tardado para reaccionar el David: después del escandalazo que se armó con aquellas fotos que fi ltraron a medios de comunicación de personas indeseables, a quienes no les permitieron entrar al Palacio de Convenciones en donde se desarrolló el tercer informe de gobierno del David por temor a que lo fueran a interpelar, hasta ayer salió a decir que fue una falsa noticia, que a nadie se le prohibió la entrada, sino que llegaron tarde, ya estaba lleno y no cabía una alma más, dijo palabras más, palabras menos.

YO CREO que El Monris debió haberle dado fuerte reprimenda al David por andar de mamón cuidándose de fantasmas, por eso hasta ayer salió a desmentir los hechos, pero palo dado, ni Diosito lo quita.

-FUE OTRO escandalazo a nivel nacional y, como todo recae en Ricardo, pues éste tiene que andarlo educando: no hagas esto, no hagas lo otro, etcétera, pero David es muy lento en aprender, además de que ya se aburguesó y disfruta el ser gobernador, pero pues ya comenzó a comenzó a caminar su segunda y última etapa: llegó a la cima y comenzó a descender: no tardan en saludarlo: Menos días, señor gobernador, será entonces que, quizá, le caiga el veinte y se dé cuenta de que la cajeteó gacho-.

Los que no se Sueltan son los de Ciudadanía Participativa

INTEGRANTES de Ciudadanía Participativa, en conferencia de prensa, declararon acudirán a palacio municipal de Zacatecas a reunirse con el fl amante alcalde Miguel Varela Pinedo, para hacer causa común en contra de la construcción del ya tristemente celebre segundo piso del bulevar Metropolitano, recordando que Varela, durante su campaña, manifestó estar en contra de la realización del viaducto elevado, postura confi rmada por el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, subrayaron

ELLOS -expresó Juan Francisco Valerio Quintero- tenían conocimiento pleno del proyecto del segundo piso desde la campa ña, por lo que, ya como alcalde y como partido, continúan en la misma posición.

-PUES qué bueno que permanezcan unidos, eso los hará más fuertes, porque, además, la oposición, junta, es más fuerte que el propio don David Monreal: que esos 3,652 millones de pesos, mejor sean para utilizarlos en seguridad, carreteras, campo y turismo, tan necesarios como indispensables.

DIJERON que además hablarán con diputados locales y federales, senadores y partidos de oposición para que se pronuncien respecto a la construcción del segundo piso al bulevar de Zacatecas: .

EN LO inmediato -subrayaron- tenemos con nosotros un documento que haremos llegar a los diputados locales, federales y senadores de la República. Atentamente solicitamos que, en lo personal, hagan un pronunciamiento puntual y sin ambigüedades de acuerdos a las siguientes preguntas:

¿ESTA A favor de la construcción del viaducto elevado en las condiciones actuales?

¿CONSIDERA QUE la construcción de esta obra signifi ca el salto a la modernidad y al desarrollo a nuestro estado? .

QUEREMOS -dijeron- dejar en claro que nuestra actuación no esta motivada por intereses partidistas, sino por una demanda ciudadana legítima, y si los representantes populares no atienden esta solicitud, recurriremos a los amparos.

-YO CREO que don David debería invitarlos a platicar al respecto, que los escuche, de lo contrario no habrá entendimiento: nada en contra del pueblo, ha dicho nuestro Presidente AMLO y, con él, coincide la Dra. Sheinbaum, virtual Presidenta de México.

-MMM…madre Teresa, el David es muy testarudo-.

-PUES entonces, en su salud lo hallará.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.