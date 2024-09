Ahora es Varela Quien Denuncia “Herencia Maldita” en Municipio

“Finanzas Comprometidas, 500 Empleados de más, sin Camiones de Basura…”

Por Miguel Alvarado Valle

El Presidente Municipal de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, declaró que a pocos días de haber tomado protesta, se ha encontrado con que las finanzas del municipio están comprometidas.

Señaló que heredaron una nómina de casi 500 personas entre personal con contrato indeterminado y funcionarios indeterminados los cuales debieron haber finalizado con el cambio de gobierno, pero en cambio, continuarán vigentes hasta diciembre. Explicó que esta situación representa un reto significativo para la nueva administración, ya que implica un gasto elevado que no estaba contemplado en el presupuesto inmediato del nuevo gobierno.

Por tal motivo, Varela Pinedo indicó que se llevará a cabo una auditoría integral en los primeros 45 días de su gobierno. Aunque aclaró que no se trata de una “cacería de brujas”, consideró fundamental investigar las condiciones en las que se dejaron estos contratos.

Refirió que los acuerdos laborales de la administración saliente generan una “papa caliente” para su equipo, ya que rescindir dichos contratos podría conllevar demandas laborales.

Estas demandas, según Varela Pinedo, podrían resultar desfavorables para el municipio, ya que las leyes laborales suelen proteger más a los trabajadores.

“Si no respetamos hasta el 31 de diciembre, vamos a perder estos casos y ahora tendríamos que reposicionarlos, dejándolos de manera vigente”.

Además de este problema, Varela Pinedo destacó que, durante el proceso de entrega-recepción, se le informó que las cuentas del municipio tenían un saldo de 81 millones de pesos.

No obstante, señaló que una gran parte de esos fondos ya está comprometida, particularmente 35 millones destinados al pago de un proyecto fotovoltaico relacionado con paneles solares. Aunque Varela no se opone al proyecto, aclara que estos recursos no podrán ser utilizados libremente por su administración. Otro tema que el nuevo alcalde mencionó es la situación de la recolección de basura.

Destacó que recientemente cuatro camiones de recolección fueron retirados porque estaban rentados, y no comprados como se creía en un principio.

Este problema ha afectado el servicio de recolección de basura, y ya se han presentado quejas relacionadas con la falta de servicio, lo cual ha generado inconvenientes en eventos importantes como la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza).

Por otro lado, el alcalde expresó su preocupación por el estado del rastro municipal de Zacatecas, ya que actualmente se encuentra en “pésimas condiciones” y está operando por debajo de su capacidad.

Finalmente, planteó que presentará un plan de trabajo de gestión extraordinaria para que el próximo año se busque la forma de sacar el rastro de su ubicación actual y mejorar sus condiciones, con el fin de convertirlo en un centro que genere mayores ingresos y proporcione un servicio más eficiente a los productores locales.