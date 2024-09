Mi Jardín de Flores

Te vas Andrés Manuel, pero se queda Claudia en Palacio y, como tú, nunca estar á sola; estará a su lado el pueblo raso que en ella se reconoce, que por ella se sabe dignamente representado, porque la conoce, porque la ha visto luchar casa por casa con una terquedad, una integridad como la tuya: Epigmenio Ibarra Almada.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 19 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

También la Catalina Monreal Volvió a Fracasar

¡AY NO, los Monreales son como perros feroces y hambrientos de poder! -abre los comentarios doña Petra, quien abunda-:, el hueso te lo pelean a muerte, son desleales y traidores hasta con ellos mismos, por eso me da gusto que, finalmente, al Miguel Varela, la máxima autoridad electoral, le haya restituido su triunfo como presidente municipal de Zacatecas, pese a que el David hizo todo lo posible por robárselo.

HOY también me entero, gracias a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la hija de El Monris, la Catalina Monreal, volvió a fracasar en su intento anularle el triunfo a la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, a la Alessandra Rojo de la Vega, quien dice que El Monris movió todas sus infl uencias, que no son pocas, para anularle su triunfo y repetir la elección, en su intento por ver a su cachorra gobernar la alcaldía que el gobernó de 2015 a 2017, pero se la pellizcaron nuevamente.

LA ALESSANDRA fue acusada por violencia de género, pero la Sala Regional Ciudad de México del Tribuna, Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), negó que la Alessandra lo haya cometido: .

SE CONCLUYE -dictaminó- que no se acreditó la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, pues siguiendo la línea jurisprudencial de este tribunal, las críticas dirigidas a una mujer por su afi nidad política o familiar no actualizan en automá- tico dicha infracción, ya que para ello sería necesario que estuvieran acompañadas de algún elemento de género, ya sea por hacer referencia a roles o estereotipos de género o por estar dirigidas a cuestionar por ser mujeres, lo que no sucedió en el caso.

SUBRAYARON que si bien algunas expresiones de Alessandra Rojo de la Vega fueron duras, ríspidas y vehementes, son validas en el contexto de los procesos electorales y por lo tanto están amparados por la libertad de expresión, que es un derecho fundamental en una democracia.

BAJO ESTE contexto, después de analizar cada una de las publicaciones acreditadas, en el proyecto se concluye que las expresiones utilizadas se hicieron para manifestar la concepción que tiene la candidata denunciada sobre un grupo político integrado por personas de ambos géneros que conforman la misma familia, lo que incluso la candidata denunciada hizo valer en su escrito de contestación y alegaciones.

SENTENCIÓ la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF; ¿pero saben qué? Fiel a la fi losofía monrealista, la Catalina dijo que nuevamente impugnará el triunfo de la Alessandra, ahora ante la Sala Superior; ahí nomás para que vean como los monreales tiran patadas de ahogado a diestra y siniestra qué feos de modos son, la verdad.

-ESO ME recuerda aquel cuento del Gallego quien residía en México: .

YA DEJÉ en mi testamento -dijo a su amigo-, que si muero en México, me entierren en Galicia, y si muero en Galicia, que me entierren en México.

-¿Y ESO por qué?-.

-¡COÑO!, ¡nomás por joder!-.

ASÍ SON los monreales, los volvió loquillos tanto poder; ya van dos autoridades que le dicen a la Catalina que no existe violencia de género, pero la primogénita del Monris está aferrada en anular la elecci ón que claramente perdió, qué familia tan problemática, la verdad, hasta da mello.

-PUES NOMÁS acuérdense cuando Ricardo -dice don Roberto- decía que él iba adelante en todas las encuestas para candidato de Morena a la Presidencia de México y que además era el de más trayectoria, el mejor preparado de todos y que si no era él, podrían decirle diciembre me gustó pa que te vayas.

PERO bueno, Ricardo fi nalmente fue incluido entre las corcholatas y a la hora de la verdad, ocupó el último lugar, según la encuesta de El Financiero y otros más: CLAUDIA Sheinbaum, 40 puntos; Marcelo Ebrard, 28 puntos; Adán Augusto, 11 puntos; Fernando Noroña, 10 puntos; Manuel Velasco, 6 puntos; y Ricardo Monreal, 5 puntos; por lo que, fi nalmente, Ricardo tuvo que doblar las manitas y aceptó sin chistar una diputación federal plurinominal; hoy, la Dra. Sheinbaum le pregunta: Ricardo, qué horas son y Ricardo le contesta: las que usted diga, señora Presidenta.

EL SUEÑO de toda la vida de Ricardo Monreal es ser presidente de la República y lo va a perseguir mientras tenga aliento, por eso la Dra. Sheinbaum tendrá que ponerse muy lista para evitar que ese alacrán la vaya a traicionar.

-ME IMAGINO que mi cabecita de algodón ya previno a la Dra. Sheinbaum, él conoce muy bien al Monris, tanto, que ha podido domarlo cuantas veces ha sido necesario-.

Herencia Maldita Municipal

AHORA ES Miguel Varela, flamante presidente municipal de Zacatecas, quien, al igual que David Monreal, gobernador del estado, se queja de recibir de su antecesor una herencia maldita, dice el alcalde a nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

HEREDAMOS una nómina de casi 500 personas entre personal con contrato indeterminado y funcionarios indeterminados, quienes debieron haber fi nalizado con el cambio de gobierno, sin embargo lo extendieron hasta el 31 de diciembre, lo que signifi ca un gasto innecesario y fuerte para las fi nanzas.

ADEMAS, Miguel dice haber visto otras cosas raras en Palacio por lo que en los primeros 45 días llevará a cabo una auditoria integral.

DICE QUE otras herencias son que el municipio necesita cuatro camiones recolectores de basura, que creía eran del Ayuntamiento, pero que ahora resulta que son rentados, además de que el Rastro Municipal se encuentra muy mal y está operando por debajo de su capacidad, por lo que buscará la forma de reubicarlo y modernizarlo para que genere mayores ingresos y proporcione un servicio mucho más efi ciente a los productores locales.

PERO LO bueno que el Jorge Miranda no salió RaTello, como el Alejandro que si no, pobre del Miguel.

NO CANTE victoria, doña Petra, todavía falta lo que diga la auditoría y por ahí puede saltar la libre y las metidas de mano al cajón.

Zacatecas, con el David Monreal, no Tiene Futuro

ESTOY viendo el gráfi co que hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica en la página 4; está elaborado por el prestigiado Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco (IIEG), con base en la información por delegaciones del IMSS que publica en su plataforma, la cual difi ere por entidad federativa, y el acumulado 2024: Zacatecas ha perdido 2.09% de nuevos patrones, apenas por encima de Tlaxcala que perdió 3.79%, lo que nos demuestra, una vez más, que con el David, Zacatecas no tiene futuro, ¿dónde quedaron las inversiones extranjeras que este desgobierno, prometía iba a traer al estado?

-NO PUES no, David resultó un petardo, un papanatas-.

-YA LO dijo Miguel Alonso, mientras sigan los asesinatos, secuestros, extorsiones, la violencia y la inseguridad, los inversionistas extranjeros no vendrán a Zacatecas a pesar de que geográfi camente estamos muy bien ubicados y nuestra gente es capaz, trabajadora y honrada: sin paz no hay inversión que valga, punto-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.