Mi Jardín de Flores

Trabajan Para Dios y Para el Diablo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

El juez va a ser nombrado por la gente, no le va a deber el favor a nadie; va a ser elegido por los ciudadanos y esa es la democracia. Y, lo mismo, los magistrados y los ministros; la reforma también considera a quienes ya laboran en el Poder Judicial, por lo que podrán ocupar los mismos cargos tras haber sido electos democráticamente por la ciudadanía: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 20 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿CÓMO VEAN? Ahora que don Miguel Alonso Reyes es diputado federal y su gran amigo don Carlos Peña Badillo legislador local y presidente local del PRI, el Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública, en rueda de prensa denunció que el Centro Cultural Toma de Zacatecas, es un monumento a la corrupción, que costó una millonada: 404 millones 326 mil 945 de pesos, tirados a la basura, pues se entregó incompleto y hoy se encuentra en deplorables condiciones, además de que se hicieron millonarios pagos por obras que no se hicieron, como una techumbre que nunca fue instalada porque la estructura no soportaría su peso, ¿qué opinan?

-PUES que es el David -contesta doña Petra- y no el Ernesto el que lo quiere perjudicarlo, yo creo que El Holgazán se enojó porque Miguelito opinó sobre el segundo piso del bulevar Metropolitano y no le gustó lo que declaró a Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación-.

-A MIGUEL -tercia don Roberto-, dos que tres monitos cilindreros le han tenido envidia, pues es un hombre inteligente, preparado, carita, un político profesional y muy chambeador; yo me acuerdo de esa ambiciosa obra que iba a ser la mejor del centro-norte del país.

EL PECADO de Miguel fue la confi anza, ya me imagino el coraje que hizo -aunque lo disimuló- cuando en la inauguraci ón del susodicho Centro Cultura llovía más adentro que fuera, pero yo que él hubiera denunciado a las constructoras que lo erigieron: .

LA CONSTRUCTORA Ávalos, Grupo Constructor Plata y la Secretaría de Infraestructura del gobierno estatal (Sinfra), una buena investigación hubiera dado con los responsable y obligados a enmendar sus errores, ¿por qué el es el único señalado?, no manches.

-ÉL COMO gobernador es el responsable ante el pueblo, pero sí, don Miguel debió haber demandado a esas constructoras irresponsables y nada honestas-.

-SE LE acabó el tiempo a Miguel, madre Teresa y, como dice don Roberto, pecó de confi ado-.

-EL PECADO, doña Petra, se castiga, no importa que sea venial; lástima porque era una obra muy emblemática, cultural, educativa, a la que don Alejandro Tello debió haberle dado continuidad, porque el fraude no fue cometido a don Miguel, sino al pueblo de Zacatecas-.

-ES LO que yo siempre he dicho: El Ratello debió continuar no sólo con las demandas contra las constructoras Plata y Ávalos sino con la terminación de la obra, pero me imagino que a El RaTello lo invadió la envidia y debió de haber dicho: que el Miguel se chingue, pero no se vale; recuerden que también el ojéis quiso quemarlo cuando dio a conocer la remodelación de la Casa de Gobierno de Zacatecas, aquel diciembre de 2016, cuando el Negro Maldito, citó a la mayoría de los medios de comunicación, para darles un tour por toda la Casa de Gobierno que quedó de maravilla y a un costo de 16 millones de pesos; méndigo RaTello tan desagradecido, si fue por el Miguel que él llegó primero a la senaduría y luego a la gubernatura, para luego traicionarlo, no se vale, pinche narizotas-.

-¡DOÑA Petra!-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, El RaTello debería de estar agradecido con el Miguel, como también El Holgazán, quien por cierto, cuando vio que iba abajo de las preferencias en las Elecciones de 2010, declinó a favor de Miguel y hasta le alzó la mano, no le fue mal al Holgazán, pues el Miguel no investigó todo el desmadre económico que el David dejó en Fresnillo, cuando alcalde-.

-¿QUÉ va a pasar?-.

-NADA -contesta doña Petra-, que no le hayan hecho: intentar quemarlo, para que no hable más del maldito segundo piso del Bulevar Metropolitano; el Tello debió haber continuado la obra del Centro Cultural que nomás tenía ciertos detalles, pero no lo hizo por celos políticos ¿cuándo el pinche Nariz de Cacahuate, hubiera tenido la visión y la capacidad intelectual de construir una obra de tal importancia para la cultura de los zacatecanos? ¡Nunca! .

EL MISMO David debería de tener más visión y, en lugar de andar recuperando antros de perdición como La Reina y reacondicionarlos, debería a reacondicionar ese Centro Cultural que serviría para recomponer el tejido social en base a la cultura, no a la bebida, ¿qué le benefi cia al David andar recuperando antros de vicio que no sirven más que como distribuidores de droga? .

ME dicen que en la Fenaza hasta los encargados de los baños están vendiendo drogas: ¡caramba, métanle dinero a la cultura, al deporte, a enseñar a comer bien a la gentes, no que se la pasan tomando cocacolas y pingüinos marinela, ¡por favor!.

A ver si le Hacen Caso

-DON ARMANDO Contreras Mata, presidente municipal de Pinos, Zacatecas, tuvo que viajar a la capital del estado en demanda de auxilio urgente: los malos organizados están allanando las escuelas para protegerse de sus rivales, ¡Dios de mi Vida!, ¿hasta dónde hemos llegado?, mi amado Zacatecas es más peligroso que lo que era el Viejo Oeste, en donde todo el mundo andaba armado y a la menor provocación salían a relucir las armas-.

-PERO NOMÁS había un aguacil y un ayudante, madre Teresa, pero acá y ahora son miles de soldados, guardias nacionales, policías federales, estatales y municipales y ni así pueden contra el narco, don Roberto tiene razón: siempre ha dicho que muchos policías de todos los niveles y hasta gobernadores, trabajan para Dios y para el demonio, no es posible creer que un puñado de matones pueda más que el Suprema Gobierno, el narco es muy poderoso con sus narcodólares, ¿cuántos gobernadores no han caído en sus redes?-.

-MUCHITOS, muchitos.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.