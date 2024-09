Mi Jardín de Flores

¿Cuál Año de la Paz?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Ahorita (en Sombrerete) son 43 policías los que están al servicio de la corporación policiaca: 13 certificados y 30 sin certificar, entonces es muy complicado pero con todo ese reto, estamos trabajando para tratar de enmendar un poquito las cosas aunque nos va a llevar un buen tiempo’: Ramiro Hinojosa Aguayo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 21 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¡NO, NO, no, no, no… Dios de mi Vida, no puede tanta crueldad, ¿por qué incinerarlas estando vivas?.

-SE ESTÁN pasando de vivos los ‘inteligentes amigos del gobernador’, madre Teresa -contesta doña Petra-, otra vez somos noticia a nivel mundial, ¿así quieren que el turismo regrese a Zacatecas? No manchen, me dicen que ya hasta los hoteleros quieren vender sus negocios porque son más las moscas que se paren en sus hoteles que huéspedes-.

-LOS COBARDES asesinatos de ayer rebasan lo bestial: secuestran a dos mujeres, las atan de pies y manos, las torturan, las suben a un automóvil blanco lo llevan hasta el centro de la cabecera municipal de Loreto, rocían su interior con gasolina, le prenden fuego y se retiran del lugar con asombrosa facilidad.

“NO MANCHEN, este cobarde doble asesinato sucedió a unos pasos de la Presidencia Municipal de Loreto y de la comandancia de la policía municipal, ante los ayes de dolor de las dos mujeres que fueron quemadas vivas y murieron calcinadas, ¿se imaginan el sufrimiento de esas dos mujeres?, perdóneme, pero ¿dónde estaba Dios en ese momento?”.

-¡ATEO!-.

-TRANQUILA DOÑA Petra, tranquila, yo más bien preguntaría ¿dónde estaba la policía?, ¿y qué de la promesa de don David de acabar con la Inseguridad, impunidad y corrupción? “MI PADRE Dios ha sido claro: ‘Mi Reino no es de éste mundo’, por eso gozamos de libre albedrío, pero el demonio no descansa y para llevarse nuestras almas nos conduce por el camino del mal”.

-CON USTED no voy a discutir madre Teresa, si todos los curas y monjas fueran como usted, no vacilaría en creerle, lo cierto es que el pueblo sufre por sus malos, corruptos e ineptos gobernantes, esas dos mujeres no debieron de haber muerto así; esa gente que cometió esos crímenes es peor que bestia, no se vale.

“LO QUE también me enca… miona es que no haya detenidos, ¡carajo, las asesinaron en el mero centro de Loreto, y no hubo un pu… (censurado) detenido, andamos muy mal, no hay Estado de Derecho en Zacatecas”.

Este Caso me Recuerda al del Cobijas

“ESTE CASO -dice doña Petra- me recuerda al de ‘El Cobijas’, un indigente de Fresnillo al que rociaron con gasolina y le prendieron fuego, convirtiéndolo en una tea humana”.

-¿EL CASO de los juniors que se divertían con indigentes y hasta los golpeaban?-.

-SÍ-.

-ESE CASO estuvo bien grueso, sucedió allá por 2006 ¿no?-.

-FUE EN abril de 2005, en ese entonces no había tanto narco y, según publicó nuestro Diario Página 24 Zacatecas, una runfla de hijos de papi agarraron la costumbre de desvelarse, agarrar la jarra y ya ebrios comenzaron molestar indigentes.

“RECUERDO QUE gobernaba el ‘Huraño’ Rodolfo Monreal Ávila, hermano de ya saben quien, y a pesar de las quejas, que eran muchas, como sus padres eran de billetes no les decía nada, es más: la policía tenía la orden del Rodolfo de dejarlos hacer lo que quisieran: ‘son travesuras de jóvenes’.

“EN UN principio se divertían con los indigentes quitándoles las cobijas, después comenzaron a golpearlos y terminaron quemando vivo a un indigente apodado ‘El Cobijas’, su nombre no lo recuerdo.

-Y QUIÉNES eran esos niños desadaptados, doña Petra-.

-ERAN HIJOS de empresarios y cacas grandes’:

EL ÓSCAR Eduardo de la Vega Fernández.

EL RICARDO Wong Morones.

DE LOS otros cinco, sus nombres no fueron revelados, porque según dijeron, no intervinieron para nada, sólo el Óscar Eduardo de la Vega y el Ricardo Wong: el Ricardo roció de gasolina a ‘El Cobijas’ y el Óscar Eduardo le aventó un cerillo y el pobre hombre comenzó a correr desesperado y sin rumbo pidiendo auxilio, mientras los méndigos y malditos hijos de papi se morían de risa.

RECUERDO QUE fue un gran escándalo, todo el país hablaba de Fresnillo y de su presidente municipal, a quien responsabilizaban por no haber actuado desde un principio, pero pues los ‘señoritos’ eran juniors.

AL QUE metieron a la cárcel fue a Óscar de la Vega Fernández, alias ‘El Osama’, hijo de acaudalado comerciante, propietario de ranchos y tortillerías, pero al que dejaron que se pelara a Alemania fue a Ricardo Wong Morones alias ‘El Pichu’, pues su papá, Justo Wong, entonces gerente de la empresa Minera Peñoles, sobornó con una fuerte cantidad de dinero, a los policías ministeriales que iban por Ricardo, de quien dicen huyó a Alemania”.

-CUÁNTA IMPUNIDAD, ¿y qué pasó con el único detenido?-.

-SI MAL no recuerdo, fue sentenciado a 21 años de cárcel-.

-MMM... A lo mejor ya hasta anda libre.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.