Camerino: Que los Expertos Decidan si se Construye o no el Segundo Piso del Bulevar

“Sería un Retroceso Perder Nombramiento de Patrimonio Mundial”

Por Nallely de León Montellano

En referencia a la construcción del Segundo Piso del bulevar Metropolitano en la capital del estado, Camerino Eleazar Márquez Madrid, exdirigente nacional del extinto PRD, recordó que la obra implica el riesgo de que Zacatecas pierda el nombramiento de Patrimonio Mundial, lo cual, dijo, “sería un retroceso para la historia de la ciudad de Zacatecas”.

Señaló que son los expertos quienes deberían determinar si la obra es viable, sin embargo, no existe acercamiento del gobierno con la ciudadanía, así como sectores expertos en la materia para socializar dicho proyecto.

“Eso lo tienen que hablar los expertos, porque yo sólo he escuchado que son tres kilómetros, más de tres mil 500 millones de pesos, pero no vemos el costo beneficio de la obra y lo que puede perjudicar a la ciudad en su conjunto, al comercio en lo particular y los años que se va a llevar esa obra”, mencionó.

También recordó que en el tramo donde está pensada la construcción del Segundo Piso se encuentra instalada una toma de gasoducto, lo cual podría implicar grandes riesgos para la población. Por ello consideró importante que se eliminen las vías del ferrocarril a través del apoyo directo de la federación, “para evitar riesgos” y ejecutar con mayor seguridad una obra de tal magnitud.

“Yo no sé cómo se atreven a hacer una obra sobre un gasoducto que la mayoría de los zacatecanos sabemos que por ahí pasa, a lo mejor tendría que participar Protección Civil del país, tendrían que participar expertos, garantizar que hubiera un peritaje a fondo de urbanistas que pudieran dar una opinión calificada”, continuó el político.

Además, el también exdiputado federal resaltó que debe existir educación vial, toda vez que existen vialidades importantes como la Manuel Felguérez, las calzadas Solidaridad y Reyes Heroles y Tránsito Pesado y consideró importante que se efectúen capacitaciones en materia de educación vial para la ciudadanía.

Al finalizar, Márquez Madrid dijo que “yo espero que el gobernador, al igual que los diputados federales tengan la sensibilidad y el diálogo necesario con los actores políticos, pero también con la ciudadanía y actores que se oponen al Segundo Piso, que dialoguen una vía alterna y que salgan cosas productivas que le aporten a Zacatecas más proyectos porque finalmente nos la pasamos en debates que no aterrizan en concretar algo viable”.