Protestan Cetemistas por Incumplimiento de Contrato Para Concierto Prófugos del Anexo

Podría no Realizarse Mañana Domingo

Por Nallely de León Montellano

La tarde de este viernes, más de 75 trabajadores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), se manifestaron en las inmediaciones del Estadio Carlos Vega Villalba en protesta por el incumplimiento de contratos para el concierto de Prófugos del Anexo a llevarse a cabo mañana domingo 22 de septiembre en el lugar mencionado.

Las personas inconformes denunciaron que están siendo víctimas de acoso laboral por parte del comité organizador del evento, aunado que, pese a la existencia de un contrato, después de firmar y establecer acuerdos, les notificaron que la cantidad a pagar será menor a lo señalado en un principio, por esta razón advirtieron que bloquearían los accesos el día del evento en caso de no ser atendidos.

También recalcaron que ya tienen experiencia laboral en eventos como el mencionado, ferias pasadas y refirieron que nunca habían sido víctimas de acoso e incumplimiento de contrato, por lo que tomaron la decisión de manifestarse durante los trabajos de logística e instalación del escenario previos al concierto.

Reiteraron que ya existe un contrato formal previamente firmado y por tal motivo consideran que la empresa está incurriendo en ilegalidad aunado a que les advirtieron que los contratados podrían ser desechados sin problemas con el uso de la fuerza pública de seguir con sus actos de protesta.

Sin embargo, advirtieron que no cesarán sus manifestaciones hasta en tanto no haya una solución efectiva y favorable para los trabajadores afectados, ya que no han recibido atención adecuada por parte de las autoridades encargadas. Finalmente, a manera de respaldo, comentaron que decidieron hacer mediática su situación y con ello evitar represalias en su contra, o bien, evitar que continúen las violaciones a sus derechos laborales.

Aproximadamente una hora más tarde de su manifestación, entablaron una mesa de negociación con el comité organizador para establecer nuevos acuerdos.