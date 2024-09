Mi Jardín de Flores

A David le Quedó muy Grande la Gubernatura

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Eso (del segundo piso del bulevar) lo tienen que hablar los expertos, porque yo sólo he escuchado que son tres kilómetros, más de tres mil 500 millones de pesos, pero no vemos el costo benefi cio de la obra y lo que puede perjudicar la ciudad en su conjunto, al comercio en lo particular y los años que se va a llevar la obra: Camerino Eleazar Márquez Madrid.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 22 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es por Demás: A David Monreal Ávila le Quedó muy Grande la Gubernatura

-AUMENTA el desempleo, se pierden empleos formales, no llegan las inversiones, aumenta la migración, las desapariciones forzadas son el pan de cada día, el turismo sigue ausente, las extorsiones persisten y los asesinatos continúan: . El Año de la Paz de Zacatecas, resultó una mamada: le quedó muy grande a David Monreal, el cargo de gobernador-.

-OBVIAMENTE, si no pudo con Fresnillo, menos con el estado, el David es un enorme fraude, ya hasta hay gente que empieza a gritarle cuando lo ven en la calle: ¡Tello, regresa, te perdonamos!.

-¡SÓLO QUE sea lo que se robó: con esa mula y David, formamos una yunta de bueyes muy mañosa!

Los Asesinatos de Ayer

LA EJECUCIÓN de las dos mujeres calcinadas -vivas- dentro de un automóvil, en Loreto, fue un adelanto de los asesinatos cometidos ayer sábado: ¡cuatro ejecutados! .

A PLENA luz del día, a eso de las 12:00 horas fueron acribillados dos individuos, cuando caminaban muy despreocupados por el callejón Del Crestón, colonia Lomas de la Pimienta. Obviamente, no hay ningún detenido, se les fue viva la paloma de la paz.

MÁS TARDE, por la noche, en la vialidad Arroyo de Plata, entre el Parque la Purísima y la Notaría 44, varios hombres armados que tripulaban un vehículo, ahí le dieron alcance a su víctima y la acribillaron, para enseguida desaparecer sin dejar huella alguna: tres asesinatos en la zona conurbada en menos de 24 horas: la impunidad sigue reinando en Zacatecas: un día de estos la palomita de la paz también amanecerá, seguramente, acribillada.

Y EN la cabecera municipal de Villanueva, en un lote baldío ubicado en la calle Las Rosas colonia Flores del Pedregal, a pleno sol, manos criminales arrojaron el cadáver de un hombre desconocido con evidentes huellas de tortura; por supuesto, tampoco en este otro asesinato hay detenidos, ¿qué les parece?

-QUE el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, fi scal general de Justicia del Estado, y el yéneral Arturo Medina Mayor, secretario de Seguridad Pública, deben de hacer a un lado la pachorro, la hueva, y ponerse a trabajar organizadamente-.

-¡SANTO Dios!, la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos los zacatecanos, nos sigue negada, ilusa de mi, yo que creí que don David Monreal era hombre de principios y convicciones que pondría todo su esfuerzo y capacidad al servicio del pueblo; él mismo decía que iba a ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas y nos defraudó al igual que don Alejandro Tello-.

-¿SE IMAGINAN lo que sufren las madres buscadoras?, pobres mujeres, yo creo que ni duermen nomás de estar pensando en sus hijas, esposos y demás familiares desaparecidos forzadamente, secuestrados o privados ilegalmente de la libertad, por eso mucha gente comprende y apoya a doña Virginia de la Cruz López-.

-LA COMPRENDEN, la apoyan y hasta la felicitan por sus grandes ovarios, no cualquiera se le planta enfrente al gobernador y lo pone en su lugar ante miles de testigos, doña Virginia es una guerrera y la historia así la va a recordar, yo creo, madre Teresa, que desde el cielo el hijo de la Virginia está presumiendo el valor de su mamá y hasta porras le han de echar-.

-PUES FÍJESE que sí, la señora Virginia ganó muchísima popularidad, me dicen que si ella se lo propusiera hasta podría ser candidata a diputada local, federal o ya de perdida regidora: imagínensela en campaña electoral… la armaría en grande-.

Con los Niños no

¡ESTO ES lo que me da más coraje: la desaparición forzada de niños, no se vale! Hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda del niño BRAYAN ANTONIO RUBALCABA VALDEZ de escasos 15 años, desaparecido en Fresnillo, Zacatecas, el pasado 20 de septiembre.

CON los niños no, no se vale, le están robando su infancia y con ello la misma vida, ¿por qué serán tan ojetes, esos jijos?.

-PORQUE así es su naturaleza, si no tienen respeto ni para sus propios hijos, menos para los ajenos: ahí están los hijos de los capos . El Mencho y Los Chapitos.

del Chapos Guzm án y los hijos del Mayo Zambada, metidos en el negocio de las drogas, sus padres son ojetes, no sé porque invitan a sus hijos a sus apestosos y diabólicos negocios.

El Camerino le Puso el Cascabel al Gato

-YO CREO que don David debe de dar marcha atrás y olvidarse de construir el cuestionado y tristemente célebre segundo piso del bulevar Metropolitano, la gente cada vez está más molesta con esa obra faraónica que, en vez de embellecer el Centro Histórico, lo va a afear: El Holgazán se debería de darse una vuelta a París y verá que allá los segundos pisos están prohibidos por la contaminación visual, los franchutes son rígidos en ese aspecto; tan chulo mi Zacatecas, hay gente que viene de Europa y cuando ve nuestra arquitectura hasta se le cae la baba.

HOY EL Camerino Eleazar Márquez Madrid, quien por cierto está de luto por la desaparición del PRD, partido del cual fue dirigente y legislador, tampoco está de acuerdo con que se construya el segundo piso del bulevar porque es muy costoso, no garantiza funcionalidad, Zacatecas perdería el nombramiento de Patrimonio Mundial, lo cual sería un retroceso para la historia de la ciudad de Zacatecas, además de que el tramo donde está programado su construcción se encuentra instalada una toma de gasoducto, la cual podría implicar grandes riesgos para la población: .

YO NO sé -subraya el exdiputado- cómo se atreven a hacer una obra sobre un gasoducto que la mayoría de los zacatecanos sabemos que por ahí pasa, a lo mejor tendría que actuar Protección Civil del país, tendrían que participar expertos, garantizar que hubiera un peritaje a fondo de urbanistas que pudieran dar una opinión califi cada’.

EL CAMERINO considera más viable e importante que se eliminen las vías del ferrocarril a través del apoyo directo de la federación para evitar riegos y ejecutar con mayor seguridad una obra de tal magnitud.

EL EXDIPUTADO federal considera que, además, el segundo piso lo tienen que analizar los expertos, porque yo sólo he escuchado que son tres kilómetros, con un costo de más de 3 mil 500 millones de pesos, pero no vemos el costo benefi cio de la obra y lo que puede perjudicar a la ciudad en su conjunto, al comercio en lo particular y los años que se va a llevar esa obra: .

YO ESPERO -finalizó Márquez Madridque el gobernador David Monreal, al igual que los diputados federales, tengan la sensibilidad y el diálogo necesario con los actores políticos, pero también con la ciudadanía y actores que se oponen al segundo piso, que dialoguen una vía alterna y que salgan cosas productivas que le aporten a Zacatecas más proyectos porque fi nalmente nos la pasamos en debates que no aterrizan en algo viable.

-PUES VEAN: tampoco don Camerino está convencido de la construcción del segundo piso; yo creo que don David debe voltear a ver sus cuatro ejes tractores con los que, en campaña, prometió gobernar y retomarlos-.

-NAAA… el David es más terco que una mula parida-.

-LAS mulas no paren-.

-PUES por eso-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.