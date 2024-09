Mi Jardín de Flores

Atentado con Artefacto Explosivo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

No apostemos nunca a la división interna, jamás; como funcionarios públicos deben ser discretos en su desempeño y evitar ser ostentosos, por que son vicios de otros regímenes. Deben de comportarse con honestidad y sencillez, la parafernalia del poder es el pasado de corrupción y de privilegios, no caigamos nunca en la frivolidad, en el consumismo, en la ambici ón por el poder y el dinero: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 23 de Septiembre de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Fue un Atentado, no un Accidente

¡MADRE MÍA!, no me lo van a creer pero mi corazón me decía que algo grave iba a ocurrir en la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), y hoy me entero por nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que explotó un tanque de gas a las afueras del estadio de futbol, causando lesiones a seis personas.

-SÍ, QUE estuvo bien feo -dice doña Petra- y el corredero de gente por todos lados; lo bueno es que de inmediato hubo reacción de las autoridades y las personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes hospitales; lo que se me hace raro es que no hayan tomado fotografías del puesto de comida en donde fue la explosión de gas, tenemos compañeros fotógrafos muy profesionales-.

-PERDÓN, pero yo tengo otros datos -contesta don Roberto- .

Fue un Artefacto Explosivo

MI AMIGO Alejandro González, director del Noticiero El Circo, me manda la nota que acaba de escribir, al respecto, y dice así: .

EN UN acto que podría considerarse como terrorista, dos sujetos hicieron detonar un artefacto explosivo junto al estadio de futbol Carlos Vega Villalba, donde los cantantes Julión Álvarez y Alfredo Olivas presentaban su espectáculo Prófugos del Anexo como parte del cierre de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), dejando un saldo de por lo menos 14 personas lesionadas, entre ellas una mujer policía y algunos de gravedad.

LAS AUTORIDADES estatales trataron de minimizar el atentado asegurando que se trató de un estallido por una fuga de gas en un puesto de comida ambulante y amenaz ó a los involucrados a no emitir ninguna declaración a los medios de comunicación sobre lo que realmente sucedió.

LOS HECHOS ocurrieron durante los primeros minutos de este lunes.

EL CONCIERTO de Julión Álvarez y Alfredo Olivos, como parte del cierre de la Fenaza, se desarrollaba con normalidad cuando de pronto se escuchó y sintió una fuerte explosión, que cimbró parte de las gradas del citado estadio de futbol.

EL ESTALLIDO provocó que el concierto se interrumpiera por algunos minutos, aunque los organizadores del evento convencieron a los dos artistas que continuaran su presentación, garantizándoles su seguridad y la del público.

SIN EMBARGO para esos momentos varios de los asistentes que se encontraban en la zona donde se percibió el estallido decidieron retirarse del estadio por su seguridad, aunque tuvieron problemas para abandonarlo debido a que las salidas fueron restringidas.

ALREDEDOR DE las 1:26 horas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, en una transmisión en vivo, aseguró desde el lugar que el hecho ocurrió debido al acumulamiento de gas en uno de los tanques de uno de los puestos de comida.

NO OBSTANTE, la falta de imágenes del supuesto tanque de gas que estalló y el humo generado tras la explosión generaron dudas en redes sociales de la versión ofi cial sobre lo ocurrido.

ADEMÁS, pese a las amenazas recibidas de no dar declaraciones a los medios de comunicación, fuentes policiacas y de emergencia señalaron a NOTICIERO EL CIRCO que el estallido fue provocado por un artefacto explosivo, el cual dañó una patrulla y el camión de transporte de personal de la Policía Estatal.

LOS INFORMANTES aseguraron que en la zona donde tuvo lugar la explosión no hay gas y por ende fuga del mismo, ni tampoco tanques de los puestos dañados.

SE TRATÓ de un ataque certero y frío contra policías, pero también dañaron a civiles que paseaban en el último día de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), dijeron.

CON carácter de extraofi cial trascendió que fueron 14 personas lesionadas tras la explosión y quienes presentaban heridas por esquirlas producidas al estallar el artefacto explosivo, de las cuales seis fueron reportadas como graves, mismas que fueron y trasladadas a hospitales por paramédicos de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (REMEZA), Cruz Roja y Protección Civil Estatal.

CABE SEÑALAR que una mujer polic ía está entre los heridos.

LA DETONACIÓN del artefacto desató un fuerte operativo de varias corporaciones de seguridad en la avenida de los Deportes, con un amplio acordonamiento y la revisión que hacían uniformados debajo de los vehí- culos en la zona en busca de más explosivos.

ALGUNOS transeúntes aseguraron que dos sujetos, que al parecer fueron los que arrojaron los explosivos, fueron perseguidos y les dispararon al aire, pero se perdieron entre la multitud.

ADEMÁS, se informó que fueron hallados otros tres artefactos explosivos que no estallaron y que dos de éstos fueron localizados en dos vehículos ofi ciales.

¡SANTO Señor de Chalma, perdón que lo interrumpa don Roberto, con esto de los dos artefactos explosivos localizados en vehículos ofi ciales, queda claro lo que usted ha sostenido desde siempre: Hay malos elementos que trabajan para Dios, pero también para el diablo, ¡qué barbaridad!, pero prosiga usted don Roberto.

ASIMISMO -fi naliza Alejandro González-, se tuvo conocimiento que dos comerciantes que se dedican a la venta de fotollaveros fueron retenidos y golpeados por elementos policiacos ante su desesperación por capturar a los responsables del atentado, aunque los liberaron al comprobar que no tenían nada que ver en los hechos, por lo que los ofendidos optaron por trasladarse por sus propios medios a atenderse de las lesiones a un hospital.

Pinche Costumbre la de El Holgazán

-NADA hay oculto bajo el sol -dice doña Petra- yo no sé por qué el David no sólo minimiza los hechos, sino que hasta los niega, ¡ah, pinche costumbrita! que tiene El Holgazán!-.

-LO MALO de todo esto -dice don Roberto-, es que David sigue perdiendo credibilidad, su nombre ya es sinónimo de mentiroso-.

Comenzaron a Recolectar Firmas Para la Revocación de Mandato

-HOY PUBLICA nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que don Rafael Rodríguez Quintero instaló una mesa en el Portal de Rosales, para recolectar fi rmas de ciudadanos que quieran participar en la Revocación de Mandato: que los zacatecanos decidamos si queremos que don David se vaya a no de Palacio de Gobierno-.

-SI LAS cosas se hacen bien, no dudo de que la mayoría vote porque el David se vaya-.

-ESTO sí que está chido, ya se habían tardado, ojalá y que el Articulo 39 de nuestra Constitución Política, se haga realidad: .

LA SOBERANÍA nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para benefi cio de éste El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modifi car la forma de su derecho”.

-PUES POR eso dice mi cabecita de algodón que el pueblo da, pero también quita., él inició la Revocación de Mandato y en abril de 2022, casi el 98% de los electores le volvieron a dar su confi anza, con ese altísimo porcentaje ganó el referendo-.

-NUESTRO PRESIDENTE es muy querido por el pueblo de México, nadie como él; es un garbanzo de libra, como decía mi señor padre.

BUENO, yo me voy. Se Quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.